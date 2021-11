Sky e NOW: le principali novità dal 27 novembre al 4 dicembre

Dicembre è alle porte e con le festività natalizie sempre più vicine si prospetta un mese ancora più ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 28 novembre al 4 dicembre 2021.

Domenica 28 novembre

RUFUS E LA PORTA SEGRETA

Avventura per tutta la famiglia in compagnia di un animale fantastico. In casa della nonna, Scott e la sua amica Emily incontrano Rufus, una creatura pelosa e spavalda che li supplica di dargli una mano a salvare il suo regno magico in via d’estinzione. Il libro di incantesimi del mago Abbott contiene la formula giusta per risolvere la situazione, ma il prezioso volume è anche nelle mire dell’arcinemica Lilith, che si finge cameriera della nonna di Scott.

UN TANGO MÀS – UN ULTIMO TANGO

Una storia d’amore tra i due ballerini più famosi della storia del tango. Maria Nieves Rego (81) e Juan Carlos Copes (84) si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 14 e 17 anni e da allora hanno sempre ballato insieme. In questo documentario i due raccontano il loro amore travagliato a un gruppo di giovani ballerini e coreografi di tango di Buenos Aires, che trasformano i momenti più belli, commoventi e drammatici in incredibili coreografie dedicate alla celebre coppia.

HILLSBOROUGH

Hillsborough è un resoconto approfondito e commovente del peggior disastro sportivo della Gran Bretagna, in cui sono stati uccisi 96 uomini, donne e bambini, centinaia feriti e migliaia traumatizzati. A partire da quel fatidico giorno, il 15 aprile 1989 il film racconta l’orrore della tragedia, raccontato attraverso le esperienze delle persone direttamente coinvolte fan, sopravvissuti, familiari e agenti di polizia. Molti parlano pubblicamente per la prima volta. Cattura l’orrore della calca sugli spalti, svelando i pregiudizi della polizia nei confronti degli appassionati di calcio. Il documentario espone la mancanza di dignità mostrata alle famiglie in lutto quando sono arrivate a Sheffield per identificare i loro cari disposti in sacchi per cadaveri sul pavimento di una palestra.

GLI ULTIMI RINOCERONTI

Uno sguardo intimo e avvincente sull’attuale guerra di bracconaggio dei rinoceronti che infuria in tutta l’Africa. Seguiamo i viaggi di due ambientalisti che rischiano la vita per proteggere il rinoceronte affidato alle loro cure. Il film esamina anche l’operazione segreta per abbattere i più famigerati sindacati di bracconaggio di rinoceronti del Sudafrica e per svelare gli affari illeciti nel traffico di corno di rinoceronti.

Lunedì 29 novembre

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE

Il nuovo film Sky Original di Pierfrancesco Diliberto con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi e con Eamon Farren. E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE è un film Sky Original, prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e I Diavoli ed è stato presentato come Evento Speciale alla Festa del Cinema di Roma. Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. L’unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l’amore e la libertà, ammesso che esistano davvero.

SUCCESSION – St.3

Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, è guerra aperta su più fronti in casa Roy. Kendall (Jeremy Strong), che ha sfidato apertamente il padre screditandolo pubblicamente, adesso è alla ricerca dell’appoggio dei fratelli e di chiunque possa aiutarlo a vincere. Dal canto suo, Logan (Brian Cox) è intenzionato a farla pagare cara, carissima, a quel figlio che ha osato mancargli di rispetto per l’ennesima volta. Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) si ritrovano tra l’incudine e il martello: da che parte si schiereranno?

LEZIONI D’AUTORE – TV SESSIONS

Effe TV con Feltrinelli Education presenta LEZIONI D’AUTORE –TV SESSIONS, una versione inedita delle masterclass firmate Feltrinelli, realizzata in esclusiva per il piccolo schermo. Dalla matematica alla satira, dalla letteratura all’amore, otto grandi autori ci accompagnano -in prima serata -nelle loro storie, nel loro flusso di pensieri, nelle loro visioni condivise. Si parlerà di letteratura con Alessandro Baricco, di Homo Sapiens, catastrofi e estinzioni con Telmo Pievani, di matematica con Chiara Valerio, di amore con Chiara Gamberale, e di tanto altro ancora insieme a Eva Cantarella, Gad Lerner, Giacomo Papi e Paolo Di Paolo. Il racconto, le storie, le passioni e gli insegnamenti di maestri prestigiosi, in una selezione unica di lezioni d’autore, in onda in prima serata ogni lunedì e disponibile anche su Sky On Demand.

WHATSANNA – st2

Cosa succede (Whats Up!) quando si entra nel mondo di una teenager, accedendo alla sua mente super emotiva, dentro la sua cameretta, esplorando il suo gruppo di amici ed ospiti molto eccentrici? Sicuramente tutto tranne che una vita tranquilla e serena. E se questo mondo fosse quello di Anna? “WhatsAnna, cosa succede dentro e fuori la vita di una teenager!” Questa seconda stagione segue la scia della prima stagione di WhatsAnna: vedremo Anna nuovamente alle prese con i bizzarri ospiti della sua camera da letto in affitto, con il suo gruppo di amici storici, con la sua eccentrica mamma Angelica e il suo fratellino Ricky. Anche questa volta Anna dovrà confrontarsi con sfide quotidiane che risolverà grazie alla sua furbizia, alla sua empatia e all’aiuto dei suoi fidati amici. Equivoci, piccoli guai, scherzi, feste e risate sono assicurati! Come sempre, vedremo anche ciò che accade all’interno del cervello di Anna che, con i suoi tre alter ego Anna Razionale (la parte più scientifica), Anna Emotiva (che ragiona so-lo con il cuore) e Anna Ribelle (la parte ribelle che tutte le teenager hanno), elaborerà costantemente strategie più o meno efficaci per uscire dai guai.

