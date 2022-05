Maggio è giunto al termine e giugno si prepara a essere un altro mese ricco di novità su Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 29 maggio al 4 giugno 2022.

Domenica 29 maggio

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

Kaya Scodelario è la protagonista del reboot del celebre franchise, nato dall’omonimo videogioco. 30 settembre 1998. Claire Redfield torna a Raccoon City per ritrovare il fratello Chris, che adesso fa il poliziotto. La situazione in città non è delle migliori e gli strani esperimenti che la Umbrella Corporation ha svolto all’insaputa di tutti stanno comportando ricadute pesanti. Infatti, nel giro di poco orde di zombie iniziano ad attaccare in massa. Per Claire è arrivato il momento di combattere.

THE KIDS STAYS IN THE PICTURE

Basato sull’omonima autobiografia del produttore cinematografico Robert Evans (1930-2019), questo documentario ne segue la straordinaria carriera mentre passa da dirigente di una casa di moda, ad attore di Hollywood, poi a dirigente della Paramount Pictures, fino a leggendario produttore, con una propria stella sulla Hollywood Walk of Fame. È lo stesso Robert Evans a fare da voce narrante in questo documentario.

KIPCHOGE: THE LAST MILESTONE

La lotta di un uomo contro se stesso e contro il tempo. Il corridore keniota Eliud Kipchoge sogna di completare una maratona in meno di due ore. Un traguardo considerato irraggiungibile per un essere umano. In questo documentario lo seguiamo mentre si prepara a battere il record impossibile. Riuscirà a infrangere il magico limite di due ore e scrivere la storia?

Lunedì 30 maggio

LA RAGAZZA DI STILLWATER

Matt Damon in un dramma famigliare diretto da Tom McCarthy (Il caso Spotlight). L’operaio petrolifero Bill Baker parte dall’Oklahoma per raggiungere la figlia Allison a Marsiglia. La ragazza si trova in carcere da 5 anni dopo la condanna per un omicidio, che sostiene di non aver commesso. Nel tentativo di dimostrare l’innocenza della figlia, Bill s’imbatte nell’attrice Virginie, dalla quale si fa aiutare per traduzioni e ricerche. Poco alla volta l’uomo avvia una relazione con Virginie e con sua figlia Maya, nella quale vede l’occasione per redimersi dalle sue mancanze di padre. L’ossessione per il destino di Allison, però, rischia di mettere a repentaglio la sua nuova vita.

Martedì 31 maggio

STEVE MCCURRY – LA RICERCA DEL COLORE

Steve McCurry: La ricerca del colore è un documentario incentrato sulla figura di uno dei più famosi e importanti fotografi contemporanei. Steve McCurry, famoso per il suo talento negli scatti di ritratti, riesce a cogliere l’emozione, l’espressione e i sentimenti di ogni soggetto, andando oltre la mera apparenza. Vincitore per quattro volte del World Press Photo, il fotografo ha sviluppato la sua carriera con una produzione iconica: colori intensi, vivaci e contrasti, questo è Steve McCurry. In questo documentario sarà il celebre fotografo a raccontare in prima persona la nascita di alcuni dei suoi scatti più famosi ed emozionanti.

LA BANDA DEI BITCOIN

Il 1° agosto 2015, ai piedi di una delle torri più lussuose di Tokyo, dove si è accalcata tutta la stampa giapponese, Mark Karpelès esce di casa scortato della polizia. Poche ore dopo, lo sviluppatore francese viene incriminato e imprigionato per falsificazione di dati informatici e appropriazione indebita nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa nel febbraio 2014 di 850.000 Bitcoin, l’equivalente di mezzo miliardo di dollari. Il giovane dirigeva allora MTGox, la società responsabile di questo disastro finanziario e la più grande piattaforma di scambio della moneta virtuale, gestendo l’80% delle transazioni globali. Per un anno è rimasto in custodia cautelare, finché la giustizia giapponese ha deciso di rilasciarlo per mancanza di prove. Mark è finalmente libero di provare la sua innocenza.

Mercoledì 1º giugno

SKY CINEMA COLLECTION – JURASSIC WORLD

Giovedì 2 giugno è prevista l’uscita sala di JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, il sesto capitolo del franchise campione d’incassi e, per l’occasione, Sky Cinema Collection propone da mercoledì 1º giugno un canale interamente dedicato alla saga dei dinosauri divenuta un cult. Nel 1993 Steven Spielberg stupisce gli spettatori di tutto il mondo con JURASSIC PARK, il film basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato: il film guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ottiene 3 Oscar, tra cui quello per i migliori effetti speciali. Jurassic Park diventa il capostipite di un franchise, infatti nel 1997 esce nelle sale IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK, sempre tratto da un romanzo di Crichton e diretto da Spielberg, dove ritroviamo Jeff Goldblum che, insieme alla scienziata Julianne Moore, deve ostacolare un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego. Il 2001 è l’anno di JURASSIC PARK III che vede Spielberg lasciare le redini della regia a Joe Johnston (Jumanji). In questo terzo capitolo ritorna il paleontologo interpretato da Sam Neill che, tornato sull’isola, scopre l’esistenza di bestie preistoriche più evolute e pericolose. Nel 2015 vede la luce JURASSIC WORLD il quarto film del franchise di Jurassic Park e il primo della trilogia di Jurassic World. A 22 anni dagli eventi di Jurassic Park il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è diventato realtà, ma il nuovo dinosauro Indominus Rex, generato combinando i DNA di diverse specie, scappa dal suo recinto e provoca il caos. A dover risolvere la situazione ci sono la studiosa Bryce Dallas Howard e l’esperto di Velociraptor Chris Pratt. Al botteghino è un trionfo e, ad oggi, il film è nella top 10 dei migliori incassi della storia del cinema con oltre 1 miliardo e mezzo di dollari.

