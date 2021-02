Sky e Now TV: le novità dal 14 al 20 febbraio

L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 31 gennaio a 7 febbraio 2021.

Hausen

Uscita: dal 20 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Fiaba dark che combina horror, mistero e dramma, Hausen è una serie Sky Original tedesca su un complesso residenziale maledetto, che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. In otto episodi, la serie è diretta da Thomas Stuber e interpretata da Charly Hübner, Tristan Göbel, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer e Daniel Sträßer.

Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri (Tristan Göbel) e suo padre Jaschek (Charly Hübner) si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Mentre Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell’edificio, Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, Juri dovrà convincere gli inquilini, in parte ostili e in parte indifferenti, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, già caduto sotto la maledizione dell’edificio.

Sky Cinema Collection – Clint Eastwood Mania

Uscita: da sabato 13 a venerdì 19 febbraio su Sky Cinema Collection, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV

Da sabato 13 a venerdì 19 febbraio, si accendono i riflettori sulla ricca filmografia dell’attore e regista statunitense, in occasione della prima visione di Richard Jewell (lunedì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection).

In totale ci saranno 18 imperdibili titoli in programmazione tra saghe complete come quella dedicata all’ispettore Harry Callaghan, l’indimenticabile “trilogia del dollaro” e celebri pellicole come Nel centro del mirino che ottenne 3 nomination agli Oscar.

In compagnia del lupo

Uscita: da lunedì 15 febbraio alle ore 21.15 ogni lunedì in prima visione una produzione di Sky Arte anche in streaming su NOWTV

Carlo Lucarelli riscopre le fiabe del “c’era una volta”, le approfondisce e svela che al loro interno, nei costumi delle epoche in cui sono state pensate, si celano risvolti a volte spaventosi, orrorifici, ma anche incredibili e avventurosi.

In compagnia del lupo ci conduce in un mondo che credevamo di conoscere bene e, svelando gli aspetti sconosciuti di tutte quelle storie che hanno accompagnato gli anni della nostra infanzia ci immerge in un’atmosfera magica e inquietante.

Family Food Fight – Australia

Uscita: da mercoledì 17 febbraio ogni giorno alle 18.20 in prima tv su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Family Food Fight – Australia è lo show che mostra il meglio della cucina casalinga australiana con un mix di divertimento, abbondanti porzioni di buon umore e sane rivalità. Sei famiglie amanti del cibo si sfideranno in cucina, ma solo una vincerà il titolo di famiglia numero uno in Australia e l’ambito premio di 100.000 dollari.

A giudicare e commentare le abilità culinarie delle famiglie saranno l’acclamato chef e ristoratore Matt Moran, l’energica pastry chef Anna Polyviou, il famoso autore di libri di cucina Hayden Quinn e lo scrittore e critico gastronomico di fama internazionale Tom Parker Bowles.

Le ragazze del Pandora’s Box

Uscita: domenica 14 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Jacki Weaver, Lucy Liu e Adrian Grenier in un film ambientato nel colorato mondo delle drag queen di San Francisco. Alla notizia della morte del figlio, Maybelline lascia la sua casa in Texas per andare al funerale, contro il volere del marito che dieci anni prima aveva tagliato i rapporti con il ragazzo perché gay.

Arrivata a San Francisco entra in contatto con gli amici del figlio che con lui lavoravano nel locale Pandora’s Box e, inaspettatamente, decide di aiutare nella gestione del club.

Altamira – Alle origini della pittura

Uscita: domenica 14 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Documentario sulle grotte di Altamira: un film che ci porta in Spagna nella cosiddetta Cappella Sistina dell’Arte Rupestre e racconta la scoperta di una grotta e di alcuni dipinti che hanno stupito il mondo 142 anni fa.

Le riprese del documentario hanno portato il suo regista José Luis López Linares attraverso diverse grotte in tutto il mondo, raccogliendo informazioni sulla vita dell’uomo magdaleniano – vissuto 20.000 anni fa – e su una forma di creazione artistica, i dipinti, che a suo parere fanno di Altamira un luogo unico e irripetibile.

Friends – Cuori spezzati

Uscita: domenica 14 febbraio alle 22.00 su COMEDY CENTRAL e in streaming su NOW TV

San Valentino è la festa degli innamorati, ma a Comedy Central ci piace ricordare anche gli innamorati…sfortunati. Non perdetevi la maratona degli episodi più strappalacrime della serie.

Richard Jewell

Uscita: lunedì 15 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Clint Eastwood attinge alla vera storia de “l’eroe di Atlanta” per una pellicola, prodotta da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, che vede nel cast Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates, candidata a Oscar e Golden Globe 2020. Richard è un trentenne sovrappeso che vive con la madre e svolge lavori di sorveglianza.

Durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato. Diventa presto l’eroe che aveva sempre sognato di essere: a la celebrità istantanea gli si rivolterà contro.

La Vittoria Alata

Uscita: lunedì 15 febbraio alle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Con lo speciale si vuole celebrare il trionfale rientro a Brescia della Vittoria Alata come imperituro monito alla rinascita, in un ideale colloquio tra identità passata, presente e futura che dalla città lombarda si estenda all’Italia intera.

