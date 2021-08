Sky e NOW: le principali novità dal 5 all’11 settembre

Settembre è già arrivato e si prepara a essere, come ogni mese, ricco di novità portate Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 5 all’11 settembre 2021.

Domenica 5 settembre

COYOTE

Dopo 32 anni di servizio, Ben Clemens, un ex agente della “Customs and Border Protection Agency ( la polizia di frontiera degli Stati Uniti d’America), è costretto a rivalutare le sue convinzioni sull’immigrazione illegale quando si ritrova ad aiutare una giovane donna incinta che sta cercando in tutti i modi di scappare da un pericoloso e spietato cartello messicano. Coinvolto in un viaggio a cavallo tra la vita e la morte, Ben, ora dall’altra parte della barricata, si rende conto in prima persona che il mondo il più delle volte non si divide in maniera netta in ciò che è bianco e ciò che è nero, cosa particolarmente vera soprattutto in quella zona di confine E che non sempre ‘legale” e ‘’giusto” coincidono.

MADRE

Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2019 a Marta Nieto, l’intensa protagonista del film candidato all’Oscar 2019 di Rodrigo Sorogoyen (Che Dio ci perdoni, Il regno). Dal suo appartamento di Madrid, Elena telefona a Iván, il figlio di sei anni che si trova in vacanza col padre sulle coste settentrionali della Francia. Con il cellulare quasi scarico, il bambino le racconta di ritrovarsi da solo, in spiaggia… Dieci anni dopo, ritroviamo Elena che ormai si è stabilita su quella costa e ha una nuova vita, finché un giorno non rivede in un sedicenne quello che potrebbe essere suo figlio. Film da Leoni

FILM DA LEONI

In occasione del Festival di Venezia 2021, che si svolge dall’1 al 11 settembre, Sky Cinema Due propone una doppia maratona composta da 18 film premiati nelle precedenti edizioni tra cui la prima visione MADRE con Marta Nieto, vincitrice del Premio Orizzonti 2019Tra gli altri titoli in programmazione citiamo: LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI, il film tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano diretto da Saverio Costanzo e interpretato da Luca Marinelli e Alba Rohrwacher, vincitrice a Venezia del premio Pasinetti 2010; la pellicola di Sofia Coppola, vincitrice del Leone d’oro 2010, SOMEWHERE con Stephen Dorff ed Elle Fanning; la tragicommedia BABYTEETH – TUTTI I COLORI DI MILLA con Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn e Toby Wallace, premiato come miglior attore esordiente a Venezia 2019; il magnifico dramma storico LA BATTAGLIA DI ALGERI di Gillo Pontecorvo, Leone d’Oro 1966; la pellicola di Emanuele Crialese con Charlotte Gainsbourg, NUOVOMONDO, Leone d’argento 2006; l’opera prima di Pietro Castellitto I PREDATORI, premiata per la sceneggiatura a Venezia 2020; THE QUEEN – LA REGINA, in cui Helen Mirren vestendo i panni di Elisabetta II ottenne Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi; l’incalzante dramma ambientato a Beirut L’INSULTO con Kamel El Basha premiato con la Coppa Volpi 2017; e il film sulla genesi del nemico di Batman JOKER, Leone d’oro 2019, con un superlativo Joaquin Phoenix premiato con l’Oscar.

BUON COMPLEANNO MICHAEL KEATON

In occasione dei 70 anni dell’attore statunitense Michael Keaton, Sky Cinema Action ripropone in prima e seconda serata i due film di Tim Burton che lo hanno visto nei panni dell’Uomo Pipistrello: il vincitore dell’Oscar® alle scenografie BATMAN con Kim Basinger e Jack Nicholson che interpreta il temuto Joker, e BATMAN – IL RITORNO con Michelle Pfeiffer e Danny DeVito che dà vita all’inquietante Pinguino.

