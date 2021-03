Sky e Now TV: le novità dal 14 al 20 marzo

Marzo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 14 al 20 marzo 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW TV ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW TV.

The Investigation

Uscita: dal 15 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Una nuova miniserie in sei episodi basata su un fatto realmente accaduto, noto alle cronache come il caso del sottomarino, l’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. La serie è stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall.

Il racconto intenso e dettagliato dell’indagine, delle motivazioni che spingono le persone che investigano e degli ostacoli che devono affrontare per risolvere il caso. The Investigation ricostruisce il caso del sottomarino dal punto di vista degli inquirenti e di quanti si adoperarono per il raggiungimento della verità. Polizia, Marina, sommozzatori, operatori della giustizia: tutti coloro i quali si fecero avanti in nome della comunità quando l’inimmaginabile accadde.

Dai medici legali in cerca di risposte al pubblico ministero (interpretato da Pilou Asbæk) impegnato a costruire un caso solido in grado di reggere in tribunale e convincere il giudice con pochissime prove. Il punto di vista è quello del capo della Omicidi Jens Møller (interpretato da Søren Malling) e del suo team, ritrovatisi a indagare su un caso che fece rapidamente il giro del mondo.

Speravo de morì prima

Uscita: dal 19 marzo alle 21.15 in prima tv su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso nella dramedy Sky Original in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio.

Diretta da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, tra presente e passato la serie unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio. Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti.

Sky Cinema Bourne

Uscita: da sabato 20 a venerdì 26 marzo sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW TV

Da sabato 20 a venerdì 26 marzo, per la prima volta su Sky Cinema va in onda tutta la saga cinematografica di spionaggio che vede protagonista Jason Bourne, l’ex agente della CIA nato dalla penna di Robert Ludlum, interpretato da Matt Damon. Nel primo capitolo della saga action, The Bourne Identity (2002) di Doug Liman, conosciamo l’ex agente segreto Jason Bourne, interpretato da Matt Damon, che qui viene ripescato in mare e, affetto da amnesia, cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità.

Tra gli attori troviamo anche Franca Potente, Clive Owen e Julia Stiles, nei panni dell’agente della CIA Nicky Parsons. Nel secondo film, The Bourne Supremacy (2004) diretto da Paul Greengrass, Damon-Bourne torna in campo per un’ingiusta accusa di omicidio. Al cast si aggiungono Karl Urban e Brian Cox. Torna l’accoppiata Damon-Greengrass anche nel terzo capitolo, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello Sciacallo (2007), che segna un grande successo anche agli Oscar con 3 statuette vinte (miglior montaggio, migliori effetti sonori e miglior sonoro in presa diretta).

Qui Bourne, inseguito dagli ex colleghi della CIA, continua a rincorrere la verità sul proprio passato. Il quarto capitolo sulle avventure dell’agente interpretato da Matt Damon è Jason Bourne (2016) e alla regia torna Greengrass. Qui Nicky Parsons recupera a Reykjavik quello che potrebbe essere il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, che intanto si è dato alla macchia. Nel cast, oltre a Damon e Julia Stiles, troviamo Alicia Vikander, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones.

L’ultimo film, ma quarto in ordine d’uscita sala, è The Bourne Legacy (2012) di Tony Gilroy, spin-off con Jeremy Renner protagonista, affiancato da Rachel Weisz ed Edward Norton. Renner interpreta Aaron Cross, che deve riuscire a sfuggire all’eliminazione degli agenti del programma Outcome. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand

Rione Sanità – La certezza dei sogni

Uscita: sabato 20 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il racconto di uno dei quartieri più complessi di Napoli e della sua trasformazione imprevedibile fino a pochi anni fa. Dalla chiesa di Santa Maria della Sanità si dipanano le storie di tutti i protagonisti, con sviluppi, intrecci, difficoltà superate e da superare. Ragazzi che hanno ripreso in mano il proprio destino, seguendo un sogno a cui hanno dato solidità e certezza. Gestione e guida delle Catacombe, scuole di teatro, musica, scultura, un nuovo centro sportivo tutto quello che solo 15 anni fa pareva impossibile è diventato realtà.

Entriamo in questo microcosmo che rappresenta un mondo possibile, una scelta di umanità e bellezza in controcanto al mondo di Gomorra, modello di sviluppo umano, economico e culturale. Tre aspetti inscindibili che richiedono lo sforzo quotidiano della costruzione e della tenuta.