Skywalker Legacy Lightsaber: ecco le spade laser di Luke e Leia

Presentate le spade laser da collezione Skywalker Legacy Lightsaber, repliche ufficiali delle lightsaber di Luke Skywalker e Leia Organa, in vendita a Star Wars: Galaxy’s Edge, all’interno dei due parchi Disney statunitensi.

Soltanto ieri, in occasione dello Star Wars Day, avevamo parlato dell’annuncio ufficiale dell’incredibile spada laser “reale” in grado di ritrarre la propria lama luminosa all’interno della sua impugnatura. Oggi torniamo a parlare di altre spade laser presentandovi le repliche ufficiali di Luke e Leia.

Le spade del set Skywalker Legacy Lightsaber riprodurranno in modo fedele i modelli degli oggetti di scena utilizzati in Star Wars: l’Ascesa di Skywalker. I due modelli saranno arricchiti da da effetti sonori e luminosi e sarà possibile esporle con o senza lama (questa venduta separatamente), come già avviene per alcuni modelli simili grazie all’attacco predisposto sulla parte superiore dell’impugnatura.

Le Skywalker Legacy Lightsaber saranno contenute all’interno di una scatola decorata da collezione, che presenterà iscrizioni in lingua Aurebesh (il caratteristico alfabeto utilizzato per trascrivere il linguaggio comune galattico) e sulla quale troneggerà il simbolo dell’Alleanza Ribelle.

All’interno della scatola vi sarà lo spazio necessario per alloggiare le due spade laser, debitamente avvolte da un panno simile a quello usato da Rei nel finale de l’Ascesa di Skywalker e una targa commemorativa posta all’interno del coperchio.

La scatola, inoltre, sarà arricchita da un altro dettaglio magico: ogni volta che la scatola verrà aperta un sensore farà partire “The Princess Appears” (ascoltalo qui), altresì conosciuto come il tema della Forza, di John Williams.

Il set Skywalker Legacy Lightsaber sarà un’edizione limitata di soli 3.000 pezzi disponibile al prezzo di 375 dollari l’uno. Nel caso siate alla ricerca di repliche delle spade laser potete dare un’occhiata alle Force Fx di Hasbro, cliccando qui. La serie di repliche da collezione Legacy ha visto fino a ora i modelli di impugnature delle spade laser di Darth Maul e Rey a cui si sono aggiunte anche quelle di Cal Kestis, Ahsoka Tano e del Conte Dooku.