IL TERREMOTO DI VANJA

In questo docu-film attraverso le prove e la tournée dello spettacolo tratto da Zio Vanja di Anton Č̌echov fino alla replica al teatro ridotto de L’Aquila, Vinicio Marchioni indaga l’immobilità italiana post-terremoto attraverso lo sguardo tragicomico dello scrittore russo, mostrando al pubblico la sua straordinaria forza umana e riportando l’attenzione sulle persone che ancora oggi combattono contro i danni subiti da quei tragici eventi. Grazie al dialogo ideale tra Marchioni e Č̌echov – a cui ha prestato la voce Toni Servillo – all’alternanza dei luoghi e delle situazioni filmate ora a colori, ora in bianco e nero, il documentario conduce lo spettatore all’interno del lavoro teatrale, nei luoghi del terremoto, nelle parole e nell’anima di Anton Č̌echov.

KIRIBATI – PARADISO PERDUTO

Le isole che compongono lo stato insulare di Kiribati, in Oceania, rischiano di scomparire per sempre nell’arco di pochi decenni a causa dell’innalzamento dei mari dovuto al riscaldamento globale. Questo documentario affronta la questione attraverso due punti di vista: quello del presidente dell’isola che fa di tutto per trovare soluzioni, sostenendo i negoziati internazionali sul clima e persino indagando sulla possibilità di costruire città sottomarine; e quello di una giovane madre che deve decidere se lasciare per sempre casa sua e la sola cultura che conosce per migrare verso una nuova vita in Nuova Zelanda.

Lunedì 6 settembre

SPACESHIP EARTH

Spaceship Earth è un film documentario americano del 2020 diretto da Matt Wolf sull’esperimento del 1991 che ha visto otto persone passare due anni in quarantena all’interno di una replica auto-ingegnerizzata dell’ecosistema terrestre, soprannominata Biosfera 2. L’esperimento è stato un fenomeno mondiale, che racconta l’esistenza quotidiana di fronte a pericoli della vita. La bizzarra storia è sia un ammonimento sia una lezione di speranza su come un piccolo gruppo di sognatori può potenzialmente re-immaginare un mondo nuovo.

DAVID ATTENBOROUGH

Sir David Attenborough è sicuramente uno dei più grandi divulgatori naturalistici e scientifici di tutti i tempi. Sky Nature dedica ad Attenborough un appuntamento settimanale, grazie al quale potremo scoprire come le prime forme di vita hanno colonizzato la Terra; la conquista del cielo da parte dei primi esseri vertebrati; le grandi colonie delle formiche e quanto esse possono insegnarci in termini di convivenza e sostenibilità.

DALL’ALBA AL TRAMONTO S1

Questa serie racconta l’intero arco di una giornata, dall’alba al tramonto, nei luoghi più affascinanti della fauna selvatica del mondo, mentre gli animali affrontano i loro drammi quotidiani e le loro peculiari routine. La serie si svolge in luoghi straordinari, comprese le foreste tropicali dell’Asia e dell’entroterra australiano, le foreste pluviali della Colombia, le spiagge della Nuova Zelanda e il deserto arabo.

GODZILLA VS. KONG

Due delle più iconiche creature della storia del cinema si mettono uno contro l’altro nel quarto capitolo della saga “MonsterVerse” con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall e Millie Bobby Brown. La furia distruttiva di Godzilla si abbatte sulla spedizione che sta riportando Kong nella sua terra d’origine, innescando un epico scontro fra le due gigantesche creature. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action

GUS MINI-MAXI CAVALIERE

Gus ha 7 anni e un sogno: combattere contro le ingiustizie e diventare un grande cavaliere, ma c’è un ‘problema’, Gus è davvero… minuscolo! Vista la sua ‘altezza’, tutti hanno sempre cercato di persuaderlo a lasciar perdere, ma Gus è convinto che chiunque possa inseguire i suoi sogni e superare qualsiasi ostacolo grazie alla forza di volontà. Dimostrerà così a tutti che il coraggio, spesso, conta più dei muscoli! Gus ha un obbiettivo: trovare lo Scudo Stellato per poter finalmente diventare un vero cavaliere! Chiunque lo tocchi ha infatti la possibilità di veder esaudito un desiderio…Ma sa anche che l’ambito titolo va meritato e per questo non perde occasione ci compiere sempre nuove missioni con grande coraggio (e tanto humor!). Ad ogni avventura, Gus impara a conoscere un po’ di più sé stesso e il mondo che lo circonda. Senza rendersene conto, grazie a questi viaggi iniziatici Gus realizza la sua missione più importante, il suo sogno più grande, quello di crescere!

