Sky e NOW: le principali novità dal 26 settembre al 2 ottobre

Settembre è giunto al termine e ottobre si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 26 settembre al 2 ottobre 2021.

Domenica 26 settembre

THE SISTER

Dopo dieci anni di matrimonio, Nathan, marito devoto e premuroso, è sconvolto dall’improvvisa riapparizione di Bob, una sua vecchia conoscenza non proprio gradita. L’uomo, infatti, si presenta alla sua porta con una notizia sconvolgente che rischia di scatenare una serie di decisioni a dir poco catastrofiche terribili segreti che potrebbero distruggere ciò che ha lottato per costruire per sé stesso e per la sua famiglia Nathan ha provato in tutti i modi a dimenticare la notte peggiore della sua vita la notte in cui morì (per caso o per errore?) una giovane donna ma sembra che il passato non abbia intenzione di restare sepolto ancora a lungo.

LOCKED DOWN

Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor sono scatenati protagonisti di una commedia sentimentale, ambientata durante la pandemia da Covid-19, che nel cast vede anche la partecipazione di Ben Kingsley, Ben Stiller e Lucy Boynton. Paxton e Linda sono una coppia di Londra in crisi da tempo, costretti a condividere gli spazi di casa durante il lockdown. Insoddisfatti della loro vita, del loro lavoro e stremati dall’isolamento, troveranno il modo di riavvicinarsi quando scopriranno la possibilità di rubare un diamante preziosissimo e farla franca.

I SEGRETI DEI CAMPIONI

Un documentario che si chiede cosa renda tali i campioni dello sport, quali siano le qualità che li rendono in grado di trascendere i limiti e le regole della loro stessa disciplina, e se la loro crescita, istruzione e metodi di allenamento possano in qualche modo spiegare il loro essere unici. Il brasiliano Pelé, miglior calciatore del ventesimo secolo, il canadese Wayne Gretzky, leggenda dell’hockey su ghiaccio, e Jerry Rice, detentore di vari record nella NFL, sono tra i personaggi che raccontano la loro storia di atleti fuori dall’ordinario.

CATFISH UK

L’edizione inglese di Catfish torna con 6 nuove incredibili storie. Pronti a smascherare nuovi catfish?

Lunedì 27 settembre

TRANSPLANT

Toronto. Il rifugiato siriano Bashir Bash Hamed, un giovane dottore carismatico e di talento, è stato costretto a fuggire dal suo Paese devastato dalla guerra insieme alla sua sorellina di soli 12 anni, Amira. In Canada, Bash che ha perso tutto e non è riuscito a recuperare i documenti necessari per poter tornare a lavorare come medico, sopravvive grazie a un lavoro decisamente lontano da ciò per cui ha studiato, e si è reinventato cuoco in un ristorante di cucina mediorientale della città. Un giorno, però, per puro caso si ritrova ad aiutare diverse persone rimaste ferite nel locale in cui lavora a causa di un grave incidente, e finalmente, grazie alle sue capacità e al suo pronto intervento, ha la possibilità di farsi notare e di riprendere la sua carriera in medicina d’urgenza. Unendosi a un team di medici in un affollato centro traumatologico, il York Memorial Hospital, Bash dovrà superare molte sfide professionali e personali.

EVERY BREATH YOU TAKE – SENZA RESPIRO

Casey Affleck, Michelle Monaghan e Sam Claflin in un thriller targato Sky Original. La carriera di uno psichiatra è messa a repentaglio in seguito al suicidio di una sua paziente. Quando invita a casa sua il fratello della donna deceduta per conoscere sua moglie e sua figlia, ancora non sa che anche la sua vita familiare sta per essere distrutta. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due.

MASTERCHEF USA S.11

Ritorna MasterChef USA, questa volta con un’incredibile stagione ricca di Leggende! Ogni settimana alcuni dei più famosi cuochi al mondo visiteranno la cucina di MasterChef USA per ispirare i cuochi amatoriali che concorrono per l’ambito premio.

PSICOMAGIA – UN’ARTE PER GUARIRE DI ALEJANDRO JODOROWSKY

Se ognuno di noi ha un patrimonio genetico, ne ha anche uno psicologico che viene trasmesso di generazione in generazione. Questo è ciò di cui è convinto Alejandro Jodorowsky, secondo il quale l’arte ha significato solo se libera la coscienza. Psicomagia è il film più completo sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali ci spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti.

Martedì 28 settembre

IO, LUI, LEI E L’ASINO

Commedia sentimentale con Laure Calamy (Le regine del campo). Lasciata dall’amante alla vigilia delle vacanze, Antoinette decide di partire per la stessa destinazione in cui l’uomo e la sua famiglia trascorreranno le ferie, per provare a insediarlo. Nell’attesa che l’uomo raggiunga la località, Antoinette trascorre le giornate facendo escursioni in compagnia di un asino e poco alla volta finisce per affezionarsi alla sua indipendenza ritrovata.

