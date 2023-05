Se siete degli amanti di serie TV e film non potete assolutamente farvi scappare l’ottima offerta imbastita da Sky. Il noto servizio sta infatti proponendo a soli 19,99 euro per 18 mesi invece dei 30€ di listino l’ottimo pacchetto Sky TV Intrattenimento plus, che contiene Serie TV, show, documentari e Netflix.

Un’offerta, insomma, particolarmente allettante, resa imperdibile dal fatto che, se sottoscritta entro oggi 21/05, permette di ottenere anche ben 75 euro di buono Amazon in regalo.

Ecco i passaggi con i quali approfittare di questa ottima offerta:

Acquista Sky Q tramite internet entro oggi, 21 maggio 2023; Scegli almeno il pacchetto Intrattenimento plus base, ossia quello composto da appunto Sky TV e Netflix; Attiva l’abbonamento entro e non oltre il 30 giugno 2023; Riceverai entro l’11 settembre 2023 una mail da Sky, contenente le istruzioni per riscattare il buono regalo Amazon da 75 euro.

Insomma, una procedura non complessa e anche tutto sommato veloce: ricordatevi solo di eseguirla entro stasera, in modo tale da godervi Sky TV e Netflix a soli 19,99 euro al mese per 18 mesi e ricevere così anche ben 75 euro di buono Amazon. Un’offerta non male, vero?

