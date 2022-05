Maggio è da poco iniziato e già si prepara a essere un mese molto ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dall’8 al 14 maggio 2022.

Domenica 8 maggio

AMERICA LATINA

Elio Germano è il protagonista del terzo lavoro da registi dei fratelli D’Innocenzo, presentato in concorso al Festival di Venezia 2021. A Latina Massimo Sisti vive in una villa immersa nel silenzio con la sua bella famiglia, composta dalla giovane moglie e due figlie, e fa il dentista in modo professionale e impeccabile. In questo contesto, in un giorno qualsiasi, Massimo scende nel suo grande scantinato dove incontra l’assurdo.

SAM SPIEGEL – UNA STORIA DI RISCATTO

Questo film racconta la colorata carriera dell’ultimo magnate della Golden Age hollywoodiana ed esplora le relazioni turbolente, ma creativamente gratificanti, che legarono Spiegel ai giganti di Hollywood, come John Huston, David Lean, Elia Kazan, Marlon Brando e Katherine Hepburn. Sam Spiegel, vincitore di tre premi Oscar con Lawrence d’Arabia, Il ponte sul fiume Kwai e Fronte del porto, fuggì dallo spettro della Germania nazista nel 1933 per diventare il produttore cinematografico più enigmatico e controverso nella storia di Hollywood.

MANNY

Film documentario americano che racconta la vita del pugile professionista Manny Pacquiao , dalla sua infanzia da ragazzo povero alla sua gloria nel pugilato e all’ingresso nella politica filippina. La pellicola, narrata da Liam Neeson, include interviste di amici, familiari e persone associate alla boxe professionale, combinate con filmati d’archivio di Pacquiao.

Lunedì 9 maggio

L’ASSISTENTE DI VOLO – ST. 2

Nuovi episodi in arrivo per l’apprezzatissimo thriller dai toni dark comedy sull’assistente di volo Cassie Bowden, interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Dopo i movimentati trascorsi della prima stagione, Cassie conduce una vita più sobria a Los Angeles, collaborando con la CIA per arrotondare, ma quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, si ritrova coinvolta in un altro, spericolato intrigo internazionale.

(IM)PERFETTI CRIMINALI

Il nuovo film Sky Original, prodotto Cinemaundici e Vision, è un imprevedibile comedy heist-movie che, attraverso un improbabile piano criminale, racconta il valore dell’amicizia e della possibilità del riscatto sociale. Diretto da Alessio Maria Federici vede nel cast Filippo Scicchitano (Scialla! Stai sereno), Fabio Balsamo (7 Ore per farti innamorare), Guglielmo Poggi (Cops – Una banda di poliziotti) e Babak Karimi (Il cliente, Finché c’è prosecco c’è speranza). Riccardo, Amir, Pietro e Massimo, quattro guardie giurate non particolarmente brillanti né coraggiose, sono legate da un’amicizia indissolubile. Quando Amir, che ha una famiglia numerosa da mantenere, perde il lavoro, gli altri tre si sentono chiamati ad aiutarlo ad ogni costo. Passando da una pessima idea a un improvvisato piano criminale, i quattro amici si troveranno in un vortice di incontri, avventure e insidie, ma anche qualche sorpresa. Perché i nostri eroi hanno ancora più di un asso nella manica…

SKY CINEMA COLLECTION – ANNI 70

Da lunedì 9 a domenica 15 maggio propone una programmazione composta da oltre 70 titoli iconici della filmografia di questo decennio. Tra i film da non perdere segnaliamo: la pellicola generazionale di John Milius diventato un cult UN MERCOLEDÌ DA LEONI; la pellicola di Elio Petri, Oscar al film straniero e Premio speciale a Cannes, INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO con Gian Maria Volonté; il dramma politico di Francesco Rosi, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, CADAVERI ECCELLENTI; il giallo di Sergio Sollima CITTÀ VIOLENTA con Charles Bronson e Telly Savalas; il film di Sydney Pollack IL CAVALIERE ELETTRICO con Robert Redford nei panni di un campione di rodeo; il cult di fantascienza IL MONDO DEI ROBOT con Yul Brynner; il leggendario film di Stanlely Kubrick ARANCIA MECCANICA con Malcolm McDowell; il memorabile film vincitore di 5 Oscar e 4 Golden Globe KRAMER CONTRO KRAMER con Dustin Hoffman e Meryl Streep; lo spettacolare blockbuster di Steven Spielberg, premiato con 3 Oscar e 1 Golden Globe, LO SQUALO con Roy Scheider e Richard Dreyfuss; il cult generazionale con Richard Dreyfuss, Ron Howard e Harrison Ford AMERICAN GRAFFITI di George Lucas; la commedia demenziale di John Landis ANIMAL HOUSE che segnò l’esordio al cinema di John Belushi; il thriller poliziesco di Sidney Lumet, tratto dal romanzo di Mario Puzo, SERPICO con al Pacino; ritroviamo l’accoppiata Lumet-Pacino anche in uno dei film simbolo degli anni 70 QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI, premiato con l’Oscar alla sceneggiatura; l’horror più famoso della storia del cinema L’ESORCISTA, premiato con 2 Oscar e 4 Golden Globe; e il capolavoro scandaloso di Bernardo Bertolucci ULTIMO TANGO A PARIGI con Marlon Brando e Maria Schneider.