Mercoledì 29 settembre

DEBT COLLECTOR 2

Tornano Scott Adkins e Louis Mandylor (Rambo: Last Blood) nel sequel dell’action ambientato nel mondo della malavita, ancora una volta diretti da Jesse V. Johnson. Gli esattori French e Sue, mentre inseguono i vari balordi che devono soldi al loro capo Tommy, vengono convocati a Las Vegas per riscuotere da una losca proprietaria di casinò. Intanto, però, un boss della droga vuole ucciderli per vendicare la morte del fratello. French e Sue non avranno altra scelta che combattere.

SENZA VENTO

L’album «Viaggio senza vento» contribuì a consacrare i Timoria come punto di riferimento per la scena rock in Italia. Il gruppo, per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album ha organizzato un tour che, grazie all’entusiasmo dei fan, è proseguito per oltre 10 mesi con date sold out in tutta Italia. Con questo documentario riviviamo l’energia e le emozioni del live di chiusura del tour, tenutosi al Fabrique di Milano. Di quella sera rimane un bellissimo documento, immagini stupende, musica e chiacchiere con Omar Pedrini, frontman del gruppo, che racconta storie, retroscena e aneddoti.

COLLECTIVE

Collective è un film documentario d’inchiesta del 2019 diretto da Alexander Nanau sulle circostanze attorno l’incendio del Colectiv e le sue conseguenze politiche. È stato candidato come miglior documentario e miglior film internazionale, il primo in rappresentanza della Romania, ai premi Oscar 2021. Il film indaga sulla corruzione del sistema sanitario in Romania degli ultimi anni, partendo dal terribile incendio nel locale di musica Club Colectiv a Bucarest che, il 30 ottobre 2015, causò, sul posto, 27 morti.

LA TAMBURINA

Dagli autori di THE NIGHT MANAGER e tratta dall’omonimo bestseller di JOHN LE CARRÉ,arriva su laF l’acclamata spy story diretta da PARK CHANWOOK (Mr. Vendetta, OldBoy, Lady Vendetta). Mentre si trova in Grecia in vacanza, Charlie (Florence Pugh)–una brillante giovane attrice –fa la conoscenza di un uomo affascinante. Le intenzioni dell’uomo però sono tutt’altro che romantiche: si tratta infatti di GadiBecker (Alexander Skarsgård), un ufficiale sotto copertura dell’intelligence israeliana. Senza capire subito il perché, Charlie diventa ben presto la pedina principale di una complessa missione di spionaggio del Mossad, architettata dal capitano Martin Kurtz (Michael Shannon) per vendicare un attentato terroristico. Spionaggio, amore, intrighi politici: l’intreccio nato dalla penna di uno dei maestri del thriller dà vita ad una serie TV in cui niente è come sembra.

Giovedì 30 settembre

TEATRO DELLA PERGOLA

Il Teatro della Pergola, teatro storico di Firenze, è uno dei più antichi e ricchi di storia di tutta Italia. In questo speciale Stefano Accorsi accompagna lo spettatore in un affascinante viaggio nel tempo in cui vengono ripercorse le tappe fondamentali della storia della Pergola, che si intrecciano con la storia del teatro e dell’Italia.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA – LA SAGGEZZA DEGLI ALBERI

La visionaria scienziata Diana Beresford – Kroeger ci porta in un viaggio nelle antiche foreste dell’emisfero settentrionale, rivelando la profonda connessione che esiste tra gli alberi e la vita umana e i modi vitali in cui gli alberi sostengono tutta la vita sul pianeta

Venerdì 1° ottobre

THE EQUALIZER

Fra i tanti titoli che arriveranno sul nuovo Sky Investigation, il crime drama con la talentuosa Queen Latifah remake dell’omonima serie degli anni ’80 che aveva già ispirato il film con Denzel Washington. Questa rivisitazione ricca di azione della serie classica, vede protagonista Robyn McCall (Latifah), all’apparenza “solo” una mamma single impegnata a crescere sua figlia adolescente ma anche misteriosa ex agente della CIA nota come ‘The Company’ un’organizzazione incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite. Delusa dal suo vecchio lavoro, Robyn si è ufficialmente ritirata dai giochi. Ufficiosamente, però, è tutta un’altra storia. Grazie alle sue numerose abilità, torna infatti in azione per difendere chi non può difendersi da solo o tramite le vie contemplate dalla legge, diventando di fatto una vigilante, una sorta di equiparatrice che fa tornare in equilibrio i due piatti della bilancia e che pareggia i conti degli innocenti ingiustamente accusati. Allo stesso tempo, aiutando gli altri Robyn proverà anche ad aiutare sé stessa riuscirà a mettere a tacere il senso di colpa per quanto fatto in passato?

