Sky e NOW: le principali novità dal 3 al 9 ottobre

Settembre è giunto al termine e ottobre si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 3 al 9 ottobre 2021.

Domenica 3 ottobre

CACCIA AL 12° UOMO

Una delle più incredibili storie di sopravvivenza della Seconda guerra mondiale con Jonathan Rhys Meyers. Norvegia, 1943. Dodici combattenti della Resistenza attraversano il Mare del Nord per combattere i tedeschi che hanno occupato la loro patria. Ma, in un fiordo desolato, vengono traditi da un connazionale e attaccati dai tedeschi. Undici di loro vengono catturati, torturati e uccisi. Solo il dodicesimo uomo, Jan Baalsrud, riesce a fuggire diventando il simbolo della Resistenza norvegese.

MY NAME IS MARGIELA

Un ritratto unico di uno dei più grandi miti della storia della moda. Un designer che ispira ancora oggi molti giovani stilisti, ma di cui nessuno conosce il volto. Lo stilista belga, che ha abbandonato il suo stesso brand proprio quando era al picco del successo, ritirandosi a vita privata, fa una nuova incursione nel mondo della moda attraverso una pellicola autobiografica. In questo documentario, per la prima volta, Martin Margiela accetta di prendere la parola e guidare lo spettatore alla scoperta della sua carriera e del suo passato. Diretto da Reiner Holzemer il docu film rompe un silenzio assordante, lungo ben più di 12 anni di assenza di Martin Margiela dalle passerelle.

THE UNITED WAY – LA VERA STORIA DEL MANCHESTER UNITED

La storia del Manchester United Football Club, scritta e narrata da Eric Cantona e con interventi di David Beckham, Peter Schmeichel Teddy Sheringham e altri.

GEORGE BEST: ALL BY HIMSELF

Un ragazzo affascinante e carismatico di Belfast, nell’Irlanda del nord, che faceva miracoli con la palla ed entusiasmava la Gran Bretagna. Ma non c’è solo questo, perché George Best è stato anche il protagonista di vicende alimentate da alcol, eccessi e depressione.

Lunedì 4 ottobre

LOVELY BOY

Il nuovo film Sky Original, presentato Fuori Concorso alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia 2021, è diretto da Francesco Lettieri e interpretato da Andrea Carpenzano. Nic, in arte Lovely Boy, è l’astro nascente della scena musicale romana. Tatuaggi e talento puro, Nic forma insieme all’amico Borneo la XXG, un duo lanciato verso il successo. Risucchiato in una spirale di autodistruzione, Nic è perso e trascinato dagli eventi che lo porteranno fino a un punto di rottura: potrà fare i conti con se stesso solo lontano da tutto quel rumore. In una comunità di recupero sulle Dolomiti, che accoglie persone che come lui sono cadute nel baratro della droga, tenterà faticosamente di ritrovarsi, condividendo quella grande solitudine che si porta dentro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due.

GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI

Lunedì 4 ottobre, in occasione della Giornata mondiale degli animali, a partire dalle 11.20 fino alla seconda serata Sky Cinema Family dedica la sua programmazione a film i cui protagonisti sono proprio loro, dal migliore amico dell’uomo alle specie in pericolo di estinzione, dalle affascinanti creature marine agli intrepidi abitanti dei ghiacci polari, alla scoperta di un mondo di emozioni. Questi gli 8 titoli: RED DOG – L’INIZIO, l’avventurosa storia di formazione che celebra l’amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di Kelpie; il documentario narrato da Aldo, Giovanni e Giacomo OCEANI alla scoperta della magia del mondo sommerso; l’incredibile storia vera con Marco Bocci ITALO che vede protagonista un dolce cane randagio; il sequel del documentario premio Oscar nel 2006 LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO; la deliziosa favola, Oscar agli effetti speciali, BABE, MAIALINO CORAGGIOSO; l’avventuroso remake del film tratto dal libro di Eric Knight LASSIE TORNA A CASA; la pellicola che celebra il coraggio e l’amicizia tra un adolescente e un cucciolo d’orso polare IL MIO AMICO NANUK; e il travolgente SULLE ALI DELL’AVVENTURA, film tratto da una storia vera che racconta di come un adolescente abbia aiutato il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione.

