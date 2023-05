Cercate un’offerta che unisca l’intrattenimento di Sky TV a Sky Sport? Allora è il momento perfetto per approfittare della Special Week Sport, che li offre insieme a soli 21,90€ al mese anziché 45€ per i primi 18 mesi. Un’offerta davvero imperdibile che vi consigliamo di cogliere al volo, poiché durerà solo fino al 7 maggio.

L’offerta vi permetterà di risparmiare più di 20€ al mese. Se siete già clienti Sky, ma non avete ancora aderito a Sky Smart, nessun problema: questa straordinaria offerta è riservata anche a voi!

Foto generiche

Grazie al pacchetto Sky TV avrete a portata di telecomando centinaia di canali con proposte perfette per tutta la famiglia, dagli show culinari come Masterchef ai programmi per bambini. Troverete anche tantissime serie tv italiane e internazionali, trasmesse anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come la serie di The Last of Us, disponibile sia in lingua originale che in italiano.

Questo abbonamento vi consente di accedere a tutto lo sport disponibile su Sky Sport, inclusi i canali tematici e tantissimi eventi trasmessi in diretta. Gli amanti del calcio potranno godersi la maggior parte delle partite UEFA, mentre gli appassionati di automobilismo potranno guardare in diretta tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e Formula 1.

Da menzionare anche la presenza di Sky Sport Tennis, canale tematico su cui potrete seguire Wimbledon, tutti i tornei ATP Masters 1000 e molto altro. Gli amanti della NBA avranno a loro disposizione oltre 300 partite di basket, inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend. La proposta è ulteriormente arricchita dalla presenza di tanti altri sport, dal golf al rugby, e dai servizi giornalistici di Sky Sport 24.

Grazie alla Special Week Sport potrete godervi Sky TV e Sky Sport insieme a soli 21,90€ al mese anziché 45€ per i primi 18 mesi. Ciò significa che avrete l’abbonamento a Sky TV a 9,90€ al mese invece di 25€ e Sky Sport a 12€ al mese anziché 20€. Si tratta di un’offerta davvero da non perdere, che vi consigliamo di cogliere oggi stesso: vi ricordiamo, infatti, che avete tempo solo fino al 7 maggio per approfittare di questo sconto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!