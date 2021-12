Sky e NOW: le principali novità dal 26 dicembre al 1° gennaio

Dicembre sta per giungere al termine aprendo le porte al nuovo anno che si appresta a mostrare un ricco catalogo di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 26 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Domenica 26 dicembre

TWO WEEKS TO LIVE

Kim (Maisie Williams) si avventura in un pub per la prima volta e incontra due fratelli. Lei è ingenua e va a casa con loro dove le viene fatto uno scherzo. A Kim viene fatto vedere un video raffigurante un’apocalisse di un’esplosione nucleare e le viene fatto credere che tutti avranno solo due settimane di vita. Kim crede che la fine dei tempi sia vicina e decide, come ultimo atto, di uccidere l’uomo che ha ucciso suo padre davanti a lei quando era solo una bambina.

C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD

Le star premio Oscar® Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones nella action-comedy targata Sky Original con Zach Braff ed Emile Hirsch. Los Angeles, 1974. Max Barber e Walter Creason, due produttori pieni di debiti, hanno un grosso conto da pagare al boss della malavita Reggie Fontaine. Decidono quindi di mettere in piedi una truffa per racimolare la somma: girare un western fittizio ingaggiando la vecchia star Duke Montana, facendogli girare scene pericolose per provocarne la morte sul set e intascare i soldi dell’assicurazione. Ma il piano non va come sperato…

BUON COMPLEANNO JARED LETO

Domenica 26 dicembre, per i 50 anni dell’attore e cantante Jared Leto, Sky Cinema Suspense propone il thriller con Denzel Washington, Rami Malek e per cui Leto ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe, FINO ALL’ULTIMO INDIZIO dove un acuto vicesceriffo viene coinvolto nell’indagine su un serial killer.

LE DAME CON ERMELLINO

La Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci ha avuto una vita movimentata. Ha attraversato la Storia d’Europa, dal Rinascimento ad oggi, sopravvivendo a vendite e guerre, a fughe e regimi, a occultamenti e riscoperte. Ha incrociato lo sguardo di tante donne non solo quello di Cecilia Gallerani, la dama ritratta da Leonardo. Sono loro le protagoniste maggiori o minori della propria epoca, che hanno di volta in volta ispirato e protetto, ammirato e salvato questo quadro straordinario. Il documentario racconta le loro vicende sullo sfondo di questo capolavoro senza tempo.

TINA

Il documentario è uno sguardo rivelatore e intimo sulla vita e la carriera dell’icona musicale Tina Turner che racconta il suo difficile cammino, fino al successo e alla fama, le sue battaglie, nella vita privata e nell’ambito professionale, le sue rivincite, la sua stupefacente trasformazione in un fenomeno globale negli anni Ottanta. Filmati, nastri audio e foto personali mai visti prima, narrano in tutta la sua complessità la vita avvincente della regina del rock ‘ roll.

METAMORPHOSIS – IL PIANETA CHE CAMBIA

Il cambiamento sulla Terra è inevitabile, ma il cambiamento climatico ne ha velocizzato i tempi a danno di alcune forme di vita che non riescono ad adattarsi. Questo film presenta diversi esempi di come il cambiamento climatico abbia influenzato la vita sulla Terra e del suo ecosistema globale connesso.

Lunedì 27 dicembre

HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES

Uno speciale evento in 4 puntate condotto da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza di Harry Potter per conquistare il titolo di campioni della House Cup. Un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno

TEMPLE- ST.2

In un labirinto di tunnel di servizio abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, Daniel Milton (Mark Strong), un chirurgo molto rispettato, gestisce una clinica medica illegale che cura criminali e altri pazienti disperati che non possono o non vogliono chiedere aiuto alle normali strutture mediche. Con il supporto di un membro dello staff della stazione di Temple e di Anna (Carice van Houten), una ricercatrice medica, la seconda stagione vedrà Daniel rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie.

RIDERS OF JUSTICE

Revenge movie con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas (Non desiderare la donna d’altri). Una strana serie di coincidenze porta l’adolescente Mathilde e sua madre a prendere un treno che rimane coinvolto in un incidente in cui la donna perde la vita. Il padre di Mathilde, Markus, rientra in patria dal suo incarico militare all’estero, ma non riesce a dare l’adeguato supporto alla figlia. Pieno di rabbia, è interessato solo alle teorie di Otto, un sopravvissuto all’incidente convinto che si sia trattato in realtà di una copertura per eliminare il testimone decisivo in un processo.

LIAM GALLAGHER: AS IT WAS

La pellicola racconta la rinascita artistica e professionale di Liam Gallagher, dallo scioglimento dei Beady Eye nell’ottobre 2014 fino al successo del suo primo album da solista As You Were con interviste e immagini inedite anche del dietro le quinte e con molteplici riferimenti al periodo successivo allo scioglimento degli Oasis, avvenuto nel 2009.

