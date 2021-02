Sky e Now TV: le novità dal 7 al 13 Marzo

L’offerta di Sky e Now TV si amplia ancora, soprattutto in occasione della Festa della Donna dell’8 Marzo, durante la quale trasmettera’ una serie di pellicole per descrivere le varie sfumature del mondo femminile. Vediamo, dunque, le novita’ che saranno presenti sul catalogo dal 7 al 13 Marzo.

Family Food Fight Italia – Stagione 2

Disponibile da Giovedì 11 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Al via la seconda edizione di Family Food Fight, il primo show dedicato alla cucina in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Se è vero che l’Italia è un Paese di ristoratori, è arrivato per loro il momento di mettersi in gioco: 7 famiglie di professionisti tra cui gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi per tutta l’Italia si presentano nella nuova edizione dello show, in una sfida che si svolgera’ nel corso di sei puntate, in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo tutte le proprie abitudini, non solo a tavola ma anche nella gestione di una vera e propria cucina professionale, portando in tavola tutte le ricette che più contraddistinguono le loro zone d’origine ma anche la propria storia familiare. Ogni puntata di Family Food Fight si svilupperà su tre prove: il menù del giorno, la staffetta e il duello finale.

Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Calabria saranno le regioni delle famiglie protagoniste, tutti con eta’ comprese tra i 16 e gli 80 anni. A valutare i piatti tornerà il trio già protagonista nella prima edizione: Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno Costantino Della Gherardesca e ben 4 chef provenienti da tutto il mondo che hanno portato le proprie tradizioni culinarie a Milano: l’iraniana Afsaneh Ahmadi, il filippino Dario Guevarra, la russa Evgeniya Lasytchuk e l’eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak.

Cinema Sky Collection – Women

Disponibile da Lunedì 8 a venerdì 12 marzo su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TV

Proprio in occasione della Festa della donna, Sky Cinema Collection propone oltre 30 film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile, tra cui le prime visioni L’assistente della star (in onda Lunedì 8 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in seconda serata su Sky Cinema Collection) e Non conosci Papicha (in onda Martedì 9 alle 21.15 su Sky Cinema Due e in seconda serata su Sky Cinema Collection).

Ma anche altre pellicole come Radioactive, che racconta la vita della scienziata due volte premio Nobel Marie Curie, interpretata da Rosamund Pike; Una giusta causa, la biografia dell’icona del femminismo Ruth Ginsburg, interpretata da Felicity Jones; il rifacimento del classico della letteratura Piccole Donne, diretto da Greta Gerwig e con Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep; la biografia della pittrice messicana Frida Kahlo interpretata da Salma Hayek Frida; Erin Brockovich – Forte come la verita’, la pellicola di Steven Soderbergh con Julia Roberts, protagonista anche della pellicola sull’emancipazione Mona Lisa Smile con Kirsten Dunst e Julia Stiles; il film cult Thelma & Louise con Susan Sarandon e Geena Davis e diretto da Ridley Scott; e Ragazze Vincenti, un film emozionante dove ritroviamo Geena Davis, con Tom Hanks e Madonna.

Volevo Nascondermi

Disponibile da Domenica 7 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il film premiato al Festival di Berlino 2020 racconta la vita di Antonio Ligabue, interpretato magistralmente da Elio Germano. Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre è affidato a una coppia svizzero-tedesca, ma i suoi problemi psicofisici lo portano all’espulsione. Mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario suo padre, vive per anni in povertà fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti pittoriche.