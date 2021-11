Sky e NOW: le principali novità dal 21 al 27 novembre

Novembre sta per giungere al termine, ma nonostante ciò continuerà a essere un mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 21 al 27 novembre 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Domenica 21 novembre

MRS LOWRY & SON

Vanessa Redgrave e Timothy Spall sono madre e figlio nel ritratto dell’artista L.S. Lowry. Il britannico Laurence Stephen Lowry ha vissuto con la sua autoritaria madre Elizabeth fino alla sua morte nel 1939. Costretta a letto e amareggiata, la donna ha cercato attivamente di dissuadere suo figlio scapolo dal perseguire le sue ambizioni come pittore, pur continuando a esprimere la sua delusione nei suoi confronti.

CONTROL

Partendo dal vissuto quotidiano, il regista Anton Corbijn traccia con sensibilità e discrezione il profilo dell’enigmatico leader dei Joy Division Ian Curtis interpretato da Sam Riley. Il giovane Ian Curtis vive in un paesino vicino a Manchester, dove sogna di formare una band e di sfondare nel mondo della musica. Appena maggiorenne, si sposa con la fidanzata Debbie, da cui ha una figlia Per mantenere la famiglia trova lavoro in un ufficio di collocamento Intanto riesce a fondare la sua prima band, i Warsaw e a esibirsi dal vivo. Ma più la carriera musicale sembra prendere il decollo, più la situazione familiare ne risulta compromessa. Oltre alla difficile situazione sentimentale, Ian deve fare i conti con tremendi attacchi epilettici uno di questi lo colpirà anche durante un’esibizione.

RODMAN: FOR BETTER OR GOR WORSE

Ripercorriamo l’incredibile vita di Dennis Rodman dalla giovinezza passata in estrema povertà ai primi sprazzi di notorietà nel basket collegiale, che lo portarono ad essere selezionato in NBA dai Detroit Pistons. Qui Dennis diventa uno straordinario rimbalzista, fondamentale nel raggiungimento di due titoli NBA, ma soprattutto inizia ad esternare la sua eccentrica personalità una delle più iconoclaste nella storia del basket. Il passaggio ai Chicago Bulls di Michael Jordan lo consacra ad una notorietà fatta di eccessi, provocazioni, contraddizioni, e relazioni seguite morbosamente dai media. Con il contributo dello stesso Rodman, di giornalisti, amici, familiari ed ex compagni di squadra, questo documentario prova a tracciare i contorni di una figura emblematica del basket USA degli anni 90.

CATFISH: FALSE IDENTITÀ – St.8

Nuove inedite indagini del docu-reality che racconta le verità e le bugie delle relazioni nate online. Il produttore esecutivo e conduttore NevSchulman e la co-conduttrice Kamie Crawford aiuteranno nuov* ragazz* vittime di Catfish.

Lunedì 22 novembre

COPSHOP – SCONTRO A FUOCO

Lotta all’ultimo sparo per Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder (Black Panther) in un action diretto da Joe Carnahan (The Grey). In fuga da un letale assassino, un astuto truffatore si nasconde all’interno della stazione di polizia di una cittadina. Quando il sicario si presenta al distretto e lo scova, un’ignara poliziotta alle prime armi si ritrova coinvolta nella faida.

JFK: DESTINY BETRAYED

Basato sul saggio di James DiEugenio “Destiny Betrayed JFK, Cuba, and the Garrison Case” e su documenti inediti e altri elementi del caso emersi dal film “JFK – Un caso ancora aperto” il documentario, mini-serie in 4 puntate, ritorna sull’ossessione di una vita e riprende la storia dell’uccisione del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy a Dallas, il 22 novembre 1963. Grazie alla scoperta di nuovi documenti e alle ricerche condotte negli ultimi decenni, il documentario, diretto da Oliver Stone, prova ad approfondire un caso ancora aperto.

BLAZE E LE MEGAMACCHINE

Un grande ritorno su Nick Jr: Blaze, il suo pilota AJ e tutti i loro amici monster trucks, sono pronti a viaggiare in nuovi mondi e vivere roboanti avventure nei nuovissimi episodi della sesta stagione. La serie narra le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un ragazzo di 13 anni molto intelligente. Al loro fianco si inseriscono Gabby, una ragazza appassionata di meccanica e gli altri monster trucks che nelle loro gare, grazie a piccole lezioni di matematica, riescono sempre a sconfiggere il cattivello Crusher e la sua banda motorizzata.