Il documentario intende restituire allo spettatore l’emozione dell’affascinante riscoperta del Foro Romano di Brescia, con una narrazione che snodandosi tra santuari, templi, teatro e domus arriva al sorprendente ritrovamento della Vittoria Alata il capolavoro bronzeo restaurato farà da protagonista nel nuovo allestimento museale progettato dal poliedrico architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg all’interno del Capitulium.

La rivoluzione di Julian Assange

Uscita: lunedì 15 febbraio alle 21.00 in prima visione su History e in streaming su NOW TV

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi.

Questo mese per il ciclo History Now arriva la storia dell’hacker e programmatore Julian Assange, noto al pubblico come elemento principale che si cela dietro WikiLeaks, la piattaforma online che rilascia documenti segreti fatti trapelare dai whistleblower mondiali. Dal fuoco amico nei teatri miliari alle atrocità sulle vittime civili nella guerra in Afghanistan, WikiLeaks ha rilasciato una quantità di informazioni segrete paragonabile solamente ai “Pentagon papers” degli anni ’70, cambiando per sempre la storia di alcuni dei più importanti avvenimenti moderni.

Rudy on tour – Vacanze su Marte

Uscita: dal 15 febbraio dal lunedì al venerdì alle 18.35 in prima tv su Deakids e in streaming su NOW TV

La famiglia Hansen è stata scelta tra migliaia di famiglie per passare una vacanza su Marte. Sono la famiglia giusta perché hanno tutti i requisiti richiesti: c’è la scienziata (Alice), l’uomo d’azione (il babbo), l’ecologista (la mamma) e poi c’è un membro della famiglia che per tutti è sempre stato un marziano (Rudy).

La sketchcom racconta come gli Hansen affrontano e risolvono normali sfide quotidiane su Marte. Grazie alle gag divertenti, alle incomprensioni e alla curiosità degli Hansen, il pubblico scoprirà tantissime informazioni scientifiche su questo pianeta così vicino a noi.

Le cose che verranno – L’Avenir

Uscita: martedì 16 febbraio alle 21,15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Isabelle Huppert interpreta una donna messa sotto pressione da una serie di eventi negativi nel film di Mia Hansen-Løve, premiata con l’Orso d’argento al Festival di Berlino. Nathalie è un’insegnante di filosofia di che si prende cura amorevolmente del marito, dei figli e della madre malata.

Quando il marito la lascia e la madre muore, il suo universo vacilla e trova rifugio nella compagnia di un ex allievo brillante e anarcoide.

9-1-1 – Stagione 4

Uscita: da martedì 16 febbraio, in prima visione assoluta ogni giovedì alle 21.00 doppio episodio su FOX e in streaming su NOW TV

Il 16 febbraio su Fox un appuntamento imperdibile con il ritorno delle nuove stagioni di 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star. Le due serie affronteranno il tema della pandemia e le conseguenze dell’emergenza sanitaria che, pur risultando evidenti, non catalizzeranno totalmente le trame e la vita dei personaggi.

La nuova quarta stagione di 9-1-1 continuerà ad esplorare le esperienze ad alta pressione di agenti di polizia e vigili del fuoco in situazioni spaventose, scioccanti e strazianti. Questi soccorritori devono cercare di bilan-ciare il lavoro con i problemi della propria vita: vedremo Athena (Angela Bassett) determinata a lasciarsi alle spalle le sue ferite fisiche ed emotive tornando al lavoro, Maddie (Jennifer Love Hewitt) e Chimney.

9-1-1: Lone Star – Stagione 4

Uscita: da martedì 16 febbraio alle 21.00 in prima visione assoluta su FOX e in streaming su NOW TV

Esattamente al pari di 9-1-1, anche il suo famoso spinoff affronterà la pandemia da Covid-19. Anche per la Stazione 126 le conseguenze dell’emergenza sanitaria, pur risultando evidenti, non prenderanno il sopravvento sulla trama. Proprio sul cast della seconda stagione sono state annunciate diverse novità.

Dopo la notizia riguardante l’inaspettato abbandono di Liv Tyler (che interpreta Michelle Blake nella prima stagione), entreranno in gioco i personaggi del capitano paramedico Tommy Vega (Gina Torres) che, dopo aver dedicato del tempo alla crescita delle figlie, tornerà al lavoro come primo soccorritore, e di Gwyneth (Lisa Edelstein) l’ex moglie di Owen Strand (Rob Lowe) nonché madre di T.K. (Ronen Rubinstein). La donna, un brillante avvocato, si trasferirà infatti ad Austin per stare vicino al figlio.

Grazie a Dio

Uscita: mercoledì 17 febbraio alle 21.15 su in prima visione Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Gran premio della giuria al Festival di Berlino 2019 per il film di François Ozon che affronta con sensibilità una storia vera di abusi e affida il ruolo dei protagonisti a un magistrale trio di attori: Melvil Poupaud, Denis Ménochet e Swann Arlaud.

