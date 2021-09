Sky e NOW: le principali novità dal 19 al 25 settembre

Settembre è già arrivato e si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 19 al 25 settembre 2021.

Domenica 19 settembre

EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA

Diretto da Elisabetta Sgarbi, questo documentario è un omaggio alla band Extraliscio, esibitasi insieme a Davide Toffolo sul palco di Sanremo 2021, e al loro folk romagnolo con sonorità rockeggianti. L’eclettico gruppo ha trovato nella musica romagnola un perfetto ingrediente con cui contaminare altri generi musicali, così da permettere a questo folk italiano di trovare sfogo e poter continuare a far scatenare un numero sempre più ampio di ascoltatori. Questi tre compagni di viaggio nel mondo della musica hanno ridato vigore al liscio romagnolo, facendo ballare anche le ultime generazioni, grazie all’apporto di sonorità nuove che hanno permesso in questo modo alla Romagna di mescolarsi con i suoni del mondo.

CLIMATE CHANGE – EMERGENZA GLOBALE

Il giocatore paraolimpico e presentatore televisivo Ade Adeptian accompagna lo spettatore in un emozionante viaggio intorno al mondo per conoscere gli effetti del riscaldamento globale. Ade incontra persone che quotidianamente devono fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico. Mostra poi alcune attività che ciascuno di noi può compiere per dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta.

Lunedì 20 settembre

SCENE DA UN MATRIMONIO

Remake contemporaneo dell’omonima opera di Ingmar Bergman del 1973 è una narrazione intensa e senza filtri. Con Jessica Chastain e Oscar Isaac, regia di Hagai Levi (il regista israeliano di In Treatment) e produttore esecutivo Daniel Bergman (figlio di Ingmar Bergman). Mira e Jonathan sono la classica coppia della classe media statunitense. Il loro è un matrimonio come tanti, con degli inevitabili alti e bassi, ma la loro unione, da cui è nata una bambina, sembra solida. Nel corso degli anni, però, tutto può cambiare, e il loro legame, all’apparenza indissolubile, finisce per andare incontro alla disgregazione pressoché totale. Un piccolo ma esaustivo trattato sull’amore, sull’odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio.

PAW PATROL

Nella settimana in cui i mitici cuccioli sbarcano nei cinema italiani con il loro attesissimo film, Nick Jr non poteva certo mancare e celebra i Paw Patrol in un modo speciale: Dal 20 settembre ci sarà una settimana speciale dove ogni giorno si terrà una maratona dedicata ad un cucciolo diverso e verrà anche presentata in uno speciale promo “Liberty”, la nuova cucciola che sarà presente solo nel film al cinema. Dal 27 settembre spazio ai nuovissimi episodi della stagione 8. Nuovi salvataggi in terra, cielo e mare attendono Ryder e la sua squadra di cuccioli dotati come sempre di gadgets super tecnologici.

Martedì 21 settembre

CARTER

Dopo un crollo nervoso sull’ennesimo red carpet, il canadese Harley Carter, la star di una serie tv crime drama statunitense di enorme successo, decide di prendersi un momento di pausa da Hollywood, nella speranza di non compromettere ulteriormente la sua carriera. Torna così nella sua cittadina natale nell’Ontario, ma una volta lì si rende conto che prendere le distanze dal suo alter ego televisivo è pressoché impossibile nel giro di poco, infatti, si ritrova a indagare su casi reali insieme all’amica d’infanzia Sam Shaw che, a differenza sua, è una vera detective! Riuscirà Carter a trovare un nuovo equilibrio e a ritrovare sé stesso? Soprattutto, riuscirà a scoprire il mistero che si nasconde dietro l’improvvisa sparizione di sua madre avvenuta parecchi anni prima?

GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione proponendo in prima serata UN VIAGGIO INDIMENTICABILE, il film diretto dal regista e attore tedesco Til Schweiger (Bastardi senza gloria) che racconta la malattia e la vecchiaia in chiave favolistica attraverso il protagonista Amadeus, malato di Alzheimer, interpretato da Nick Nolte.