MONSTER BEACH

Surfare con gli orchi, prendere il sole con gli zombie, questa è Monster Beach! Insieme ai protagonisti Jan e Dean, due fratelli, e ad altre bizzarre creature mostruose, vedremo come può essere divertente la convivenza fra umani e mostri. Jan e Dean si sono trasferiti nell’Isola di Iki-Iki per stare con lo zio Woody. Ma l’Isola è infestata da mostri, ovviamente molto simpatici e poco mostruosi: Widget, la bionda zombie composta da pezzi di corpo umano, Brainfreeze, lo sciocco orco, Soldato Perduto, convinto soldato marines e Mutt, creatura pelosa e bizzarra.

Martedì 7 settembre

BILLIONS S5 – PARTE B

La seconda parte della quinta stagione di Billions riparte dopo quanto successo nel settimo episodio, andato in onda più di un anno fa. Mentre Chuck deve trovare il modo (possibilmente legale, o meglio, non troppo illegale!) per salvare suo padre che ha urgentemente bisogno di un trapianto di rene e per mettere i bastoni tra le ruote a Bobby Axelrod, il suo chiodo fisso, Axe è alle prese con la creazione della sua banca una vera e propria ‘’mission impossible” e con la guerra contro l’odiato Mike Prince. Dal canto suo, Wendy, ancora in società con Taylor (che comunque medita vendetta nei confronti di Axe deve valutare bene di chi fidarsi, sia in campo professionale, sia nella vita privata.

GOURMET DETECTIVE

Maggie Price, una detective del dipartimento di polizia di San Francisco, si ritrova per caso a collaborare con lo chef e consulente culinario Henry Ross, il ‘’Gourmet Detective’’ del titolo. Nel quinto film tv, Henry viene contattato per verificare che un libro di ricette di grande valore che si pensava perduto per sempre sia effettivamente l’originale e non una copia. Presto, però, lui e Maggie si ritrovano a indagare su un misterioso omicidio legato proprio al suddetto volume, un testo ricco non solo di preziose indicazioni culinarie, ma anche di segreti dalle conseguenze inimmaginabili.

BLACK MONDAY S.3

Terza stagione per la comedy con Don Cheadle ambientata inizialmente nel 1987 (l’anno del cosiddetto Martedì Nero del mercato azionario 19 ottobre). Nei nuovi episodi siamo nel 1989. Dopo i fatti della seconda stagione i cinque ‘’ Maurice ‘’ Monroe, Blair Pfaff, Dawn Darcy, Keith Shankar e Tiffany Georgina stanno per ritrovarsi, con tutte le ( conseguenze del caso Impossibile, infatti, tenerli lontano da Wall Street Mentre Mo fa la sua prima grande scoperta in veste di produttore di musica jazz, Dawn è ancora in prigione per il Black Monday ma non per molto Blair impara a proprie spese cosa significa fare politica, e Keith scopre qualcosa di inaspettato.

L’ULTIMO VERMEER

Guy Pearce dà vita sul grande schermo al falsario olandese che riuscì a truffare i nazisti in un film con Claes Bang (The Square, La tela dell’inganno) e Roland Møller (Land of Mine – Sotto la sabbia). Artista fallito, il pittore Han van Meegeren si era specializzato in falsi e durante la Seconda guerra mondiale fa una fortuna vendendo quadri falsi di Vermeer ai nazisti. Ma alla fine del conflitto un investigatore, incaricato di identificare e ridistribuire l’arte rubata dai nazisti, è sulle sue tracce.

