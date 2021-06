Sky e NOW: le principali novità dal 27 giugno al 3 luglio

Giugno continua a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 27 giugno al 3 luglio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Global Pride

Uscita: domenica 27 giugno la maratona a partire dalle 7.25 su Sky Cinema Due la Collezione LGBT+ già disponibile on demand e in streaming su NOW

In concomitanza con l’anniversario dei Moti di Stonewall, avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969, Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione che celebra l’orgoglio LGBT con una maratona composta da 11 film.

Tra i titoli in onda domenica 27 giugno spiccano il commovente racconto di formazione di un giovane afroamericano omosessuale Moonlight – Tre storie di una vita premiato con 3 Oscar e un Golden Globe, Ritratto della giovane in fiamme, la pellicola sull’identità sessuale premiata per la miglior sceneggiatura a Cannes, la commedia fuori dagli schemi Kinky Boots – Decisamente diversi in cui Joel Edgerton è il titolare di una ditta di calzature che inizia a produrre scarpe per drag queen e il pluripremiato (3 Oscar, 4 Golden Globe e Leone d’oro) melodramma diretto da Ang Lee I segreti di Brokeback Mountain con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal nei panni di due cowboy che s’innamorano nel Wyoming degli anni 60.

The Hills: New Beginnings – Stagione 2

Uscita: da lunedì 28 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Il più iconico gruppo di amici di Hollywood è tornato!

Le vite di tutti loro sono state messe alla prova: crisi finanziarie, imprese in ricostruzione, relazioni ad un punto di svolta e problemi di dipendenza. Un nuovo capitolo ha inizio e tra i protagonistici saranno un gradito ritorno e una nuova it girl.

L’assistente di volo – The Flight Attendant

Uscita: giovedì 1° luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW

A inaugurare il nuovo canale l’apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy L’assistente di volo, già rinnovata per una seconda stagione. Firmata da Steve Yockey per HBO Max e tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian, la serie, in otto episodi, è la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte.

Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, anche produttrice, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo e che si risveglierà la mattina seguente nell’hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell’uomo, senza avere idea di cosa sia successo. Accanto a Kaley Cuoco ci sono Michiel Huisman nel ruolo di Alex Sokolov, un affascinante sconosciuto con il quale la vediamo flirtare su un volo per Bangkok; Zosia Mamet è Annie Mouradian, la migliore amica della protagonista; T.R. Knight è suo fratello Davey, con il quale ha un rapporto piuttosto teso; Michelle Gomez è Miranda Croft, una temprata donna d’affari con problemi di gestione della rabbia che Cassie incontra a Bangkok. Si aggiungono tra gli altri Colin Woodell, Merle Dandridge, Nolan Gerard Funk, Rosie Perez e l’italiano Alberto Frezza.

Il Testimone di PIF

Uscita: giovedì 1° luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Si accende Sky Documentaries, nuovo canale Sky incluso nell’abbonamento, che dal 1° luglio va ad occupare le posizioni 122 e 402 del telecomando della pay tv, programmando documentari di approfondimento e d’inchiesta, dalla musica all’attualità alle biografie più appassionanti. Inaugura il canale il ritorno di un vero e proprio cult televisivo: giovedì 1° luglio alle 21.15 al via la nuova stagione de Il Testimone, programma ideato, realizzato e condotto da Pif che racconta storie, eventi e persone attraverso l’occhio di una piccola telecamera che lo stesso conduttore porta con sé durante i reportage.

La particolare tecnica di ripresa di Pif, che quest’anno – pur dovendo far i conti con le restrizioni del momento – non rinuncia al racconto immediato e partecipe delle realtà contemporanee, raggiungendo così un nuovo livello di maturità. Pif riuscirà con la sua solita maestria a trattare sia tematiche sociali che a esplorare mondi più leggeri: nel primo episodio la drammatica vicenda di Giulio Regeni che, oltre al racconto dei fatti, restituirà un ritratto personale del ricercatore friulano.

Coroner

Uscita: venerdì 2 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW

Alla posizione 114 si accende invece “Sky Investigation”, un nuovissimo canale Sky che farà da finestra sul variegato mondo del crime. A inaugurare il canale Coroner, dalla serie di romanzi che lo scrittore M. R. Hall ha dedicato al personaggio del medico legale Jenny Cooper.

A tre mesi dall’improvvisa morte del marito, Jenny Cooper prende ufficialmente servizio come coroner a Toronto, dove vive col figlio adolescente, Ross. Ancora sconvolta da quella terribile perdita, si butta a capofitto nel nuovo lavoro, e insieme al detective Donovan McAvoy si ritrova a indagare su delitti che non sono mai quello che sembrano e su una serie di morti quantomeno sospette. Come se ciò non bastasse, Jenny è tormentata da alcuni fantasmi del passato che proprio non le danno pace.

I Hate Suzie

Uscita: da sabato 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

In prima TV, la serie Sky Original ideata e scritta dalla creatrice della serie Diario di una squillo perbene, Lucy Prebble, anche sceneggiatrice dell’acclamato titolo HBO Succession. Protagonisti Billie Piper e Daniel Ings. La vita di Suzie Pickles una lanciatissima attrice televisiva che da teenager è stata l’idolo di milioni di ragazzini, è completamente sconvolta quando il suo smartphone viene hackerato e alcune sue foto piuttosto compromettenti finiscono online, diventando di fatto di dominio pubblico.

Mentre lei si fa in quattro per non far naufragare il suo matrimonio con Cob e per proteggere suo figlio Frank dallo scandalo, la sua manager e amica Naomi si impegna a evitare che la carriera di Suzie affondi definitivamente.

Le altre uscite

OMAGGIO A JACK LEMMON – Sky Cinema Comedy, domenica 27 giugno 2 film dalle 11.50 e in streaming su NOW

– Sky Cinema Comedy, domenica 27 giugno 2 film dalle 11.50 e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO JERRY CALÀ – Lunedì 28 giugno 3 film dalle 14.10 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW

– Lunedì 28 giugno 3 film dalle 14.10 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO MEL BROOKS – Lunedì 28 giugno 3 film dalle 19.10 Sky Cinema Comedy e streaming su NOW

– Lunedì 28 giugno 3 film dalle 19.10 Sky Cinema Comedy e streaming su NOW FANTASY ISLAND – Martedì 29 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Martedì 29 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW SPIRIT RIDING FREE – RIDING ACADEMY – Dal 29 giugno 17.30 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW

– Dal 29 giugno 17.30 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW TANTI AUGURI MAURIZIO BATTISTA – Martedì 29 Giugno alle 21.00 su Comedy Central e in streaming su NOW

– Martedì 29 Giugno alle 21.00 su Comedy Central e in streaming su NOW FOSTER BOY – Mercoledì 30 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Mercoledì 30 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TEARS FOR FEARS SONGS FROM THE BIG CHAIR: CLASSIC ALBUMS – Mercoledì 30 giungo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Mercoledì 30 giungo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW GLI ULTIMI FUORILEGGE – Giovedì 1° luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Giovedì 1° luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW SWALLOW – Venerdì 2 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Venerdì 2 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW I AM JOHNNY CASH – Sabato 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Sabato 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA – Da sabato 3 luglio a venerdì 16 luglio in prima visione su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

– Da sabato 3 luglio a venerdì 16 luglio in prima visione su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TOM CRUISE – ETERNA GIOVINEZZA – Sabato 3 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