Martedì 10 maggio

THE SON – IL FIGLIO – ST. 2

Arriva la seconda e ultima stagione del western drama interpretato da Pierce Brosnan e tratto dal romanzo di Philipp Meyer. Brosnan interpreta Eli McCullough, intraprendente proprietario terriero determinato a fondare un impero petrolifero nel Texas. La serie racconta la sanguinosa ascesa e l’ancor più sanguinosa caduta di questo impero, rievocando gli albori dell’egemonia americana.

L’ALPINISTA – SOGNI IN VETTA

Mentre la popolarità e l’attenzione dei media cresce, Marc-André Leclerc si arrampica da solo, lontano dai riflettori, senza telecamere, senza corda e senza margine di errore. Il giovane alpinista canadese sale massicce e remote pareti alpine che rappresentano alcune delle salite più audaci nella storia di questo sport. In questo documentario visivamente sorprendente, per la prima volta ad un regista è permesso catturare l’approccio unico di Marc alla vita e all’arrampicata, che è l’essenza dell’avventura in solitaria.

Giovedì 12 maggio

NATO CAMPIONE

Dennis Quaid e Sean Patrick Flanery (The Boondock Saints) sono i protagonisti di un film sulle arti marziali. Dopo un sanguinoso incontro di jujitsu a Dubai, la leggenda del combattimento Mickey Kelley viene sconfitto dalla superstar Blaine. Anni dopo, però, un video online mostra come Blaine abbia barato e il mondo intero chiede una rivincita. Riuscirà Kelley a rimettersi in forma in tempo e rivendicare il suo titolo?

LA FABBRICA DELL’ITALIANO

Il docufilm La Fabbrica dell’Italiano entra dentro la storia dell’Accademia della Crusca e della nostra lingua. La narrazione si sviluppa dagli esordi dei primi fondatori dell’Accademia alla creazione del primo Vocabolario, passando attraverso materiali d’archivio, scene di fiction e interviste a personaggi illustri del nostro panorama culturale fino ai nostri giorni, con la descrizione delle attività che vedono la Crusca coinvolta e raccontano dell’evoluzione della nostra lingua e dunque della nostra Storia.

Venerdì 13 maggio

DIAVOLI 2 – EP. 7-8

Giunge al gran finale l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic.

Sabato 14 maggio

DAVID BYRNE’S AMERICAN UTOPIA

Nel giorno del suo 70esimo compleanno, celebriamo la carriera di David Byrne con un documentario dedicato al suo ultimo progetto, American Utopia. Diretto dal vincitore Oscar Spike Lee, David Byrne’s American Utopia è la versione cinematografica dell’omonimo acclamato spettacolo di Broadway. David Byrne si unisce a 11 artisti provenienti da tutto il mondo, per eseguire canzoni tratte dall’omonimo album del 2018, insieme ad altre canzoni selezionate dal suo catalogo solista e da quello dei Talking Heads. Filo conduttore dello spettacolo sono le tematiche sociali e politiche della nostra epoca.

UNA SQUADRA

La storia della nazionale italiana di tennis che vinse la Coppa Davis nel ’76 e che negli anni successivi raggiunse la finale altre tre volte. Un gruppo eterogeneo, composto da personalità fortissime, con rapporti a volte molto difficili, ma, in quegli anni, la squadra più forte del mondo. Diversi ma uniti. Una squadra nonostante tutto e tutti, nonostante le polemiche infinite e irripetibili che precedettero la storica finale del ‘76. Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli si sono ritrovati, 45 anni dopo, per la prima volta di nuovo tutti insieme di fronte alle telecamere, per ricordare, con l’agio del tempo che passa e smussa acredini e dissapori, lo splendore di quegli anni d’oro del tennis italiano.