Giovedì 2 giugno

WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS

In contemporanea alla partenza delle NBA Finals, arriva in Italia l’omaggio di Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) ai Los Angeles Lakers, una serie basata sul romanzo di Jeff Pearlman (Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s) e targata HBO. A partire dall’arrivo dell’imbattibile Earvin “Magic” Johnson nel 1979, i Lakers hanno inaugurato l’età dell’oro del basket battezzata “Showtime”, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia, diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento. La serie racconta questo spettacolo, intrecciando scena e retroscena dei campioni del basket: il gioco, la sieropositività, la fame, la discriminazione razziale.

IL COLORE DELLA LIBERTÁ

Dal produttore esecutivo Spike Lee, la storia vera di un ragazzo, nipote di un membro del Ku Klux Klan, che s’inserisce nel centro per il movimento dei diritti umani e civili. Alabama, 1961. Dopo aver scritto una tesina sulle relazioni razziali, la vita dell’universitario Bob Zellner cambia per sempre: si trova a dover contrastare gli amici e coetanei razzisti, e si schiera in prima linea in difesa dei diritti degli afroamericani.

RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE

Nel giorno della Festa della Repubblica visitiamo le Scuderie del Quirinale e in particolare la più grande mostra dedicata al genio di Raffaello Sanzio, organizzata nel Cinquecentenario dalla sua morte, ma chiusa dopo pochi giorni a causa della pandemia. L’esposizione che celebra uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano e che pochi hanno avuto il piacere di visitare dal vivo è ora disponibile in questo documentario diretto dal pluripremiato regista Phil Grabsky, nuovo pioniere del genere del documentario dedicato all’arte. Con più di 200 opere prestate da musei prestigiosi di tutto il mondo, come il Louvre, gli Uffizi e la National Gallery, il film permette di ammirare il genio, la creatività e la capacità pittorica del nostro gigante del Rinascimento.

STEVEN TYLER – OUT ON A LIMB

Un intimo ritratto di Steven Tyler, icona del rock che si appresta a un radicale cambio di vita dopo la scelta di tentare la carriera solista e di abbracciare un nuovo genere musicale. Quando Tyler chiamò nel 2016 il regista Casey Tebo perfilmare uno spettacolo perla sua avventura da solista, quest’ultimo scoprì un lato di Steven che non aveva mai visto prima e che gli ha permesso di raccontare una storia stimolante sulla passione, la spinta e la volontà che alcuni artisti hanno, indipendentemente dal proprio passato costellato di successi.

Venerdì 3 giugno

BLOCCO 181 – EP. 5-6

Continua la nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata nella periferia multietnica di Milano: il Blocco 181, complesso edilizio ai confini della città, diventa lo sfondo di una storia in cui amore, conflitti generazionali, emancipazione e conquista del potere si intrecciano. I tre giovani protagonisti di questa storia sono Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita, e Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero), amici uniti come fratelli. Blocco 181 è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Per questo inedito progetto, Sky ha voluto al suo fianco Salmo, pioniere del rap italiano, non solo come supervisore musicale, ma anche come produttore creativo e interprete, nel ruolo del criminale Snake.

HAMMARVIK ST. 2 – AMORI E ALTRI OMICIDI

Torna il crime della nota scrittrice svedese Camilla Läckberg con la sua seconda stagione: nella cittadina di Hammarvik, Johanna Strand (Disa Östrand) continua le indagini sull’omicidio, ma le complicazioni aumentano e la fiducia scarseggia. Le cose si complicano ulteriormente quando l’amica di Johanna, Madelene (Lisa Henni), torna in città dopo 18 anni di assenza…

SKY UNO THE ROYALS

In occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il canale 109 diventa Sky Uno The Royals. Dal 3 al 5 giugno il temporary channel accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle curiosità, dei segreti e degli intrighi dei principali regnanti europei, ed in particolare della famiglia reale più popolare e seguita al mondo, i Windsor.

TI RIPRESENTO I TUOI

La nuova commedia diretta e interpretata da Dany Boon (Giù al nord, Lolo – Giù le mani da mia madre). Valentin, un acclamato designer che vive a Parigi, ha raccontato alla sua cerchia di amici e conoscenti di essere orfano. La realtà è che si vergogna ad ammettere che la sua è una famiglia operaia del nord. Ma la verità sta per venire a galla e ne deriveranno divertenti equivoci e complicazioni.

Sabato 4 giugno

LA BATTAGLIA DI ALGERI – IL FILM CHE FECE LA STORIA