Sky e Now TV: le novità dal 31 gennaio al 7 febbraio

L’anno nuovo si prospetta ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 31 gennaio a 7 febbraio 2021.

The Fanatic

Uscita: domenica 31 Gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Il thriller ispirato a un fatto vero che narra di come Moose (John Travolta) un appassionato di cinema e in particolare dei film d’azione del suo attore preferito, Hunter Dunbar (Devon Sawa). Quando la possibilità di incontrarlo viene mandata in fumo, Moose, deciso a vedere dal vivo il suo idolo, si affida a Leah, un’amica fotografa bravissima nel rintracciare le case delle celebrità.

Da questo momento in poi lo sfegatato fan inizia una persecuzione nei confronti di Hunter, convinto di meritare almeno un incontro dal vivo con la star. Nonostante le sue intenzioni siano, inizialmente, pure e innocue, l’ammiratore si trasforma sempre di più in uno stalker ossessionato dall’attore e le sue azioni diventano sempre più sinistre.

Bad Boys for Life

Uscita: lunedì 1° febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno disponibile on demand e in streaming su NOW TV e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Police Stories

In prima visione su Sky Cinema Uno torna la coppia di poliziotti composta da Martin Lawrence (Marcus) e Will Smith (Mike) nel terzo capitolo della saga action.

Gli anni sono passati anche per Mike e Marcus che continuano ad assicurare i malviventi di Miami alla giustizia. Un giorno però Mike viene colpito da un sicario misterioso. Sopravvissuto grazie alle cure mediche, decide di scoprire chi lo voleva morto e Marcus non può fare a meno di aiutarlo.

Il cinema di Sky Cinema Collection – Police Stories

Uscita: dal 1° al 12 febbraio

Una programmazione dedicata ai film polizieschi, dal genere action alla commedia, in occasione della prima visione Bad Boys for Life. Tra gli oltre 50 titoli, segnaliamo: la commedia in due parti targata Sky Original diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio e Stefania Rocca Cops – Una banda di poliziotti, il cult della fantascienza anni 80 di Paul Verhoeven Robocop e il remake del 2014 dallo stesso titolo, Robocop, con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton, City of Crime, l’action con il compianto Chadwick Boseman (Black Panther), Sienna Miller e J.K Simmons e il film ambientato a New Orleans La legge dei più forti con Naomie Harris nei panni di una poliziotta che si destreggia tra criminali e poliziotti corrotti.

La corruzione tra le forze dell’ordine non manca neanche in Serpico, il capolavoro di Sidney Lumet tratto da una storia vera, in cui Al Pacino è un agente anticonformista che combatte contro le attività illegali dei dipartimenti di polizia di New York. Si continua anche con il dramma poliziesco con Edward Norton e Colin Farrell Pride and Glory – Il prezzo dell’onore dove un detective si trova a scegliere fra la fedeltà alla famiglia e il rispetto della legge e tanti altri ancora.

La rivoluzione siamo noi

Uscita: lunedì 1° febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Prima visione su Sky Arte, una mappa documentata e visionaria del periodo in cui l’Italia fu il più contemporaneo dei luoghi. Il documentario illustra il periodo che vede al centro dei fenomeni d’avanguardia l’Italia, con le gallerie sperimentali come l’Attico e lo Studio Morra, le grandi mostre come Arte Povera+ Azioni Povere negli Arsenali di Amalfi o Contemporanea nel parcheggio di Villa Borghese a Roma, insieme a festival di danza, teatro e poesia animati da personaggi come Philip Glass o Trisha Brown.

Un racconto visivo dal ritmo serrato, arricchito da materiali di repertorio, film d’arte, filmati inediti e dalle rare testimonianze di artisti, critici, galleristi e fotografi, protagonisti di quegli anni davvero incandescenti, per cogliere l’atmosfera di un paese travolto da un cambiamento vissuto all’insegna della creatività.

Fight Girl – Il riscatto di Bo

Uscita: martedì 2 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Storia di formazione, premiata agli European Film Awards. La 12enne Bo è una kick boxer talentuosa, ma irascibile.

Inoltre, Bo è deconcentrata a causa dei suoi genitori che sono nel mezzo del loro divorzio. Bo ha bisogno di imparare come tenere a bada le sue emozioni e allo stesso tempo accettare il fatto che non può controllare tutto.

La storia del West

Uscita: da martedì 2 Febbraio alle 21.15 (doppio episodio) in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Dal produttore esecutivo Robert Redford il docudrama in otto parti esplora la drammatica evoluzione del West americano quando cowboy, indiani, fuorilegge e sceriffi popolavano quella terra.

Una serie avventurosa che racconta il periodo tra l’America del dopoguerra e la chiusura della Frontiera Occidentale, rivelando le straordinarie storie di vita reale dietro molte leggende del selvaggio West tra cui Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp Crazy Horse Sitting Bull e George Custer Con interviste esclusive a famosi cowboy del cinema, tra cui James Caan, Burt Reynolds, Tom Selleck Kiefer Sutherland, Krisì Kristofferson Mark Harmon e Ed Harris, la serie intreccia dettagli intimi sui personaggi più grandi del West mostra come, in soli 30 anni, l’opportunità della terra ha trasformato gli Stati Uniti nella Terra delle opportunità.

