Sky e Now TV: le novità dal 21 al 27 febbraio

L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 21 al 27 febbraio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW TV ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW TV.

Your Honor

Uscita: da mercoledì 24 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Bryan Cranston, appena nominato al Golden Globe come miglior attore protagonista – al primo grande ruolo in TV dopo l’enorme successo di Breaking Bad. Cranston interpreta Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans il cui figlio sarà coinvolto in un terribile incidente stradale che darà il via a una trama fatta di bugie, inganni e scelte impossibili.

Creata e sceneggiata da Peter Moffat, la miniserie vede nel cast anche Michael Stuhlbarg e Hope Davis nei panni di Jimmy e Gina Baxter, a capo di una temuta famiglia criminale, e Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr e Sofia Black-D’Elia. Guest star Maura Tierney.

Bird of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Uscita: lunedì 22 febbraio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Margot Robbie torna a vestire i colorati panni dell’antieroina Harley Quinn, proveniente dal mondo DC Comics, in un film con Ewan McGregor nei panni del villain. Resa pubblica la separazione da Joker, Harley si ritrova braccata da vari nemici in cerca di vendetta, su tutti l’egocentrico boss Black Mask e il sicario Zsasz.

Per salvarsi la pelle, Harley scende a patti con loro e si mette sulle tracce di un diamante, finito nelle mani della giovane Cassandra Cain, a cui però sono interessati anche altri mercenari, la poliziotta Renee Montoya e la cantante Black Canary. Intanto, una misteriosa assassina armata di balestra elimina i gangster in città.

Family Food Fight: Torna la sfida

Uscita: sabato 27 febbraio alle 20.45 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Nell’attesa che i fornelli delle famiglie italiane tornino a riaccendersi, i giudici di Family Food Fight si ritrovano per raccontarci in anteprima le novità della prossima stagione.

Tra sketch comici, interpretazioni surreali nelle vesti di giudici e di concorrenti, e una buona dose di immancabile ironia, le star del programma Antonino Cannavacciuolo e Lidia e Joe Bastianich ci preparano a conoscere le nuove famiglie protagoniste di questa edizione.

Red Snake

Uscita: domenica 21 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

La condizione delle donne curde in un film con Dilan Gwyn, Maya Sansa, Camélia Jordana e Mark Ryder. Nell’agosto del 2014 alcuni villaggi dell’Iraq occidentale vengono attaccati dall’ISIS. In seguito a questo evento, Zara viene rapita dal suo villaggio e venduta a un europeo convertito all’integralismo più cieco.

Intanto, volontarie provenienti da tutto il mondo si uniscono alla Brigata Snake formata da donne per contrastare l’autoproclamato califfato.

Il caso Caravaggio

Uscita: domenica 21 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nell’aprile 2016 il mondo dell’arte si ritrova di fronte a un dipinto attribuibile a Caravaggio, scoperto nella regione di Tolosa. Intorno al dipinto, si creano dibattiti da dove viene? È davvero un Caravaggio?

Attraverso un’accattivante indagine sul mercato dell’arte, il film approfondisce l’eccezionale storia di un dipinto di un maestro della pittura, ritrovato dopo quattro secoli di oblio. Misteriosamente venduto durante l’estate del 2019 il dipinto non ha ancora svelato tutto i suoi segreti

A Taxi Driver

Uscita: martedì 23 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

La star di Parasite, Song Kang-ho, è il protagonista di un’emozionante storia vera ambientata in Corea nel 1980. Kim è un tassista vedovo, indebitato e con una figlia da mantenere. Si arrangia come può e il clima politico della Corea del Sud non lo coinvolge.

Finché un giorno non si appropria del cliente destinato a un altro autista: un fotoreporter tedesco deciso a raggiungere la lontana Gwang-ju. Il viaggio lo cambierà per sempre.

Fuga da Pretoria

Uscita: mercoledì 24 febbraio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Daniel Radcliffe nella storia vera sull’incredibile evasione di alcuni attivisti da un carcere sudafricano ai tempi dell’apartheid.

Tim Jenkin è un sudafricano che viene considerato un terrorista. Imprigionato nel 1978 per essere coinvolto in operazioni segrete anti-apartheid, decide di progettare una fuga dal carcere insieme a un altro prigioniero.

Hitsville – La storia della Motown

Uscita: mercoledì 24 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il 2019 ha segnato il 60° anno della Motown Records, considerata una delle etichette discografiche più amate e di maggior successo della musica mondiale. Fondata da Berry Gordy, Motown rappresenta una delle storie musicali più incredibili del 20 secolo: il suo sound riconoscibile, la sua musica senza tempo hanno attraversato generazioni, diffondendo rhythm and blues e soul con artisti del calibro di Marvin Gaye, The Jackson 5, Stevie Wonder e Diana Ross.

Questo docu film racconta la nascita e la storia della Motown Records, con immagini e filmati d’archivio, interviste realizzate con il fondatore Berry Gordy, con il cantante e suo braccio destro Smokey Robinson e con i protagonisti che crearono il sound della label, dagli inizi a Detroit fino al trasferimento a Los Angeles nei primi anni 70 .

A Real Vermeer – Una Falsa Verità

Uscita: giovedì 25 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Han van Meegeren è un giovane artista anticonformista che vive e pratica ad Amsterdam La sua pittura è in linea con quella di maestri come Rembrandt e Vermeer ma i critici d’arte non lo capiscono e non lo valorizzano.

Han decide allora di realizzare una copia di un dipinto di Vermeer spacciandola per vera Il suo lavoro diventa così produrre falsi per racimolare soldi fino a quando un giorno bussa alla sua porta un ufficiale nazista in cerca di un dipinto di Vermeer.

Il diritto di opporsi

Uscita: venerdì 26 febbraio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx in un esempio di cinema civile che arriva al cuore, tratto da una storia vera. Bryan Stevenson è un avvocato che ha scelto di lavorare per difendere i condannati a morte in Alabama, molti dei quali non hanno beneficiato di un regolare processo, quasi tutti afroamericani come lui.

Fra questi c’è Walter McMillian, nel braccio della morte per l’omicidio di una 18enne bianca: un delitto al quale è completamente estraneo, ma per il quale bisognava trovare un colpevole in fretta, per tranquillizzare la comunità.

L’altra Hollywood – Potere alle registe

Uscita: venerdì 26 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un documentario che celebra il lavoro pionieristico delle registe cinematografiche e indaga sulla discriminazione sistemica che per decenni ha negato opportunità a troppe donne di talento a Hollywood. Un documentario scioccante sull’altra metà del cielo nel mondo del Cinema.

Disney ha assunto una regista per Brave che ha lavorato a tutto il film ma poi, a lavoro quasi ultimato ha inserito un co-regista uomo, concedendo solo a lui di ritirare il Golden Globe in occasione degli Oscar però non ha potuto impedirle di comparire, limitandosi a chiederle di non parlare sul palco. Questa è solo una delle tante ingiustizie qui raccontate tutte le donne dietro ai film più celebri di sempre e gli uomini che hanno usurpato i loro successi.

Lady Driver – Veloce come il vento

Uscita: sabato 27 febbraio alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Durante l’estate Ellie, un’adolescente ribelle, parte per un viaggio solitario alla ricerca delle proprie radici.

Si ritrova così in un mondo del tutto nuovo in cui finirà per gareggiare in auto nella corsa che cambierà per sempre la sua vita e scoprirà di avere avuto sempre la giusta spinta dentro di sé.