JORDAN RIDES THE BUS

In questo documentario seguiamo Michael Jordan durante il suo anno sabbatico, in cui prese una pausa dal basket per dedicarsi ad un’altra sua passione il baseball. Anche un dio del basket a volte si sottopone a ciò che gli atleti mortali provano quotidianamente.

ONE MAN AND HIS SHOES: LE SCARPE DELLA LEGGENDA

Esploriamo il fenomeno delle scarpe da ginnastica Air Jordan, che hanno assunto un significato sociale e culturale. Insieme a strategie di vendita innovative, queste scarpe hanno creato un giro d’affari multimiliardario.

LA VIA INCANTATA

Anni fa Marco Albino Ferrari ha compiuto l’attraversato alta della Val Grande percorrendo il Sentiero Bove che è considerato la prima via ferrata realizzata nelle Alpi. La Val Grande è una zona unica: è l’area wilderness più estesa delle alpi. Wilderness in Val Grande si identifica con un luogo ormai abbandonato, senza strade, senza insediamenti permanenti e neppure stagionali, dove la natura sta lentamente recuperando i suoi spazi.

Martedì 28 dicembre

MIA MOGLIE È UN FANTASMA

Dan Stevens (Downton Abbey), Judi Dench, Leslie Mann e Isla Fisher in una divertente commedia dal tocco soprannaturale. Una medium fa una seduta spiritica per aiutare Charles, uno sceneggiatore con il blocco dello scrittore, ma accidentalmente evoca lo spirito della sua prima moglie defunta. Nasce così un difficile triangolo amoroso tra Charles, il fantasma e l’attuale moglie che va risolto al più presto.

PACIFICO DA SALVARE

Questa serie emozionante sulla fauna selvatica porta gli spettatori in un’entusiasmante avventura nei mari selvaggi del Pacifico nord occidentale Il veterinario di mammiferi marini di fama mondiale Dr Marty Haulena e i giovani specialisti salvano, riabilitano e rilasciano alcuni degli animali più affascinanti del pianeta.

Mercoledì 29 dicembre

CELEBRITY MENÙ CAPODANNO

Giorgio Mastrota e Marisa Passera sono pronti a sfidarsi ai fornelli , in una splendida baita di montagna: nella seconda puntata sarà protagonista il Cenone di Capodanno, presentato ai commensali Natasha Stefanenko, Antonio Capitani e Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 10.

KELLY CLARKSON CHRISTMAS SPECIAL

L’iconica superstar Kelly Clarkson celebra il Natale con un nuovo speciale. Immersa in un’atmosfera natalizia unica ascolteremo i suoi nuovi brani, i classici indimenticabili e straordinari duetti con ospiti del calibro di Brett Eldredge, Ariana Grande, Jay Leno e tanti altri.

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA

Oscar alla miglior sceneggiatura non originale e ad Anthony Hopkins, insieme a Olivia Colman nel film scritto e diretto dal drammaturgo Florian Zeller, al suo esordio alla regia. Londra: Anthony, un uomo affetto da demenza senile, si ritrova all’improvviso in casa la figlia Anne e un genero del tutto sconosciuti. Nel cast anche Imogen Poots.

I AM ALFRED HITCHCOCK

Documentario sul grande maestro della suspense Alfred Hitchcock con interviste e materiali d’archivio che raccontano la sua straordinaria carriera. Un viaggio attraverso la sua grande personalità, la famiglia e le affascinanti relazioni con le sue muse ispiratrici.

MANASLU – LA MONTAGNA DELLE ANIME

La vita e le epiche imprese del grande scalatore Hans Kammerlander che affronta il proprio destino a Manaslu ventisei anni dopo una terribile tragedia in cui i suoi amici e compagni di cordata persero la vita.

Giovedì 30 dicembre

CRYPTID – L’INCUBO DEL LAGO

Mentre una catena di eventi orribili e inspiegabili iniziano ad accadere in una piccola città nordica, un gruppo di studenti delle scuole superiori sarà costretto ad affrontare le loro paure più oscure per superare una forza soprannaturale che si nutre del caos e della miseria dell’umanità.

SCHOOL OF MAFIA

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi in una commedia divertente e originale. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali di New York, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. L’unico modo per deviare la retta via che i tre ragazzi rischiano di intraprendere è mandarli a Palermo per le “lezioni di mafia” di Mr T, ovvero Turi ‘U Appicciaturi, che li aspetta insieme a Salvo ‘O Svizzero e alla moglie, il vero capo di casa.