Martedì 23 novembre

TUTTI PER UMA

Commedia per tutta la famiglia con Pietro Sermonti, Pasquale “Lillo” Petrolo, Antonio Catania, Laura Bilgeri e Dino Abbrescia. La famiglia Ferliga è composta da soli maschi, dal piccolo Emanuele di 7 anni al nonno Attila, l’unico che dedica le sue energia all’azienda vinicola di famiglia, nonostante i debiti. I già precari equilibri familiari saranno ulteriormente sconvolti dall’arrivo di una donna, Uma.

BUON COMPLEANNO FRANCO NERO

Il 23 novembre l’attore Franco Nero compie 80 anni e, per festeggiarlo, Sky Cinema Action propone 3 film che lo vedono protagonista: in preserale western accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone IL MERCENARIO di Sergio Corbucci; in prima serata il war movie tratto da una storia vera 1944 – LA BATTAGLIA DI CASSINO; e in seconda serata DJANGO, pietra miliare dello Spaghetti Western di Corbucci, che ha ispirato Django Unchained di Quentin Tarantino.

SARAH – LA RAGAZZA DI AVETRANA

Il 26 agosto 2010 Sarah Scazzi una ragazzina di 15 anni che vive in paese, sparisce nel nulla. A denunciare la scomparsa è la madre, Concetta. Racconta ai carabinieri che era uscita dopo pranzo per recarsi, come tutti i giorni, a casa della cugina, Sabrina. Dopo 42 giorni di ricerche che tengono il paese col fiato sospeso e attirano telecamere e giornalisti da tutta Italia, il 6 ottobre arriva la notizia del ritrovamento, e arriva in diretta tv. A portare là gli inquirenti è stato Michele Misseri, lo zio di Sarah. È un colpo di scena che infiamma le strade del paese e incolla milioni di telespettatori alla televisione. Il delitto di Avetrana riempie i palinsesti di tutti i grandi network come mai era avvenuto prima per un caso di cronaca nera. Sarah – La ragazza di Avetrana, ripercorre il tragico evento che, a distanza di oltre dieci anni, ha ancora numerose ombre.

BRAVE BUNNIES

Racconta le simpatiche avventure di Bop e Boo, due fratelli coniglietti avventurosi e coraggiosi, sempre pieni gioia ed entusiasmo. Sono esploratori curiosi che non smettono mai di porsi domande. Dando ascolto alle loro curiosità, fanno sempre nuove emozionanti scoperte. Viaggiano a bordo del Bunny Bus e ad ogni fermata scoprono che il mondo è pieno di sorprese, incontrano tanti nuovi amici e creano per loro sempre nuovi giochi. Ogni episodio è dedicato a un nuovo amico e alla scoperta di un nuovo gioco. Seguendo l’esempio di Bop e Boo i bambini imparano a rispettare e ad apprezzare la diversità. A socializzare, a collaborare e ad essere empatici. Ad aprirsi al mondo, comprendendone la varietà e accogliendo tutto ciò che è nuovo e diverso. I nostri coniglietti non viaggiano da soli però, sono sempre insieme alla loro famiglia. Mamma e papà hanno infatti un ruolo minore, ma di supporto, nella maggior parte delle storie.

Mercoledì 24 novembre

ANNA ROSENBERG

Claudia Gerini in un dramma sul femminicidio, ispirato a una storia vera. Anna viene convocata in un commissariato con una scusa banale. Il Commissario si dimostra fin dall’inizio ostile e tende a ingigantire le mancanze della donna, mentre un collega poliziotto assiste inerme. Presto diventa chiaro che l’uomo detesta tutto ciò che la donna rappresenta: madre, disoccupata, scrittrice e colpevole di avere un pensiero e una morale diverse dalle sue. La violenza psicologica da parte del Commissario porterà a conseguenze tragiche.

CREATURE NATE DALLA TEMPESTA

Questa serie ci porta verso il confine più settentrionale dell’Atlantico in una terra di mari agitati, tempeste selvagge e formidabili possibilità. Ammiriamo il cambiamento delle stagioni e scopriamo come gli animali che abitano questa gelida enclave non solo sopravvivono, ma riescono a prosperare in un ambiente estremo.