SOGNI DI GLORIA – RACCONTI DI SPORT

Con questa produzione Sky Arte in collaborazione con Sky Sport torna Giorgio Porrà. In sei episodi autoconclusivi con protagoniste altrettante discipline sportive, verranno raccontate le storie di grandi sportivi del passato che con le loro vittorie hanno lasciato un segno indelebile non solo nello sport, ma anche nella società.

I LOVE YOU, NOW DIE

Documentario americano in due parti del 2019, diretto e prodotto da Erin Lee Carr, basato sulla scomparsa prematura di Conrad Roy, morto suicida. La sua ragazza, l’allora 17enne Michelle Carter, è stata accusata di averlo incoraggiato a compiere il tragico atto attraverso messaggi di testo. Il caso è stato oggetto di una notevole indagine e di un processo per omicidio colposo in Massachussets. La pellicola ha coinvolto decine di messaggi di testo, e-mail e telefonate registrate tra Michelle e Conrad prima della sua morte.

Mercoledì 8 settembre

GOLD DIGGER

Dopo aver passato decenni concentrata sui bisogni delle persone attorno a lei il suo ex marito, Ted e i suoi tre figli, Patrick, Della e Leo Julia Day, una ricca sessantenne, si lancia in una relazione destinata a suscitare accese discussioni il suo nuovo compagno, infatti, è più giovane di lei molto più giovane di lei! L’aitante Benjamin, per la precisione, ha ‘’ trentasei anni La famiglia di Julia, compresa la sua ex suocera, una donna senza peli sulla lingua, non ha dubbi altro che amore, quell’uomo dev’essere per forza un cacciatore di dote. Donna avvisata, mezza salvata, se non fosse che Julia è pronta a difendere questa relazione con tutta sé stessa era da anni, infatti, che non si sentiva così viva, così capita e così amata. La sua sarà la scelta giusta? Oppure i suoi figli e il suo ex marito riescono a vedere qualcosa che lei non vede? Cosa nasconde Benjamin? Soprattutto, cos’è successo nel passato della famiglia Day?

LIFE IN A YEAR – UN ANNO ANCORA

Cara Delevingne e Jaden Smith in un teen drama con Cuba Gooding Jr. Quando il diciassettenne Daryn scopre che la sua fidanzata Isabelle sta morendo, decide di provare a offrirle un’esperienza unica: un’intera vita concentrata nell’ultimo anno che le è rimasto da vivere.

AFRICAN POP CULTURE

Questo documentario propone un affascinante excursus storico sulle conquiste culturali delle nazioni africane nella scena internazionale dall’indipendenza fino a oggi. Quando si parla di cultura, e soprattutto di cultura popolare, l’Africa sta avendo sempre più peso, conquistando anche i red carpet di Hollywood e ispirando le più grandi star della musica internazionale. Questa influenza non è una novità: dagli anni Cinquanta e dagli inizi della decolonizzazione, l’emancipazione politica del continente nero è stata strettamente legata a un boom artistico – e soprattutto musicale – su larga scala, che ha contribuito a definire una nuova identità africana.

C – ZAP

Gigi&Ross si ritrovano per Comedy Central in un accogliente salotto a presentare e commentare i video più incredibili che l’occhio indiscreto delle telecamere ha catturato spesso per caso:imprese rovinose, eventi sportivi, animali in situazioni mai viste, automobilisti eccentrici, bambini alle prese col mondo adulto, in uno zapping esilarante tra situazioni allo stesso tempo quotidiane e straordinarie.

Giovedì 9 settembre

SNIPER: LA FINE DELL’ASSASSINO

Chad Michael Collins e Tom Berenger nell’ottavo capitolo action dedicato ai tiratori dalla mira infallibile. Un cecchino delle forze speciali Usa viene accusato di omicidio e si dà alla fuga. Alle sue calcagna: la CIA, una gang di mercenari russi e un killer della Yakuza.