ASPETTANDO MATRIX RESURRECTIONS

In occasione dell’uscita sala, prevista per sabato 1° gennaio, di MATRIX RESURRECTIONS, il quarto capitolo della saga che vede protagonista Keanu Reeves, Sky Cinema Max dedica una maratona composta da 5 film che lo vedono protagonista: il cult di fantascienza scritto da William Gibson JOHNNY MNEMONIC con Dolph Lundgren; l’indimenticabile pellicola di Kathryn Bigelow POINT BREAK – PUNTO DI ROTTURA con Patrick Swayze; il viaggio nella mitologia giapponese 47 RONIN; il thriller REAZIONE A CATENA con Morgan Freeman e Rachel Weisz; e il film ambientato in Russia tra loschi affari e spietati criminali, SIBERIA.

STEPHEN KING: RACCONTARE IL MALE

Stephen King è da decenni uno degli autori più venduti al mondo Come si spiega il successo dei suoi romanzi horror? Senza dubbio con l’inventiva e l’efficacia della sua letteratura. Ma cos’altro c’è dietro la longevità delle sue opere? Sulla base di interviste all’autore raramente mostrate, il documentario esplora perché le sue storie dell’orrore toccano così profondamente il lettore e comel’autore sia riuscito a creare negli anni un’opera così gigantesca, la cui intensità e sensibilità lo rende parte della letteratura mondiale.

COBAIN: MONTAGE OF HECK

Documentario sulla vita di Kurt Cobain che tenta di ricostruire il percorso artistico e biografico del cantante dei Nirvana, dall’infanzia nella piccola Aberdeen fino alla tragica morte. Il documentario prodotto dalla figlia di Kurt Frances Bean Cobain, ci apre l’archivio personale e in gran parte sconosciuto del frontman arte, parole, musica, fumetti, filmati amatoriali e interviste ai familiari e agli amici più cari.

Venerdì 31 dicembre

I TRE TENORI – 30 ANNI DI MAGIA

Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Josè Carreras in occasione dei mondiali di calcio in Italia nel 1990 si sono incontrati sul palco delle Terme di Caracalla a Roma diventando i Tre Tenori. Un evento che ha provocato un grande clamore nella storia della musica lirica ed è stato seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo documentario musicale non solo racconta la storia dei Tre Tenori, con scorci esclusivi e inediti delle loro vite personali e parti dei loro indimenticabili concerti ma segue anche il loro impatto innovativo ed emotivo.

ASPETTANDO ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO

In occasione dell’uscita sala, prevista per sabato 1° gennaio, di ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO, la nuova avventura delle star del web Sofia Scalia e Luigi Calagna, venerdì 31 dicembre alle 19.50 Sky Cinema Family propone il primo film campione d’incassi che vede protagonisti Luì e Sofì: ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S.

Sabato 1° gennaio

HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS

Arriverà il 1° gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Lo speciale vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, tornare ad Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa. La speciale e attesissima retrospettiva racconterà un’incantevole storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Alla memorabile reunion parteciperanno anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart, per citarne alcuni. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bellissima famiglia creata nei Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa. Celebrerà anche l’impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l’immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo. Per celebrare l’atteso anniversario, Sky Cinema accenderà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga. Prodotto da Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon nell’iconico Warner Bros. Studio Tour London—Il Making of di Harry Potter, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vanta la produzione esecutiva di Casey Patterson della Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) e di Pulse Films (Beastie Boys Story).

LASCIARSI UN GIORNO A ROMA

LASCIARSI UN GIORNO A ROMA è un film di Edoardo Leo, con Edoardo Leo (Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti, Smetto Quando Voglio, La dea fortuna), Marta Nieto (Madre, Tres, El Camino De Los Ingleses), Claudia Gerini (Ammore e Malavita, The Passion, Viaggi di Nozze) e Stefano Fresi (Romanzo Criminale, Smetto Quando Viglio, La Befana Vien di Notte). Quanto è difficile separarsi dopo un lungo rapporto, dopo dieci anni di convivenza o di matrimonio? Quanto è difficile trovare le parole, i modi? Quanto è complicato voler lasciare un uomo senza farlo soffrire? E se un giorno, in un momento di disperazione e solitudine si scrivesse ad una posta del cuore? Per sfogarsi o per trovare qualcuno che ci suggerisse come fare, come riuscire a separarci senza far soffrire il nostro partner? Ma soprattutto cosa succederebbe se quella lettera anonima arrivasse proprio al nostro compagno?

SKY CINEMA COLLECTION – HARRY POTTER

Torna su Sky Cinema il canale interamente dedicato agli 8 film della saga di HARRY POTTER, il franchise con gli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) che ha stregato il pubblico di tutte le età. Da sabato 1 a domenica 16 gennaio è quindi prevista una programmazione h24 dedicata alle avventure del maghetto, nato dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton. È il 2001 quando esce nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottiene incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo esce HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firma la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN e conferisce all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia viene affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE segna l’ingresso alla regia di David Yates, che dirige anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. È il 2009 quando esce al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro.