LA BRAVA MOGLIE

Commedia al femminile con un cast effervescente capitanato da Juliette Binoche e Yolande Moreau (Il favoloso mondo di Amélie, Dio esiste e vive a Bruxelles). 1967. In un paesino dell’Alsazia, Paulette dirige con dedizione la scuola di Economia domestica, che porta il nome del marito, nata per formare le nuove generazioni femminili. Quando l’uomo muore, Paulette scopre che la scuola rischia di fallire, a causa del vizio per il gioco d’azzardo dell’ex consorte, e così decide di assumere finalmente il comando della propria vita.

SKY CINEMA COLLECTION – WESTERN

Da venerdì 1 a venerdì 8 ottobre Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con oltre 50 titoli. Tra questi segnaliamo alcuni grandi classici del genere come CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO con Robert Redford diretto da Sydney Pollack; il suggestivo IMPICCALO PIÙ IN ALTO con Clint Eastwood, Ben Johnson e Bruce Dern; e l’originale DJANGO diretto Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero, che ha ispirato Quentin Tarantino e che domenica 3 troviamo in maratona insieme ad altri “spaghetti western”. Sono inoltre da non perdere pellicole più recenti, tra cui: il kolossal da 7 Oscar® BALLA COI LUPI diretto e interpretato da Kevin Costner; l’avventura ambientata tra saloon e tavoli da gioco MAVERICK con Mel Gibson e Jodie Foster; il western che trasuda vendetta CACCIA SPIETATA con Liam Neeson e Pierce Brosnan; l’avvincente GLI ULTIMI FUORILEGGE con Emile Hirsch e John Cusack; QUEL TRENO PER YUMA con Christian Bale e Russel Crowe; e l’incredibile storia vera del primo maresciallo nero nel selvaggio West HELL ON THE BORDER – COWBOY DA LEGGENDA con David Gyasi, Frank Grillo e Ron Perlman.

AZNAVOUR BY CHARLES

A tre anni dalla sua scomparsa ricordiamo l’eclettico cantautore che conquistò il mondo: Charles Aznavour. Nel 1948 Edith Piaf regalò a Charles Aznavour una macchina fotografica Paillard Bolex. Da allora Charles iniziò a filmare ovunque e in ogni momento per immortalare la sua visione del mondo dai viaggi in luoghi meravigliosi, alle camere d’albergo delle tournee, dagli incontri con i grandi personaggi del momento, ai suoi amori. Ogni frammento di questo incredibile diario cinematografico rivela l’essenza dell’uomo franco armeno che stava dietro all’artista acclamato in tutto il mondo.

JIMMY CARTER – ROCK AND ROLL PRESIDENT

Se non fosse stato per una bottiglia di scotch e una visita a tarda notte del musicista Gregg Allman, Jimmy Carter non sarebbe mai diventato il 39 presidente degli Stati Uniti d’America. Il documentario racconta la storia per lo più dimenticata di come Carter, grande amante di tutti i tipi di musica ha stretto un forte legame con musicisti come Bob Dylan e i fratelli Allman. A corto di fondi per la campagna presidenziale Carter fece affidamento sul sostegno di questi artisti per dargli una spinta cruciale nelle primarie democratiche.

Sabato 2 ottobre

ASPETTANDO “BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA”

In attesa del nuovo attesissimo sequel BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA, l’animazione targata DreamWorks in arrivo nelle sale italiane giovedì 7 ottobre, Sky Cinema Family propone una doppia maratona nel weekend precedente: sabato 2 ottobre a partire dalle 6.35 e l’intera giornata di domenica 3. Si parte dalle origini, con Z LA FORMICA per poi passare a due fiori all’occhiello della casa di produzione, IL PRINCIPE D’EGITTO, premiato con l’Oscar® per la Migliore canzone e SHREK, premio Oscar® come Miglior film di animazione, di cui potremo goderci anche il sequel SHREK 2; seguono le due avventure del simpaticissimo panda Po, KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2 e i 3 film con protagonista la combriccola di animali più spregiudicata e intraprendente, MADAGASCAR, con lo spin off I PINGUINI DI MADAGASCAR. Completano la rassegna all’insegna del divertimento per tutta la famiglia i più recenti I CROODS, MR. PEABODY & SHERMAN, tratto dalla serie animata anni 60, DRAGON TRAINER 2 e il musicale e coloratissimo TROLLS WORLD TOUR.

HORROR NIGHT

È l’appuntamento fisso con il genere horror per trascorrere un sabato sera da brivido su Sky Cinema Suspense. Questo mese sono previsti 3 appuntamenti, prima della pausa prevista in concomitanza con Sky Cinema Halloween.

