Sky e NOW: le principali novità dall’11 al 17 luglio

Luglio continua a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dall’11 al 17 luglio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Ritorno al crimine

Uscita: lunedì 12 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva su Sky Cinema Uno l’atteso film Sky Original, sequel di Non ci resta che il crimine, nuovamente diretto da Massimiliano Bruno, che ne è anche sceneggiatore con Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio, è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema. Torna un cast all star con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi, cui si aggiungono Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno e Gianfranco Gallo, e con la partecipazione di Loretta Goggi.

Ritorno al crimine è una storia rocambolesca e fantasiosa che spazia dal genere della commedia a quello dell’action movie e gioca sul cliché dei viaggi nel tempo. Nel film, il cui titolo è un omaggio alla saga di Ritorno al Futuro, il racconto si alterna tra una Napoli vintage nel 1982, bellissima ma pericolosa, e una Napoli contemporanea, frivola ma non meno pericolosa. Tra inseguimenti e sparatorie tipici dei film poliziotteschi degli anni 70 e il gergo metropolitano quasi incomprensibile, i protagonisti Gassmann, Giallini, Leo e Tognazzi mostrano il loro lato più comico e divertente.

Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Carlo Buccirosso), spregiudicato mercante d’arte, una figlia contesa, Lorella (Giulia Bevilacqua), e un boss, Renatino (Edoardo Leo), più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Gianfranco Gallo interpreta un fantomatico camorrista detto O’ Rattuso.

Tigerwoods

Uscita: martedì 13 luglio e 20 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Un documentario in due parti che offre uno sguardo rivelatore sull’ascesa, la caduta e l’epico ritorno dell’icona globale Tiger Woods. La serie dipinge un’immagine intima del golfista, la cui dedizione e ossessione per il gioco ne hanno sancito la fama e il successo a livelli globali, ma lo hanno anche condotto su una strada oscura e tortuosa, suggellata da un leggendario ed inaspettato ritorno sportivo, culminante nella sua vittoria ai Master 2019.

Questo nuovo documentario si avvale di filmati e interviste inediti con coloro che conoscono meglio Tiger, compreso il suo ex caddy e amico intimo, Steve Williams la leggenda del golf Sir Nick Faldo l’amico e biografo di suo padre Earl Woods, Pete McDaniel il primo vero amore di Tiger, Dina Parr e Rachel Uchitel la donna al centro dello scandalo sessuale che ha cambiato per sempre il mondo di Tiger, che rompe il suo silenzio per la prima volta.

Coming Out

Mercoledì 14 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Selezionando filmati recuperati sui social media, Coming Out colleziona le testimonianze di diversi adolescenti che hanno rivelato in diretta la loro omosessualità.

Partendo dall’Australia e passando per gli Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Canada e Giappone il tema è chiaro la necessità di condividere e affermare la propria identità difendendo la propria scelta. Realizzato da Denis Parrot in ogni racconto viene catturato l’istante decisivo del coming out.

Lucky Day

Uscita: giovedì 15 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Riscatto e sete di vendetta in un action diretto da Roger Avary (il co-sceneggiatore di Pulp Fiction) e interpretato da Luke Bracey (Point Break del 2015).

Dopo aver scontato due anni di prigione per una rapina in banca, Red è finalmente libero di tornare dalla sua famiglia. Ma il fratello dell’ex complice, morto durante il colpo, è determinato a eliminarlo.

Robo

Uscita: sabato 17 luglio alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Il dodicenne Mitya Privalov ha il grande sogno di disegnare fumetti, mentre i suoi genitori che lavorano nel campo della robotica vogliono che segua le loro orme.

Dopo un esperimento andato male, Mitya incontrerà però il robot A-112, con cui nascerà una grande amicizia.

Le altre uscite

ASPETTANDO I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – Domenica 11 luglio dalle 19.30 Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

– Domenica 11 luglio dalle 19.30 Sky Cinema Uno e in streaming su NOW MAGIC & BIRD – Domenica 11 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Domenica 11 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW LE SORELLE DI MARIJA – Lunedì 12 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

– Lunedì 12 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW SCHOOL OF ROARS LA SCUOLA DEI PICCOLI MOSTRI – St.2 – Da lunedì 12 luglio alle 17.05 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

– Da lunedì 12 luglio alle 17.05 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW ICONE DEL XX SECOLO – Da martedì 13 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Da martedì 13 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO RENATO POZZETTO – Mercoledì 14 luglio, maratona 9 film dalle 10.45 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW

– Mercoledì 14 luglio, maratona 9 film dalle 10.45 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW HITSVILLE – LA STORIA DELLA MOTOWN – Mercoledì 14 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Mercoledì 14 luglio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW ALASKA: I NUOVI PIONIERI – PARTE SECONDA – Da mercoledì 14 luglio alle 22.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

– Da mercoledì 14 luglio alle 22.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW BUON COMPLEANNO FOREST WHITAKER – Giovedì 15 luglio 2 film dalle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Giovedì 15 luglio 2 film dalle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW RENOIR E LA BAMBINA CON IL NASTRO BL – Giovedì 15 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

– Giovedì 15 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW NAUFRAGI – Venerdì 16 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

– Venerdì 16 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW SKY CINEMA COLLECTION – HOLIDAYS – Da sabato 17 a venerdì 30 luglio su Sky Cinema Collezione HOLIDAYS disponibile on demand e in streaming su NOW

– Da sabato 17 a venerdì 30 luglio su Sky Cinema Collezione HOLIDAYS disponibile on demand e in streaming su NOW EGITTO: ANTICHI MISTERI – Da sabato 17 luglio alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