Martedì 30 novembre

I MISTERI DI WHISTABLE PEARL

Pearl Nolan non è solo la proprietaria del Whitstable Pearl, ristorante specializzato in frutti di mare che gestisce insieme a sua madre Dolly nella ridente cittadina turistica di Whitstable. La madre del giovane Charlie è anche un’investigatrice privata. Quando viene ritrovato il cadavere di un suo amico non può fare a meno di mettersi a indagare, ma finisce per scontrarsi con il burbero detective Mike McGuire che si è trasferito lì da poco da Londra e che non è propriamente un fan della vita di provincia.

LA NOSTRA STORIA

Javier Cámara (Truman – Un vero amico è per sempre, The Young Pope) nel racconto di una famiglia e della Colombia nell’arco di alcuni decenni. Medellín, 1983. Héctor Abad Jr., studente di letteratura a Torino, rientra a casa per assistere al congedo forzato del padre dall’insegnamento universitario. L’uomo, medico e attivista colombiano per i diritti umani, è infatti inviso al regime che fa gli interessi di pochi. Durante la cerimonia, il figlio evoca la sua infanzia e la figura del padre che gli ha insegnato il valore dell’amore e il rispetto per il prossimo.

BOB WILSON’S LIFE AND DEATH OF MARINA

Questo documentario segue l’ incontro del regista Robert Wilson con la performance artist Marina Abramovic, il cantante e compositore Antony Hegarty e l’interprete Willem Dafoe per creare l’opera sperimentale basata sulla biografia di Marina Abramovic. Attraverso le riprese delle prove e le interviste con gli artisti, abbiamo un’idea di questa collaborazione unica un ritratto intimo che rivela le dinamiche, l’eccitazione e le insicurezze di realizzare un’opera teatrale così poetica e visivamente sbalorditiva. Celebriamo così il 75 esimo compleanno di Marina Abramovic in prima serata appuntamento con Marina Abramovic The Artist is Present.

Giovedì 2 dicembre

STATE A CASA

Pellicola a tinte dark diretta da Roan Johnson che nel cast vede anche Tommaso Ragno. Durante il lockdown, quattro under 30 si ritrovano confinati nell’appartamento che condividono per amicizia e per necessità economica. Un ulteriore problema sorge quando mancano i soldi per l’affitto e il tirchio proprietario fa intendere a una di loro di poterle andare incontro in cambio di un “favore”. La ragazza e il fidanzato decidono così di incastrare l’uomo filmando il suo ricatto sessuale, ma non tutto va come previsto.

Venerdì 3 dicembre

IPPOCRATE: SPECIALIZZANDI IN CORSIA

A causa di alcune drastiche misure di prevenzione sanitaria intraprese in un ospedale pubblico, i medici responsabili dell’intero dipartimento si ritrovano in quarantena per 24 ore a casa. Tre specializzandi inesperti e un esaminatore medico che non si conoscono, devono affrontare la situazione frontalmente e gestire il dipartimento da soli.

FUGA A PARIGI

Michelle Pfeiffer, candidata ai Glonden Globe 2021, e Lucas Hedges in un film, tratto dall’omonimo romanzo di Patric De Witt, che mescola malinconia e ironia. France Price è una socialitè di Manhattan che, dilapidata l’eredità ricevuta da marito, si ritrova con seri problemi economici. France decide di iniziare una nuova vita e parte alla volta di Parigi con il figlio Malcolm e il gatto.

BABBUINI: LE REGOLE DELLA TRUPPA

La vita di quattro famiglie di quattro specie diverse l’intraprendente Beach Troop la guerriera Desert Troop la disciplinata River Troop e la pacifica Mountain Band. Attraverso le loro storie capiremo perché questi primati sono tra gli animali più affascinanti sul continente africano.

Sabato 4 dicembre

PARIS POLICE 1900

Parigi, Francia, 1899. Il corpo di una donna sconosciuta viene ritrovato nel fiume della Senna. L’indagine spingerà un giovane e ambizioso detective a scoprire un pesantissimo segreto di stato.

CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO

Uno dei personaggi più famosi dell’Europa settentrionale, nato dalla fantasia dello scrittore norvegese Terje Formoe, prende vita in una avventurosa animazione, presentata al Giffoni Film Festival 2021. Il perfido Mago Kahn cerca di impossessarsi di un diamante magico che, secondo la leggenda, è in grado di esaudire qualsiasi desiderio. Kahn però non è l’unico a cercare il diamante. Anche Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, è alla ricerca del prezioso oggetto e pensa che il giovane mozzo Pinky, sappia dove si trovi.