I MURDOCH – STORIA DI UNA DINASTIA EP. 1 E 2

Una drammatica serie in tre parti racconta l’incredibile storia dell’Impero di Rupert Murdoch, intrecciando la sua influenza dietro le quinte sugli eventi mondiali con la battaglia personale per il potere nel cuore della sua stessa famiglia.

Mercoledì 22 settembre

DREAM HORSE

Toni Collette veste i panni di una donna che non rinuncia al suo sogno in un film tratto da una storia vera. In un villaggio del Galles la 50enne Jan Vokes, cassiera in un supermercato e moglie, ritrova la vecchia passione per i cavalli e investe tutto nell’allevamento di una purosangue dalla quale generare un giovane cavallo da corsa. L’impresa è folle, ma grazie al sostegno del marito e dei concittadini, Jan iscrive il cavallo al prestigioso Welsh Grand National e, nonostante l’inesperienza, lo porta a trionfare contro ogni pronostico.

B.E.V.I – L’ARTE DEL VINIFICARE

Ritorna la serie che racconta l’eccellenza vinicola italiana, percorrendo il nostro territorio, attraverso la scoperta di vini e cantine, veri e propri monumenti della vinificazione dalle forme architettoniche virtuose, che nascondono al proprio interno opere d’arte contemporanea appositamente realizzate. Un connubio tra vino, arte e architettura dove tradizione e innovazione si uniscono alla ricerca di un compromesso per un pubblico sempre più esigente che vuole conoscere come si lavora tra le botti, con quale sensibilità si conducono i vigneti, all’insegna dell’eco-sostenibilità.

MICK JAGGER – LEGGENDA DEL ROCK

Non c’è mai stata una star del rock and roll come Mick Jagger. È la voce di una generazione. Con oltre 5 decenni nell’industria musicale, ha completamente evoluto il suono della musica e ha spinto i Rolling Stones in una direzione che li ha aiutati a diventare la più grande rock band di sempre. È un musicista, artista, attore, produttore cinematografico e uomo d’affari di successo. Con questo documentario riviviamo la vita e la carriera del volto dei Rolling Stones.

WHITE NOISE: LA NUOVA DESTRA AMERICANA

White Noise segue l’ascesa del nazionalismo di estrema destra concentrandosi sulle vite di tre dei suoi principali sostenitori: Mike Cernovich, un teorico della cospirazione e blogger sessuale diventato imprenditore dei media; Lauren Southern, una star di Youtube anti femminista e anti immigrazione; Richard Spencer, un ideologo del potere bianco.

Giovedì 23 settembre

LE GENDRE DE MA VIE – AAA GENERO CERCASI

Kad Merad (Giù al nord, La mélodie) in una commedia che esplora le dinamiche famigliari. Stéphane e Suzanne sono i genitori di tre ragazze e la loro vita procede per il meglio. A Stéphane però è sempre dispiaciuto non avere avuto un figlio maschio e per colmare questo vuoto, si lega facilmente ai fidanzati delle figlie. Così, quando la figlia minore Alexia lascia Thomas, un giocatore di rugby idolatrato dal padre, per un giovane dottore che lui invece non sopporta, Stéphane avrà qualche difficoltà nel farsi andare bene la cosa.

ROMANO CAGNONI FOTOGRAFO DI GUERRA

Romano Cagnoni è stato uno dei principali fotografi di guerra del XX secolo. Le sue fotografie sono state pubblicate sulla copertina e sulla prima pagina di quasi tutte le principali riviste e sui più autorevoli quotidiani in Europa e negli Stati Uniti. È sopravvissuto a oltre 50 anni di guerre e conflitti riuscendo a raccontarli da un punto di vista unico. Nel documentario, che ripercorre la vita e la carriera di Cagnoni, è riportata la sua ultima intervista.

Venerdì 24 settembre

OSLO

Ruth Wilson (Luther, The Affair – Una relazione pericolosa) e Andrew Scott (Sherlock, Spectre) nella pellicola, prodotta da Steven Spielberg e targata HBO, che è stato candidato come miglior film tv agli Emmy 2021, che si tengono il 19 settembre. 1993. A Oslo il Ministro degli esteri norvegese Mona Juul e suo marito, il sociologo Terje Rød-Larsen, organizzano gli incontri diplomatici tra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e Mahmoud Abbas, il negoziatore del Fronte di Liberazione Palestinese, che portano all’accordo di Pace.

