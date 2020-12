Sky e NOW TV: le novità dal 27 dicembre al 9 gennaio

Sky e NOW Tv hanno annunciato oggi le novità in arrivo dal 27 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021. Tra questi tanti attesi film e un canale esclusivo dedicato unicamente a Il Trono di Spade, la celebre serie ispirata ai romandi di George R. R. Martin.

Ecco a voi tutte le novità:

Tin Star 3

Dal 30 dicembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Terzo e ultimo capitolo per la serie originale Sky creata da Rowan Joffé. Un terzo atto esplosivo che vede il ritorno di Tim Roth nei panni del tormentato detective Jim Worth. Alla fine della seconda stagione, Jack (Tim Roth) e Angela (Genevieve O’Reilly) sono stati costretti a rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie): Jack non è il padre di Anna.

Ora i Worth tornano a Liverpool per affrontare i fantasmi e i nemici che pensavano di essersi lasciati indietro, per riprendersi finalmente la propria libertà.

Sky Atlantic Il Trono di Spade – Pop Up Channel

Dal 1° all’8 gennaio sul canale 111 e in streaming su NOW TV

Su Sky e NOW TV tutte le 8 stagioni della serie più amata di sempre de Il Trono di Spade, il cult HBO tratto dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Dal 1° all’8 gennaio un canale interamente dedicato alla serie dei record trasmetterà tutti gli episodi, insieme a speciali, approfondimenti, making of, interviste, backstage.

Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per il Trono dei Sette Regni e battaglie indimenticabili, per un viaggio imperdibile lungo 73 episodi, un vero instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto ed appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

Odio l’Estate

Venerdì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sullo schermo cinematografico con una commedia di successo che celebra l’amicizia. Durante le vacanze estive, tre uomini con le rispettive famiglie finiscono per affittare la stessa casa a causa di un errore di prenotazione.

I tre nuclei non potrebbero essere più diversi e la convivenza rappresenterà per tutti una vera e propria impresa di sopravvivenza, almeno inizialmente… Nel cast Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase.

Bloodshot

Lunedì 28 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Vin Diesel nello spettacolare revenge movie basato sull’omonimo fumetto. In congedo dopo una missione di successo, il marine Ray Garrison si gode la vacanza in Italia con la moglie, quando entrambi vengono rapiti.

La loro situazione sembra senza speranza, ma un giorno Ray si sveglia in un laboratorio ad altissima tecnologia dove scopre gli sono stati innestati dei prodigiosi naniti nel sangue, che fanno di lui un supersoldato. Con questi nuovi poteri, Ray è in cerca di vendetta per quello che è successo. Nel cast anche Guy Pearce. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Belushi

Venerdì 1° gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Avvalendosi di nastri audio e video inediti, questo nuovo documentario, prodotto da Showtime , ripercorre la vita troppo breve di John Belushi, un vero e proprio talento generazionale che ha saputo far ridere e catturare i cuori dei fans, non solo a cavallo degli anni ‘70 e ’80, ma ancora oggi.

Da Animal House al Saturday Night Live da Blues Brothers a Chiamami Aquila, un nuovo ritratto dell’istrionico attore entrato nella leggenda.

Cirque du Soleil: Luzia

Mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Luzia porta in un Messico immaginario, come in un sogno ad occhi aperti, dove la luce disseta lo spirito e la pioggia calma l’anima. Liberamente ispirato al Messico, Luzia è un’ode poetica e acrobatica alla vibrante cultura di un paese la cui ricchezza deriva da uno straordinario mix di influenze e collisioni creative: una terra che ispira soggezione con i suoi paesaggi mozzafiato e le meraviglie architettoniche, sostenuta dallo spirito indomabile della sua gente.

I quadri di Luzia tessono un intricato mosaico contemporaneo che risveglia i tuoi sensi e ti trasporta in un luogo sospeso tra sogno e realtà.

The Undoing

Dall’8 gennaio, tutti i sei episodi disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV. Ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic

Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies.

Basata sul best seller You Should Have Known (in Italia edito col titolo Una famiglia felice), caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A causa di un violento omicidio, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della loro vita.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Dal 5 gennaio, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Ogni martedì su Sky e NOW TV, le imperdibili sfide di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, sempre più fenomeno cult della televisione italiana, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Novità nel meccanismo della sfida: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita e, da quest’anno, anche una quinta voce, quella della categoria Special.

Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Charlie’s Angels

Lunedì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Tornano sullo schermo i tre “angeli” al servizio di Charlie che questa volta hanno i volti di Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska in un action-comedy diretto e interpretato da Elizabeth Banks. Elena Houghlin è la brillante scienziata che ha inventato Callisto, una nuova tecnologia in grado di illuminare il mondo.

Callisto però ha un’anomalia in grado di diventare un’arma letale nelle mani sbagliate. Per questo Elena finisce nei guai, ma a salvarla ci sono gli angeli Sabina e Jane. Per proteggere il Mondo da questa minaccia, Elena si unisce a loro. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Me contro Te – Il Film: La Vendetta del Signor S

Mercoledì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Luì e Sofì, gli youtuber di Me contro Te, debuttano al cinema con una commedia dagli incassi strabilianti. Luì e Sofì ogni giorno caricano un nuovo video sul web nella speranza di essere invitati al concorso che assegnerà il Like Award.

Ma il signor S, il loro storico nemico, ha escogitato un piano diabolico per contrastarli: rapire Luì e Sofì e sostituirli con dei cloni che risponderanno solo a lui.