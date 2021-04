Sky e NOW: le principali novità dal 2 all’8 maggio

Maggio inizia a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 2 all’8 maggio 2021.

Il Re di State Island

Uscita: domenica 2 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

L’opera semi-autobiografica dell’attore e co-sceneggiatore Pete Davidson è un racconto di formazione che nel cast vede anche Marisa Tomei e la partecipazione di Steve Buscemi. Il 24enne Scott vive con la madre, ha pulsioni suicide, fa uso di marijuana, non ha un lavoro e ha una relazione di letto con l’amica Kelsey.

Quando sua sorella parte per il college, la madre inizia una relazione che mette in crisi Scott, costringendolo a prendersi qualche responsabilità.

Barry – St.2

Uscita: lunedì 3 maggio alle 23.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Secondo capitolo di una serie che si è distinta per aver ottenuto 39 candidature e 10 premi tra cui due Emmy Award: a Bill Hader come Miglior Attore Protagonista e a Henry Winkler (il famosissimo Fonzie di Happy Days) miglior attore non protagonista.

Barry continua a frequentare il corso di recitazione e portare avanti il suo rapporto con Sally, ma anche il suo lavoro da killer lo reclama e costringe a calarsi nei panni del criminale.

Minari

Uscita: mercoledì 5 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Sei nomination agli Oscar 2021, un Golden Globe come miglior film straniero e miglior film al Sundance 2020 per un affresco multiculturale dall’ottimo cast. Anni 80. Jacob e la sua famiglia, immigrati sudcoreani, decidono di trasferirsi dalla California all’Arkansas in cerca di fortuna.

Ma le ambizioni lavorative di Jacob richiedono enormi sacrifici e la moglie Monica è sempre meno disposta a concederne, specie per le complicazioni cardiache del figlio David.

Dogtooth

Uscita: giovedì 6 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Arriva finalmente in Italia il terzo film dell’acclamato regista greco Yorgos Lanthimos (La favorita), una suggestiva allegoria della rigida educazione delle dittature con Angeliki Papoulia (la “donna senza cuore” nel film di Lanthimos The Lobster). Dietro a un alto muro di cinta c’è la villa di una famiglia “autarchica”.

Il padre, con il supporto della madre sottomessa, ha creato una realtà distorta secondo la quale sta crescendo i tre figli, trattenuti e protetti dal resto del mondo grazie alla menzogna di una finta minaccia esterna. La presenza saltuaria di un’estranea porterà scompiglio all’interno della villa.

Misteri nascosti

Uscita: venerdì 7 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno in streaming su NOW

Un’indagine scioccante è al centro del thriller con Radha Mitchell, tratto da un romanzo di S. J. Bolton. Trasferitasi col marito a largo delle coste scozzesi, il chirurgo Tora Hamilton sta cercando di superare il trauma dell’aborto. Qui però fa un terribile ritrovamento: il corpo di una donna mutilata con strani simboli sul corpo.

Nonostante il marito provi a convincerla a lasciare il caso, Tora viene assorbita da un fitto mistero di donne scomparse subito dopo il parto, la cui sparizione sembra essere collegata direttamente ai vecchi miti dell’isola.

I Predatori

Uscita: sabato 8 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2020 per il primo film da regista di Pietro Castellitto, che nel cast affianca Massimo Popolizio, Anita Caprioli, Dario Cassini e Manuela Mandracchia. Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà di due famiglie a scontrarsi.

Il motore di questa collisione è un 25enne, che mostrerà come gli esponenti delle famiglie custodiscano gelosamente ognuno il proprio segreto.

