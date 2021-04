Sky e NOW: le principali novità dal 25 aprile al 1° maggio

Aprile continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 25 aprile al 1° maggio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.

25 Aprile 1945: l’Italia Libera

Uscita: sabato 24 e domenica 25 Aprile su History Channel e in streaming su NOW

76 anni fa l’Italia tornava ad essere libera. Abbattuto dagli eserciti alleati e dai partigiani, il fascismo crollava definitivamente. Con la morte di Mussolini calava il sipario su una dittatura che, per vent’anni, aveva governato l’Italia. History ricorda quegli avvenimenti proponendo un weekend speciale: il 24 e 25 aprile racconteremo le fasi finali della dittatura fascista e la rinascita di un paese finalmente libero.

In programmazione: “L’Italia delle Navi” , “L’Italia dei treni”, “Codice Husky”, “La guerra degli italiani”. Breve storia del fascismo, “Hitler e Mussolini: l’opera degli assassini”, “In missione per Mussolini”, “Liberate il Duce” , “Ascesa e caduta di Mussolini”, “Mussolini 25 luglio 1943: la caduta” , “Il regime della follia”.

The New Mutants

Uscita: lunedì 26 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Josh Boone (Colpa delle stelle) dirige Anya Taylor-Joy (Emma, La regina degli scacchi) e Maisie Williams (Il Trono di Spade) nel mondo fantastico degli X-Men, tra toni dark e quelli del romanzo di formazione.

Dani Moonstar è la sola sopravvissuta a una misteriosa catastrofe. Quando si risveglia scopre di essere rinchiusa in un istituto per giovani mutanti, che hanno bisogno di imparare a controllare i propri poteri. L’arrivo di Dani però scatena disturbi psichici sempre più potenti tra i ragazzi, inoltre l’istituto potrebbe nascondere oscuri segreti.

Bruce Spingsteen – In His Own Words

Uscita: mercoledì 28 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un racconto intimo di Bruce Springsteen, il celebre artista statunitense, che attraverso la lettura di alcuni passi della sua autobiografia si mette a nudo davanti alla telecamera raccontando aneddoti e ricordi della sua carriera. Inoltre, non mancano neanche rare immagini tratte dall’archivio personale di Springsteen.

Vivarium

Uscita: giovedì 29 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Imogen Poots e Jesse Eisenberg in un thriller distopico e allegorico. Tom e Gemma sono una coppia felice in cerca della prima casa. Un giorno visitano una villetta in un nuovo quartiere residenziale che gli viene mostrata da un curioso agente immobiliare.

Improvvisamente Tom e Gemma si ritroveranno da soli nella casa, prigionieri di un quartiere disabitato e senza via d’uscita. Presto, inoltre, viene loro recapitata una scatola con dentro un neonato.

Wake Up – Il Risveglio

Uscita: venerdì 30 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Action thriller con Jonathan Rhys Meyers alla disperata ricerca del suo passato. Un uomo si risveglia in un letto d’ospedale senza ricordare chi sia, ma presto scopre di essere ricercato dalla polizia perché ritenuto un serial killer.

Con l’aiuto dell’infermiera che crede alla sua innocenza, fugge dall’ospedale per cercare le prove della sua innocenza.

Sky Cinema Indiana Jones

Uscita: dal 1° maggio al 7 maggio sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW

Da sabato 1 a venerdì 7 maggio su Sky Cinema un canale interamente dedicato alle avventure di Indiana Jones. In onda tutti i quattro capitoli della saga diretta da Steven Spielberg con Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del mondo. Era il 1981 quando la prima avventura di Indiana Jones arrivò sul grande schermo con I Predatori dell’Arca Perduta. Indiana Jones, insegnante di archeologia negli anni ’30, è incaricato dal governo americano di ritrovare l’Arca dell’Alleanza, uno scrigno di legno che contiene le tavole dei Dieci Comandamenti.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto (1984) In questa seconda avventura, l’archeologo Indiana Jones si trova alle prese con la setta dei sanguinari Thugs di salgariana memoria, che commettono nel loro tempio sotterraneo ogni sorta di malvagità. Indiana Jones e l’Ultima Crociata (1989). L’archeologo Indiana Jones libera il padre sequestrato dai nazisti in un castello in Germania e con lui parte alla ricerca del Santo Graal, la coppa leggendaria in cui Cristo bevve durante l’ultima cena. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008) Tornano le avventurose vicende del non più giovanissimo Indiana Jones, questa volta alla ricerca di un prezioso reperto archeologico, il teschio di Cristallo di Akator.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.