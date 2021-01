Sky e Now TV: le novità dal 17 al 23 gennaio

L’anno nuovo si prospetta ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 17 al 23 Gennaio.

I Delitti del Barlume – Tana libera tutti

Uscita: lunedì 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, diretti da Roan Johnson, nei due nuovi film tratti dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi, una produzione originale Sky con Palomar. Nel secondo appuntamento intitolato Tana Libera Tutti in onda lunedì 18 gennaio: anche a Pineta è partito il lockdown.

Le strade sono deserte e, oltre alle convivenze forzate, come quella di Tiziana e Massimo e quella di Pasquali e Beppe, ai vecchini tocca fare pace con la tecnologia. Pasquali, che con la scusa di imparare lo spagnolo ha degli appuntamenti in videochiamata con Dolores, una bella spagnola, che improvvisamente scompare. Pasquali non si dà pace e coinvolge prima il Massimo e poi anche i vecchini.

Baghdad Central

Dal 18 gennaio, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Baghdad, 2003. Dopo la caduta di Saddam Hussein, la città è al centro degli sforzi della coalizione per mettere in sicurezza la regione. L’ex ispettore di polizia Muhsin al Khafaji ha perso praticamente tutto e combatte quotidianamente per mantenere al sicuro se stesso e sua figlia secondogenita Mrouj gravemente malata. Ma quando scopre che la sua figlia maggiore Sawsan è scomparsa, Khafaji è costretto a una disperata ricerca per trovarla.

Prima ancora di riuscire a rintracciare chi ha rapito sua figlia, un caso di identità errata vede Khafaji arrestato e torturato dagli americani come un sospetto membro delle milizie. Lo aiuta ad uscire da questa situazione l’incontro con un ex ufficiale di polizia britannico, Frank Temple che lo recluta per lavorare con lui nella Green Zone. Nel cast Waleed Zuaiter, Bertie Carvel, Clara Koury, Leem Lubany e Corey Stoll.

Rankin’s Photo Project

Dal 23 gennaio, ogni sabato alle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel 2020, un anno che molti preferirebbero dimenticare, il fotografo di fama mondiale Rankin si imbarca in un progetto che ha l’obiettivo di immortalare le emozioni in immagini. Si tratta di un lavoro di valutazione e di selezione di centinaia di fotografie inviate da dilettanti e professionisti di tutto il mondo che meglio rappresentano ciò che stiamo vivendo.

Ogni episodio è dedicato ad una categoria: Empathy, Self, Beauty, Family Nature, Fun. In ogni puntata, Rankin viene affiancato da ospiti famosi, che lo aiutano a scegliere il meglio delle proposte del pubblico, e riesce anche a trovare lo spazio per parlare di tecnica e di scelta del mezzo fotografico, insegnandoci come scattare foto persino con un semplice cellulare.