Dolce fine giornata

Uscita: mercoledì 3 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Krystyna Janda, premiata al Sundance Film Festival 2019, dà vita a un intenso ritratto femminile in un film con Kasia Smutniak e Antonio Catania. Maria Linde è una famosa poetessa polacca che vive in Toscana con il marito, la figlia e due nipoti.

Quando vince il premio Nobel, inizia a mostrare la vera Maria Linde che va controcorrente e decidere di vivere senza ipocrisie, anche se questo vuol dire lasciar spazio alla sua relazione clandestina con un egiziano più giovane e trascurare i familiari.

Blur Vs Oasis – La rivoluzione del Britpop

Uscita: mercoledì 3 febbraio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’ormai storica battaglia tra Blur e Oasis le due band che sancirono il trionfo globale del cosiddetto Britpop viene narrata dai protagonisti dell’epoca, in questo documentario. I Blur e gli Oasis sono stati due gruppi estremamente popolari nei tardi anni 90 da un lato i quattro musicisti Damon Albarn Graham Coxon Alex James e Dave Rowntree e dall’altra i fratelli Gallagher.

Da un lato She’s so high dall’altro Wonderwall in una lotta senza quartiere al vertice delle classifiche. Ritratto sociologico oltre che musicale degli anni 90 inglesi che dopo il rancore degli 80 thatcheriani abbracciarono l’effimera euforia della Cool Britannia di Tony Blair. Un racconto fresco, anche se postumo, di una società dove la musica pop da sempre ricopre un ruolo tutt’altro che marginale.

Valhalla – Al fianco degli dei

Uscita: giovedì 4 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Roland Møller in una suggestiva avventura ambientata nel mondo delle impetuose leggende scandinave.

Due giovani vichinghi intraprendono un viaggio verso il mitico Valhalla accompagnati dagli dei Thor e Loki. Dovranno lottare contro terribili minacce per salvare il luogo dalla distruzione.

Canova

Uscita: giovedì 4 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Ci sono dei luoghi comuni che vengono utilizzati per sintetizzare dei concetti, dei gusti, o delle narrazioni In un certo ambito culturale, per indicare qualcosa di classico, di bianco, di quieto nella rappresentazione si dice sembra un Canova. Antonio Canova rappresenta l’apoteosi della messa in scena plastica La Paolina Bonaparte (1804/1808) posta nella sala centrale di Villa Borghese luogo per cui la scultura, ritratto della nota borghese, era stata pensata e da cui non si è mai mossa è il primo passaggio verso cui il pubblico si dirige.

Tornando alle origini dell’artista e affidandosi allo straordinario patrimonio di gessi (ma anche bozzetti, disegni e dipinti) conservato nel Museo, il documentario restituisce dettagli della personalità di Canova e sottolinea il suo ruolo incisivo nella politica culturale italiana come strenuo difensore dell’arte italiana e del valore storico della collocazione delle opere.

Era mio figlio

Uscita: venerdì 5 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Sebastian Stan (Tonya), Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris e Samuel L. Jackson nella pellicola sulla storia vera di William Pitsenbarger che riuscì a salvare oltre sessanta marines durante la guerra in Vietnam.

Trent’anni dopo il conflitto, i veterani di quella battaglia e gli anziani genitori dell’eroe si rivolgono a Scott Huffman per fa sì che il deceduto Pitsenbarger riceva la Medaglia d’onore.

Kirk Douglas – L’indomabile

Uscita: venerdì 5 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

In occasione dell’anniversario della sua morte, Sky Arte propone un documentario su Kirk Douglas impegnato e indomabile, divenne una delle leggende di Hollywood. Compito arduo quello di riassumere la vita e a carriera di questa leggenda. Essendo una delle ultime star sopravvissute all’età d’oro di Hollywood, la storia della sua carriera è anche la storia Americana del XX secolo.

Dagli inizi umili alla crociata contro la lista Mc Carthy alle riprese intime che celebrano il suo 100° compleanno. Questo film rende omaggio in modo affettuoso e toccante alla vita e alla carriera di un’icona americana.

Monster School

Uscita: sabato 6 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Ragazzi prodigio in un film d’animazione dai creatori di Bigfoot Junior.

Danny viene trasferito in una scuola speciale e segreta dove apre un varco che conduce a un’altra dimensione, liberando un esercito di mostri. Per fermarli dovrà collaborare con la sua rivale Liz.

Checchi Gori – Una famiglia italiana

Uscita: sabato 6 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un film che racconta l’irripetibile avventura di una famiglia di produttori, Mario Cecchi Gori e suo figlio Vittorio, che per sei decenni ci hanno regalato molti dei più grandi successi di pubblico e di critica in Italia e all’estero. Una factory capace di creare fenomeni di divismo entrati nell’immaginario collettivo, e forse di incidere nelle vite di un Paese.

A raccontare questa storia vi è Vittorio Cecchi Gori, protagonista a sua volta di una storia nella storia appassionata, drammatica e avventurosa. Dalle sue parole di uomo che ha conosciuto la gloria e la polvere, e un presente di resistente dignità, gli spettatori ricevono in regalo non solo la visione di titoli che li hanno accompagnati per mezzo secolo, ma anche un’epica privata, che racconta molto dell’Italia, della sua storia, politica, potere e umanità.