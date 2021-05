Sky e NOW: le principali novità dal 16 al 22 maggio

Maggio continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 9 al 15 maggio 2021.

Shadows

Uscita: domenica 16 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Dopo l’esordio con Arianna, il regista Carlo Lavagna approda al thriller con sfumature distopiche. Tra le protagoniste anche Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet. Le sorelle Alma e Alex vivono in un hotel abbandonato in mezzo al bosco insieme alla loro madre, una donna severa che le tiene lontane dalla luce del giorno e dalla riva del Fiume Nero.

Le ragazze possono uscire dall’hotel solo di notte, e la loro sopravvivenza è assicurata dalle battute di caccia materne e da una serra. Ma Alex inizia a ribellarsi alla madre ed entrambe le sorelle intendono scoprire se c’è qualcuno come loro oltre il Fiume Nero.

Le Streghe

Uscita: lunedì 17 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci sono diretti da Robert Zemeckis nell’adattamento del classico per l’infanzia di Roald Dahl, che tra i co-sceneggiatori vede anche Guillermo Del Toro. 1968. Rimasto orfano, un bambino va a vivere con la nonna a Demopolis, in Alabama.

Qui gli afroamericani non hanno vita facile, soprattutto perché c’è il pericolo delle streghe. Nonna e nipote, per sfuggire alla persecuzione, si rifugiano in un hotel, ma senza sapere che proprio lì si terrà l’annuale raduno delle streghe e che la Strega suprema ha intenzione di trasformare tutti i bambini in topi. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Family.

Il caso Braibanti

Uscita: lunedì 17 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia Sky Arte propone un documentario su Aldo Braibanti partigiano, poeta, drammaturgo, ma ricordato soprattutto per il processo a cui fu sottoposto con l’accusa di aver plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello. Attraverso testimonianze importanti ci viene offerta l’occasione di ripercorrere una vicenda processuale che, sotto le mentite spoglie di un reato codificato dal Codice Rocco dell’era fascista e cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981 fu di fatto un processo all’omosessualità.

Ripercorre la vita di Aldo Braibanti il nipote Ferruccio, con la partecipazione di Piergiorgio Bellocchio, Maria Monti, Lou Castel, Dacia Maraini, Elio Pecora, Alessandra Vanzi, Giuseppe Loteta, Stefano Raffo.

Calibro 9

Uscita: martedì 18 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Toni D’Angelo (Falchi) dirige Marco Bocci, Ksenia Rappoport, Barbara Bouchet, Michele Placido e Alessio Boni nel seguito di Milano Calibro 9, il cult diretto negli anni 70 da Fernando Di Leo.

L’avvocato penalista Piazza finisce nei guai con la ‘ndrangheta in seguito a una truffa telematica che ha causato la sparizione di cento milioni di euro. In seconda serata anche su Sky Cinema Collection – Made in Italy.

Non Odiare

Uscita: Giovedì 20 maggio alle 21.15 in prima visione Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Vincitore del Premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020, Alessandro Gassmann è lo straordinario protagonista del film che segna l’esordio alla regia di Mauro Mancini. Simone Segre è un chirurgo con un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah.

L’omissione di soccorso alla vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto, travolge la sua vita e lo porta fino a Marica, la giovane figlia della vittima. Per mettere a tacere il senso di colpa, Simone assume Marica come collaboratrice domestica e si scontra con suo fratello, un giovane che nutre odio per ebrei ed emigrati. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Made in Italy.

Sky Cinema Collection – Robert De Niro Mania

Uscita: da sabato 22 a venerdì 28 maggio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 22 a venerdì 28 maggio la programmazione di Sky Cinema Collection è interamente dedicata a Robert De Niro, per onorare la carriera di uno dei volti più rappresentativi del cinema americano e internazionale che, dalla fine degli anni 60 a oggi, ci ha regalato una serie di interpretazioni memorabili e, tra i vari riconoscimenti, ha vinto 2 Oscar.

Sono oltre 20 i titoli previsti che lo vedono protagonista, e tra questi non possono mancare alcune pietre miliari del cinema firmate da grandi registi come: le pellicole di Martin Scorsese Taxi Driver, il thriller Cape Fear – Il Promontorio della Paura e Quei Bravi Ragazzi.