BUON COMPLEANNO SUSAN SARANDON

Lunedì 4 ottobre Sky Cinema Drama festeggia il 75° compleanno di Susan Sarandon con una maratona di successi cinematografici interpretati dall’attrice premio Oscar. La maratona composta da 8 film inizia alle 11.50, questi i titoli: la storica commedia sul giornalismo diretta da Billy Wilder PRIMA PAGINA con Jack Lemmon e Walter Matthau; il film tratto dal celebre romanzo della Alcott PICCOLE DONNE con Winona Ryder, Christian Bale e Claire Danes; l’eccentrica pellicola ispirata a una storia vera BERNARD & DORIS – COMPLICI AMICI con Ralph Fiennes; la pellicola agrodolce DESTINO FATALE con Stephen Dorff; il toccante film targato Sky Original BLACKBIRD – L’ULTIMO ABBRACCIO con Kate Winslet; l’immortale road movie di Ridley Scott vincitore di 1 Oscar e di 1 Golden Globe, THELMA & LOUISE con Geena Davis; il capolavoro di Tim Robbins DEAD MAN WALKING – CONDANNATO A MORTE, pellicola che ha fatto ottenere alla Sarandon l’Oscar e a Sean Penn l’Orso d’argento; e il musical rock più famoso del cinema THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW con Tim Curry.

I SEGRETI DELL’ARTE

Attraverso le indagini del detective dell’arte Waldemar Januszczak scopriamo i misteriosi significati che celebri artisti come Seurat, Cézanne, Gauguin e Van Gogh hanno nascosto tra le pennellate di alcuni dei loro dipinti più conosciuti. Lunedì 4 ottobre la serata sarà dedicata a Georges Seurat e Paul Cézanne mentre il lunedì successivo andranno in onda gli episodi relativi a Paul Gauguin e Vincent Van Gogh.

LE STAR DELLA COMICITÀ

Sei stelle del firmamento della comicità per sei puntate monografiche che ne celebrano la grandezza. Il periodo storico non ha fermato la nostra voglia di ridere e farvi ridere così siamo tornati a teatro con tanti nomi affermati del panorama comico italiano come Barbara Foria, Paolo Migone, Cacioppo, Antonio Giuliani, Enzo Paci e Peppe Iodice.

TEEN TITANS GO!

Con l’avvio della S7 sono differenti gli archi narrativi e le storie raccontate: Il talent show sulla danza (diviso in due parti) e Il crossover con le DCSHG (diviso in 4 parti). Completano la lista altri 7 episodi auto-conclusivi. Inoltre ci sarà spazio anche per il film inedito TTG! see Space Jam.

Martedì 5 ottobre

DIVINE – LA FIDANZATA DELL’ALTRO

Commedia romantica dal tocco surreale con Matilda De Angelis. Gregory è un giornalista televisivo inglese, inviato a Roma per documentare le elezioni papali, che non si è mi innamorato. Maria invece sta per farsi suora e le mancano tre giorni al noviziato. L’incontro tra i due avviene sul terrazzo della madre di Maria, che diventa il set delle telecronache di Gregory. I due forse sono destinati a innamorarsi, Maria però è già promessa all’Altissimo, che colpisce il ragazzo con una serie di catastrofi ogni volta che prova ad avvicinarsi a lei.

Mercoledì 6 ottobre

BELGRAVIA

Creata da Julian Fellows, ideatore di Downton Abbey, Belgravia è una historical drama ambientata nell’età della Restaurazione. 1815, la notte tra il 15 e il 16 giugno, Bruxelles. Al ballo organizzato dalla Duchessa di Richmond per il Duca di Wellington alla vigilia della Battaglia di Quatre Bras, dunque due giorni prima della famigerata Battaglia di Waterloo, sono presenti anche James e Anne Trenchard, che vivono agiatamente grazie ai profitti della loro impresa in ambito commerciale. Sophia, la figlia della coppia, cattura l’attenzione di Edmund Bellasis, l’erede di una delle famiglie più ricche e degne di nota di tutta l’Inghilterra. Ventisei anni dopo, quando le due famiglie vivono ormai nell’elegante quartiere londinese noto come Belgravia, gli eventi e i segreti di quel ballo tornano a galla, con tutte le conseguenze del caso.