Giovedì 25 novembre

LORO UCCIDONO – OMBRE DAL PASSATO

Su richiesta di un’amica di famiglia, Bergstein si ritrova a indagare su un nuovo caso irrisolto, l’omicidio del diciottenne Markus Ejbye, figlio della donna. Si mette subito all’opera e trova alcune somiglianze con altri crimini, altri due giovani uomini trovati morti cinque anni prima. Quando viene ritrovato un quarto cadavere, è chiaro a tutti che in giro c’è un serial killer tornato in azione dopo cinque anni. A quel punto a Louise non resta altro da fare che collaborare con Karina Hørup, la detective incaricata del caso: riusciranno a trovare l’omicida prima che sia troppo tardi?

LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF

Phyllida Lloyd (Mamma mia!, The Iron Lady) porta sullo schermo una storia di rinascita affidando il ruolo della protagonista a Clare Dunne, anche sceneggiatrice del film. Messi alcuni risparmi da parte, Sandra prende le sue bambine e va via di casa perché sta scappando dal marito violento. Non è facile per lei trovare una nuova casa, così quando vede il video di un uomo che si è costruito una casa da solo, a un costo contenuto, decide di fare lo stesso.

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione su questa tematica proponendo la prima visione LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF (vedi prime visioni del mese) e questa selezione di film dalle 10.45: il film di Ferzan Ozpetek in cui la tragedia famigliare è alle porte, UN GIORNO PERFETTO con Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari; il drama-thriller HBO sugli abusi sessuali in epoca social SHARE con Rhianne Barreto, premiata al Sundance; il dramma sul femminicidio, ispirato a una storia vera ANNA ROSENBERG con Claudia Gerini (in prima visione mercoledì 24 alle 21.15); il celebre road movie al femminile THELMA & LOUISE con Susan Sarandon e Geena Davis, dirette da Ridley Scott; il dramma sugli angoli bui del web ST@LKER con Anna Foglietta; l’acclamata opera prima di Paolo Licata PICCIRIDDA – CON I PIEDI NELLA SABBIA, dal romanzo di Catena Fiorello; il già citato LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF; il biopic con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO, che ricostruisce il caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti; e THE TALE, il dramma HBO con Laura Dern nei panni di una donna che ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni.

MARADONA: MORTE DI D10

Trasmesso ad un anno dalla morte, documentario che narra la vita della superstar campione della Coppa del Mondo FIFA Diego Armando Maradona. La sua storia non raccontata di vizi e violenze. Aveva torto in molti modi e ha pagato i suoi debiti nella vita. Ma la leggenda vivrà per sempre

DOMESTIC VIOLENCE & ME: MIA’S STORY

Documentario sulla storia di Mia Boardman, una delle tante donne vittime di violenza domestica. Mia ha trovato la forza di reagire e ha deciso di cercare di aiutare altre donne a fare altrettanto.

Venerdì 26 novembre

MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA

Commedia dal tocco irrazionale presentata Fuori concorso al Festival di Venezia 2020. Jean-Gab e Manu sono due amici che non brillano per la loro intelligenza. Rubata un’auto per portare a termine una missione per conto di un misterioso cliente, trovano nel bagagliaio una mosca gigante. È in questo momento che viene loro la “brillante” idea di tenerla per addestrarla al furto e diventare ricchi. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo… Nel cast anche Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele).

OMAGGIO A DARIA NICOLODI

A 1 anno dalla morte dalla morte dell’attrice e sceneggiatrice Daria Nicolodi, madre di Asia Argento, Sky Cinema Suspense la ricorda in seconda serata con uno dei film più famosi di Dario Argento INFERNO, secondo capitolo della “Trilogia delle tre madri”.

Sabato 27 novembre

ENDLESS

Il regista di Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, Scott Speer, torna al teen-movie sentimentale con un tocco soprannaturale. Chris e Riley sono molto diversi, ma si amano moltissimo. Un giorno, in seguito a una lite sul loro futuro universitario, hanno un incidente d’auto che si rivela letale per Chris. Riley è distrutta dal dolore e inizia a convincersi che Chris la stia contattando dall’aldilà.