LISTEN TO ME MARLON

Attraverso il suo archivio personale, ripercorriamo la vita e la straordinaria carriera di Marlon Brando. Il film esplora tutta la complessità dell’uomo, i tormenti e le vicissitudini della sua travagliata esistenza tramite la voce dello stesso attore, grazie alle sue registrazioni e sedute di autoipnosi di cui si serviva per annotare pensieri, ricordi, impressioni e riflessioni della sua carriera e dolorosa vita, e perfino di alcuni estratti dei messaggi della sua segreteria telefonica. La pellicola si contraddistingue per il fatto di non avere interviste a colleghi e parenti, ne voci fuori campo. A guidare lo spettatore vi è solamente la voce di Marlon.

Sabato 25 settembre

HOW TO MAKE IT IN AMERICA – S.2

How to Make it in America è la storia di alcuni ventenni che vogliono farsi strada a New York nel mondo della moda, precisamente dello streetwear, all’inseguimento del Sogno Americano Nella Grande Mela la competizione è spietata, ma Ben Epstein e il suo amico e business partner Cam Calderon usano le loro conoscenze “di strada” per andare alla ricerca del successo. Con l’aiuto del cugino di Cam Rene, e del loro amico Domingo, i due giovani imprenditori sono pronti a sfondare, ma gli ostacoli e le difficoltà non mancheranno. Riusciranno a farcela in America? Nella seconda stagione di ritorno da un viaggio in Giappone, Ben e Cam sono pronti a rimettersi in gioco sarà la volta buona?

WORK IN PROGRESS S2

Proseguono le disavventure della “fat queer dyke” (lesbica queer e grassa, come lei stessa si descrive) Abby, che è ancora in crisi. La storia con Chris purtroppo sembra infatti giunta al capolinea, ma qualcosa di bello nella sua vita sta comunque succedendo anzitutto un’inaspettata promozione sul lavoro (però, è sempre il solito e noioso lavoro d’ufficio), e poi il trasferimento a casa sua di Campbell, la sua migliore amica (un cambiamento non da poco, che richiede un cambio radicale di abitudini). Riuscirà Abby a trovare una ragione per guardare avanti se non con ottimismo quantomeno senza eccessivo pessimismo?

L’AMANTE RUSSO

Lætitia Dosch (Montparnasse – Femminile singolare) nell’adattamento del libro autobiografico di Annie Ernaux, tradotto in oltre 20 lingue, che aveva fatto scalpore per il timbro sovversivo. Hélène è un’insegnante universitaria, divorziata e con un figlio. Da mesi però trascura la sua vita perché si sente legata e ossessionata da Alexandre, un tenebroso diplomatico russo con il quale ha iniziato una relazione fatta perlopiù di sesso.

SABATO CON LEONARDO PIERACCIONI

Sabato 25 settembre le risate sono assicurate in compagnia dell’attore, regista, sceneggiatore e comico fiorentino Leonardo Pieraccioni. Questi i 3 film da non perdere su Sky Cinema Uno dalle 17.40 fino alla prima serata: IL PROFESSOR CENERENTOLO dove Pieraccioni è un carcerato in libera uscita che viene scambiato per un operatore culturale da Laura Chiatti; FINALMENTE LA FELICITÀ, in cui il nostro protagonista scopre che sua madre, da poco deceduta, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana; e UN FANTASTICO VIA VAI, la commedia con Serena Autieri in cui Pieraccioni, cacciato dalla moglie, si ritrova a condividere l’appartamento con alcuni studenti.

DANGEROUS OLD PEOPLE

Cosa fanno killers, rapinatori, piccoli e grandi criminali dopo aver consumato la vita tra faide e decenni di carcere? I pochi che sopravvivono, cosa diventano? Anziani nonni? Ricchi a riposo? Vecchi che giocano a scopa nei bar? In quattro puntate, introdotte da Roberto Saviano, Dangerous Old People ripercorre le storie inaspettate e sorprendenti di uomini e donne che, sullo sfondo di una Napoli bellissima e feroce, hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza.