BUON COMPLEANNO ADAM SANDLER

Giovedì 9 l’attore comico, sceneggiatore e produttore cinematografico Adam Sandler compie 55 anni. Per l’occasione, Sky Cinema Comedy propone 3 divertenti film che lo vedono protagonista dalle 19.25: la commedia sulla fiducia, l’amore e il rapporto tra padre e figlio BILLY MADISON; il film ricco di gag comiche JACK E JILL con Katie Holmes e Al Pacino; e la commedia degli equivoci IO VI DICHIARO MARITO E… MARITO con Kevin James e Jessica Biel.

TOULOUSE LAUTREC

Cresciuto immerso nei movimenti artistici dell’Impressionismo e del Post Impressionismo, precursore del Realismo e fra i primi pubblicitari, Toulouse Lautrec è stato uno dei più significativi artisti del tardo Ottocento. In occasione dei 120 anni dalla sua morte, Sky Arte propone una serata a lui dedicata.

I SEGRETI DEGLI ABISSI: MISTERI NASCOSTI – St.4

Torna, con una nuova stagione, la serie che rivela incredibili misteri sottomarini. In questa stagione partiremo con un episodio interamente dedicato a Venezia. Un tempo conosciuta come la Regina dell’Adriatico, Venezia conquistò il Mediterraneo orientale, ma in che modo la sua flotta le permise di diventare un impero marittimo? Il relitto di una nave da guerra del XIV secolo svela i segreti navali di Venezia, ovvero di come Venezia sia diventata una potenza economica.

SUPERGIRL

Kara torna a National City dopo essere scappata dalla Zona Fantasma. E non saranno certo tempi facili per la supereroina tornata finalmente nella sua città. Si chiude con questa stagione la saga di Supergirl. Ad annunciarlo era stata la stessa Melissa Benoist, che veste i panni della supereroina, con un post social pubblicato lo scorso autunno. La sesta stagione di Supergirl ha preso il via più tardi rispetto alle serie DC a cui è legata, e questo a causa sia della pandemia che della maternità di Melissa Benoist. L’attrice ha infatti dato alla luce a settembre il suo primo figlio, avuto dall’attore e collega Chris Wood. Continuano tuttavia le indiscrezioni che accreditano la possibilità che vi sia uno spin-off di Supergirl.

Venerdì 10 settembre

THE ROYALS

Una serie di documentari ci porta alla scoperta dei reali di Inghilterra attraverso immagini mai viste prima. In ogni episodio i segreti e le curiosità di personaggi che hanno fatto la storia, tra cui William e Kate, Harry e Meghan, la Principessa Anne, la Principessa Margaret, Lady Diana e non solo.

LASSIE TORNA A CASA

Remake del film del 1943, basato sul libro di Eric Knight. Il papà di Flo ha perso il lavoro, mentre sua madre è incinta del secondo figlio. La famiglia deve così cambiare casa e la nuova affittuaria non accetta la presenza di animali di grossa taglia e Flo è quindi costretto a separarsi dall’amata collie Lassie. Il cane viene affidato al von Sprengel e a sua nipote Priscilla che la portano con loro in un viaggio, ma la perderanno,

THE GO – GO’s

Come prima band tutta al femminile multi-platino a suonare i propri strumenti, scrivere le proprie canzoni e salire al n. 1 nelle classifiche degli album, The Go-Go è la rock band femminile di maggior successo di tutti i tempi. Sostenuto da sincere testimonianze del passato e del presente dei The Go-Go, questo documentario racconta la fulminea ascesa alla fama di una band nata dalla scena punk di Los Angeles che non solo ha catturato ma ha creato uno spirito culturale.

READY MUSIC PLAY!

Due coppie di teen influencer, che grazie ai loro lip-sync video hanno migliaia di follower, si sfidano: sono Sofia dalla Rive, Giulia Savulescu, Virgitsch e Caterina Cantoni. Chi realizzerà il lip-sync migliore sulla stessa canzone? Abbigliamento, accessori, ballo, interpretazione: sono tanti i fattori in gioco se si vuol fa-re un video davvero pazzesco! Il conduttore, Jodi Cecchetto, guiderà la sfida, seguendo le due squadre step by step e indicherà al termine della puntata il suo lip-sync preferito. In questa quarta stagione DeAkids ha dato la possibilità a due spettatori di essere scelti tramite una call to action per partecipare al programma, diventando protagonisti di due puntate speciali.