SKY CINEMA COLLECTION – CLAUDIO BISIO MANIA

In attesa di COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, la nuova commedia Sky Original in due parti prevista a dicembre, da sabato 27 a martedì 30 novembre Sky Cinema Collection dedica la programmazione aiujikl talento indiscusso dell’attore, conduttore televisivo, comico e cabarettista Claudio Bisio con 10 titoli della sua filmografia. Sono da non perdere: le prime due parti della commedia targata Sky Original, COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI – FORZE DEL DISORDINE e COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI – LA STRETTA DELL’ANACONDA, diretta da Luca Miniero con un grande cast che oltre a Bisio comprende Stefania Rocca, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti; una delle commedie di maggior successo del 2013 in cui Bisio interpreta un montanaro che, per un caso di omonimia, sale al Quirinale, BENVENUTO PRESIDENTE! con Kasia Smutniak e il suo sequel BENTORNATO PRESIDENTE con Sarah Felberbaum; il film campione d’incassi e di risate BENVENUTI AL SUD dove Bisio è affiancato da Alessandro Siani, Anna Finocchiaro e Valentina Lodovini, e il suo divertente sequel BENVENUTI AL NORD; la commedia fra realtà e immaginazione MA CHE BELLA SORPRESA con Frank Matano; l’acclamato film tratto dal romanzo-cult di Stefano Benni BAR SPORT con Giuseppe Battiston; il film con Alessandro Gassmann e Angela Finocchiaro, NON C’È PIÙ RELIGIONE in cui Bisio interpreta il sindaco di una piccola comunità che deve trovare tra musulmani e buddhisti un bimbo che possa interpretare il piccolo Gesù per il presepe vivente; e la divertente commedia dove Bisio è uno psicanalista depresso CONFUSI E FELICI, diretta da Massimiliano Bruno e interpretata da Marco Giallini e Anna Foglietta.

WEEKEND CLINT EASTWOOD

In vista dell’uscita sala del nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood, Cry Macho, Sky Cinema Due propone 2 giorni interi dedicati al grande attore e regista con alcuni memorabili successi. Tra i western compaiono IMPICCALO PIÙ IN ALTO, IL CAVALIERE PALLIDO e la meravigliosa Trilogia del dollaro di Sergio Leone, composta da PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, che ha consacrato la carriera attoriale di Eastwood; il road movie d’azione UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA, l’opera prima di Michael Cimino con Eastwood e Jeff Bridges protagonisti; i thriller BRIVIDO NELLA NOTTE, esordio alla regia di Clint Eastwood, e l’action nominato a 3 Oscar NEL CENTRO DEL MIRINO con Eastwood e John Malkovich. Sono da non perdere alcune coinvolgenti storie vere che l’Eastwood regista ha voluto portare sul grande schermo: CHANGELING con Angelina Jolie nei panni di una madre straziata dal rapimento del figlio; ORE 15.17 – ATTACCO AL TRENO, la storia vera di tre eroi che sfidarono il terrorismo nell’agosto del 2015; il film con Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm e Olivia Wilde RICHARD JEWELL sui fatti avvenuti durante le Olimpiadi di Atlanta; il biopic sportivo INVICTUS – L’INVINCIBILE con Morgan Freeman nei panni di Mandela e Matt Damon in quelli di un campione di rugby. Sono da citare poi le pellicole in cui l’attore e regista Clint Eastwood interpreta la parte di un talent scout sportivo con DI NUOVO IN GIOCO con Amy Adams e Justin Timberlake, e MILLION DOLLAR BABY con Hilary Swank premiata con l’Oscar, oltre a quelli vinti per il miglior film, miglior regia e miglior attore non protagonista a Morgan Freeman; e il dramma sull’aldilà HEREAFTER con Matt Damon. Infine, non manca la saga composta da 5 film dedicata al celebre ispettore della polizia di San Francisco, ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SKORPIO È TUO!, UNA 44 MAGNUM PER L’ISPETTORE CALLAGHAN, CIELO DI PIOMBO, ISPETTORE CALLAGHAN, CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE e SCOMMESSA CON LA MORTE.

BUON COMPLEANNO KATHRYN BIGELOW

Il 27 novembre Kathryn Bigelow, la prima donna a vincere il premio Oscar per la migliore regia (per The Hurt Locker), spegne 70 candeline. Sky Cinema Action la festeggia con due film che portano la sua firma: in preserale il thriller premiato con 1 Oscar ZERO DARK THIRTY, che ricostruisce la cattura di Osama Bin Laden con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe; e in prima serata il cult movie POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA con Patrick Swayze e Keanu Reeves.

L’ANNO SELVAGGIO DELL’AFRICA

Un’epica odissea che segue la lotta in continua evoluzione per la sopravvivenza di alcune delle creature più iconiche dell’Africa, ambientata nelle quattro stagioni. Ogni episodio si concentra su una stagione; Primavera, Estate, Autunno e Inverno, rivelando le diverse condizioni che portano. Man mano che le temperature, la pioggia e la luce cambiano, ogni animale si adatta alla nuova stagione.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.