Un uomo scopre che il prete che ha abusato di lui quando era ragazzo lavora ancora a contatto con i bambini. Decide che è il momento di agire con il supporto di altre vittime.

Sam Cooke – Vita e morte del Principe del Soul

Uscita: mercoledì 17 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un documentario che affronta la vita e la prematura morte della leggenda del soul Sam Cooke. Cantautore produttore discografico e attivista per i diritti civili Sam fu tra i primi a infrangere, attraverso i suoi testi e le sue affermazioni, le barriere razziali che dominavano nell’America degli anni 50 e 60 del Novecento.

Grazie a filmati d’archivio e a interviste di amici e colleghi conosceremo l’ascesa del mito e il mistero che circonda ancora oggi la morte di un uomo forse troppo potente per l’epoca in cui è vissuto.

Gretel e Hansel

Uscita: giovedì 18 febbraio alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Rivisitazione in chiave horror della tradizionale favola dei fratelli Grimm, diretta da Oz Perkins, figlio del mitico Anthony di Psycho. In un Medio Evo indefinito, Gretel e Hansel sono poveri e costretti a fuggire di casa senza nemmeno una direzione precisa.

Un giorno si inoltrano nel bosco e trovano una casetta con una tavola imbandita di ogni leccornia. Ma l’anziana donna che li accoglie nasconde un oscuro segreto.

Alberto Giacometti by Stanley Tucci

Uscita: giovedì 18 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’attore Stanley Tucci è da tempo affascinato dal grande artista modernista Alberto Giacometti.

In questo documentario, lo sceneggiatore regista di Final Project un film del 2017 sull’artista, rivela perché Giacometti è stata una delle menti artistiche più inesorabilmente oneste e indagatrici che siano mai vissute un uomo lacerato dal dubbio sulle sue capacità, ma costretto a continuare a produrre sculture e dipinti che ora sono salutati come alcuni dei più grandi del XX secolo.

Squadrone 303 – La grande battaglia

Uscita: venerdì 19 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Avvincente storia vera, ambientata durante la Seconda guerra mondiale. 1940. Nella celebre Battaglia d’Inghilterra i piloti polacchi dello Squadrone 303 si dimostrarono esperti combattenti, permettendo così alla Gran Bretagna di sopraffare l’esercito nazista.

Gli uomini dello Squadrone ottennero un gran numero di vittorie e, con spericolate manovre aeree, si dimostrarono i perfetti alleati per l’aviazione britannica.

Comedy Centrals Presents

Uscita: da venerdì 19 febbraio alle 21.00 in prima visione assoluta su COMEDY CENTRAL e in streaming su NOW TV

9 nuovi comici per 9 nuove puntate monografiche. Il periodo storico non ha fermato la nostra voglia di ridere e farvi ridere così siamo tornati a teatro per questi nuovi speciali con tanti nomi affermati del panorama comico italiano come Barbara Foria, Dado, I pirati dei Caruggi, Paolo Ruffini, Pino e gli anticorpi e altri.

Capone

Uscita: sabato 20 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Tom Hardy veste i panni del noto gangster nel biopic con Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Matt Dillon.

Gli ultimi anni di Al Capone quando, a soli 47 anni, dopo aver trascorso 10 anni in prigione, inizia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi.

Uno, nessuno, cento Nino

Uscita: sabato 20 febbraio alle 21.15 in prima visione una produzione originale Sky Arte anche in streaming su NOW TV

Questo film, nell’anno del centenario della sua nascita, racconta l’articolato e quasi miracoloso percorso di vita di Nino Manfredi con inedite testimonianze dell’artista stesso. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature non c’è mai stato un solo Nino, ma ce ne sono stati molti. È come il pane ciociaro compatto e saporito fuori ma anche tenero e con molte falle nascoste al suo interno, come i troppi buchi di una mollica lievitata in modo anomalo.

Un documentario che ha un punto di vista particolare. Nino Manfredi raccontato dalla sua famiglia e da un figlio regista e sceneggiatore, che è cresciuto accanto a un padre dalle cento facce, spesso contraddittorie. Un racconto della vita di Nino non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti.

Sky Cinema Collection – Gangster

Uscita: da sabato 20 a domenica 28 febbraio su Sky Cinema Collection, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV

Da sabato 20 a domenica 28 febbraio, temuti criminali e malavitosi di ogni genere popolano Sky Cinema Collection, in occasione della prima visione Capone (sabato 20 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection). Tra gli oltre 30 film previsti in programmazione si segnalano alcune pietre miliari del genere come il capolavoro di Brian De Palma The Untouchables – Gli Intoccabili dove anche qui troviamo Al Capone, interpretato da Robert De Niro, che si scontra con la giustizia, rappresentata da Kevin Costner e Sean Connery, che per questo ruolo ottenne Oscar e Golden Globe, il gangster-movie di Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone Scarface in cui Al Pacino è un rifugiato cubano che scala i vertici della malavita e del narcotraffico e tanti altri.