Sabato 11 settembre

11 SETTEMBRE – 20 ANNI DOPO

A venti anni dagli attacchi terroristici alle Torri Gemelli Sky propone una ricca programmazione con film e documentari dedicati. Appuntamento su Sky Cinema Due alle 21.15 dell’11/9 con WORTH – IL PATTO, un’intensa storia con Michael Keaton e Stanley Tucci, presentata al Sundance Film Festival 2020. In seguito agli attacchi terroristici del 2001 agli Stati Uniti, il Congresso nomina l’avvocato Kenneth Feinberg alla guida del Fondo di risarcimento delle vittime dell’11 settembre. Ma come si può dare un valore alle vite perse? Intrappolato dalle lobby delle compagnie aeree e dalla burocrazia, Feinberg deve negoziare un accordo con le famiglie delle vittime, mentre inizia a vedere da vicino i costi umani della tragedia. Sempre su Sky Cinema Due a partire dalle 18.50 e in streaming su NOW, altre due pellicole: il film di Oliver Stone con Nicolas Cage WORLD TRADE CENTER, in cui durante le prime operazioni di salvataggio, due poliziotti della Port Authority rimangono intrappolati nel buio delle macerie dopo il crollo delle Torri Gemelle; e IL RE DI STATEN ISLAND di Judd Apatow, film ispirato alla vita del protagonista Pete Davidson, un ragazzo costretto ad affrontare il trauma per la morte del padre, pompiere mai più tornato dall’11 settembre. In questa giornata di commemorazioni anche Sky Arte celebra New York come culla dell’arte e della cultura, dedicando la programmazione del canale a questa straordinaria città. A partire dalle 20:15 andranno in onda i primi due episodi della serie THE SOUND OF NEW YORK, che proseguirà nei sabati successivi alla stessa ora. Musicisti jazz aprono le porte delle loro case e delle loro sale di registrazione per raccontare, in maniera intima e coinvolgente, la loro evoluzione artistica. Il primo episodio dedicato al musicista Bilal: cresciuto a Philadelphia, in Pennsylvania, racconta che il profondo interesse per il jazz gli è stato trasmesso dal padre, il secondo episodio è dedicato a Greg Osby, sassofonista, compositore e produttore, ha lasciato un segno indelebile nel jazz contemporaneo come leader dei propri ensamble e ospite di altri acclamati gruppi jazz. In prima serata l’appuntamento è con HAROLD FEINSTEIN – NEW YORK E L’ATTIMO, documentario dedicato a uno dei più grandi fotografi americani: Harold Feinstein. Si ripercorre la vita e la carriera del celebre maestro attraverso i suoi scatti che riflettono la sua visione unica della vita. Appuntamento su Sky Documentaries con COSA È SUCCESSO L’11 SETTEMBRE?, in onda alle 21.15. Le domande di una generazione nata dopo l’11 settembre: Cos’è successo l’11 settembre? Perché è successo? Qual è stato il suo impatto nel nostro Paese e sul mondo? Esplorando queste e altre domande in modo adatto ai bambini, il documentario di HBO family è un’introduzione agli eventi dell’11 settembre. A seguire MANHUNT – OSAMA BIN LADEN alle 21.45, documentario che racconta la straordinaria storia della ricerca durata due decenni del terrorista più famoso al mondo: Osama Bin Laden. Sullo stesso canale il 10 settembre alle 21.15 il documentario FOREIGN FIGHTERS – AL SERVIZIO DELLA JIHAD, che con sguardo ravvicinato, segue e racconta Ubaydullah Hussain, ex portavoce norvegese del gruppo salafi-jihadista Profetens Ummah.

SKY CINEMA COLLECTION – FABIO DE LUIGI MANIA