Giovedì 7 ottobre

TIZIANO: AMORE, DESIDERIO E MORTE

Tiziano, uno dei pittori più famosi d’Europa, ricevette nel 1550 una commissione da parte del re di Spagna Filippo II, per la realizzazione di una serie di sei dipinti. Questi capolavori rinascimentali accreditati come la più grande serie di dipinti nella storia dell’arte, non sono reliquiari addomesticati, bensì opere sorprendentemente erotiche che creano una bellezza monumentale I loro temi di amore, morte, passione, violenza e gelosia ci parlano ancora oggi con forza. Il documentario riunisce una serie di voci moderne – artisti contemporanei, commentatori di #Metoo, modelle e muse nonché curatori e critici d’arte per esplorare come quei temi dovrebbero essere letti oggi.

I GRIFFIN

Appuntamento imperdibile con la famiglia più irriverente della TV, con la nuova stagione in programmazione per la prima volta su Fox, dal 7/10 tutti i giovedì sera alle 21.00. Il capofamiglia Peter Griffin, la moglie Lois, i figli Chris, Meg e Stewie e il cane Brian in 19 episodi sempre dotati di una forte vena umoristica. Nei primi due episodi I Griffin finiscono a Springfield, dove fanno conoscenza dei Simpson: le due famiglie americane più amate degli ultimi 20 anni finalmente s’incontrano (pur essendosi già incontrati in svariate gag in episodi precedenti): i fans si troveranno di fronte a Stewie che idolatra Bart (che non è molto contento della situazio-ne), Meg sempre più insicura aiutata da Lisa ‘psicologa’, Peter che sembra aver trovato la sua mimesi perfet-ta in Homer.

Venerdì 8 ottobre

SEMPER FI – FRATELLI IN ARMI

Thriller con Jai Courtney (Suicide Squad, L’amore oltre la guerra) e Nat Wolff (Città di carta). Cal, un sergente dei Marine, trascorre il suo tempo libero insieme a un ristretto gruppo di amici con cui ha un rapporto fraterno, ed è anche il tutore legale di suo fratello minore, il giovane e scapestrato Oyster. Quando Oyster uccide in modo accidentale un uomo durante una rissa al bar, Cal lo obbliga ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Intanto però arriva la chiamata per l’Iraq.

STEPHEN HAWKING

Documentario Sky Original che descrive la storia umana dietro una delle menti scientifiche più conosciute del 20 secolo, Stephen Hawking. Il documentario conterrà interviste e filmati d’archivio forniti da familiari e colleghi, molti dei quali parleranno pubblicamente per la prima volta dalla morte di Hawking nel 2018. Piuttosto che concentrarsi sugli enormi successi del dottor Hawking in cosmologia, il film esamina il costo umano della generazione genio. Si aggiungono testimonianze dei figli di Hawking, Robert, Lucy e Tim, la sua prima moglie Jane e diversi rinomati scienziati che sono stati influenzati dalla vita e dal lavoro di Hawking.

Sabato 9 ottobre

LASCIALI PARLARE

Steven Soderbergh firma una pungente commedia con Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen e Lucas Hedges. Una scrittrice deve recarsi in Inghilterra in nave per ricevere un premio letterario. Accompagnata dal caro nipote e da due care amiche del college, perse di vista da anni, la attende un viaggio ricco di ricordi, rancori ed emozioni.

SKY CINEMA COLLECTION – FICARRA & PICONE MANIA

Da sabato 9 a venerdì 15 ottobre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW Da sabato 9 a venerdì 15 ottobre Sky Cinema Collection propone 7 giorni in compagnia del duo comico composto dai palermitani Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Il divertimento non può mancare nelle 7 pellicole che li vedono protagonisti della scena, di cui 6 per cui hanno firmato anche la regia. Questi i titoli: la prima commedia che li vede al centro della vicenda NATI STANCHI e in cui interpretano due svogliati disoccupati; la spassosa pellicola con cui hanno esordito alla regia IL 7 E L’8; LA MATASSA dove interpretano due cugini in lite da anni che hanno una possibilità di riconciliarsi; la commedia degli equivoci ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE con Ambra Angiolini; il film tra superstizione e risate ANDIAMO A QUEL PAESE; la divertente pellicola sull’Italia di oggi L’ORA LEGALE; e il film campione d’incassi IL PRIMO NATALE.

