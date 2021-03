Sky e Now TV: le novità dal 21 al 27 marzo

Marzo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 21 al 27 marzo 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW TV ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW TV.

Giornata contro le discriminazioni razziali

Uscita: da domenica 21 marzo dalle 8.50 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

La giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali è celebrata ogni anno il 21 marzo, data scelta per ricordare quando il 21 marzo 1960 in Sudafrica, in piena apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore provocando morti e feriti.

Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione con una maratona a partire dalle 8.50 che comprende 9 film che trattano questa tematica.

Giornata mondiale della Sindrome di Down

Uscita: domenica 21 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Il 21 marzo ricorre la Giornata Mondiale della sindrome di Down e Sky Cinema Family si unisce alla campagna di sensibilizzazione a tutela dei diritti delle persone con questa sindrome programmando in prima serata Mio fratello rincorre i dinosauri, la pellicola di formazione con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in cui un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

Uno, Nessuno, Cento Nino

Uscita: lunedì 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel giorno del centenario della sua nascita, un film documentario racconta l’articolato e quasi miracoloso percorso di vita di Nino Manfredi, con inedite testimonianze dell’artista stesso. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature: non c’è mai stato un solo Nino, ma ce ne sono stati molti.

Un documentario che ha un punto di vista particolare: Nino Manfredi raccontato dalla sua famiglia e da un figlio, Luca, regista e sceneggiatore, che è cresciuto accanto a un padre dalle cento facce, spesso contraddittorie. Un racconto della vita di Nino non solo come artista, ma anche come marito, padre e nonno, in eterno conflitto con le sue fragilità e i suoi difetti.

Honest Thief

Uscita: lunedì 22 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Liam Neeson è il protagonista di un action thriller all’ultimo respiro targato Sky Original. Tom è un noto rapinatore di banche che, per amore, vuole autodenunciarsi all’FBI e ricominciare da capo conducendo uno stile di vita più onesto.

Ma Tom si ritrova di fronte dei poliziotti corrotti, intenzionati a incastrarlo.

Emma

Martedì 23 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Dal capolavoro di Jane Austen, in una nuova rivisitazione che vede come protagonista Anya Taylor-Joy candidata ai Golden Globe 2021 per il ruolo.

Nell’Inghilterra di inizio 800, la giovane aristocratica Emma trascorre il suo tempo a organizzare la vita sentimentale delle persone a lei vicine, tra cui a timida amica Harriet. Non sa che presto sarà lei a trovare l’amore.

Inheritance

Uscita: mercoledì 24 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Lily Collins e Simon Pegg in un thriller in cui i segreti del passato riaffiorano inesorabilmente. Alla morte del ricco e potente Archer Monroe, il figlio William eredita 20 milioni dollari, mentre la figlia Lauren solo uno.

Ma non è tutto, Lauren infatti riceve un lascito molto particolare: un uomo incatenato da trent’anni in un bunker sotterraneo nel parco che circonda la villa di proprietà.

La Fiaba Infinita

Uscita: giovedì 25 marzo alle ore 19.30 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Una sedicenne messicana vive nel paesino di Santa Clara, dove le anime tornano una volta all’anno durante il Giorno dei Morti.

Lei è l’unica del villaggio a non poter celebrare la festa in quanto non sa chi siano i suoi veri genitori, essendo stata abbandonata alla nascita. O almeno così le hanno raccontato sin da quando era piccola.

Cosa Sarà?

Uscita: sabato 27 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione.

Il primo obiettivo è trovare un donatore di cellule staminali compatibile: dopo alcuni tentativi falliti, Bruno comincia ad avere seriamente paura, Cosa sarà di lui? Suo padre Umberto, rivelandogli un segreto del suo passato, accende in tutti una nuova speranza. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che cambierà i loro rapporti e insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri.

Sky Cinema Harry Potter

Uscita: da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW TV

Per la prima volta su Sky Cinema un canale interamente dedicato agli 8 film della saga di Harry Potter, il franchise con gli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) che ha stregato il pubblico di tutte le età. Da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile è quindi prevista una programmazione h24 dedicata alle avventure del maghetto, nato dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, anche in 4K.