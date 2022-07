Con l’arrivo del volume Cytonic – Affronta la Paura di Brandon Sanderson, terzo capitolo della saga young adult Skyward edita in Italia da Armenia, tiriamo le somme di un’avventura sci-fi magnifica, incalzante e ricca di sorprese: quella di Spensa Nightshade, giovane pilota di astrocaccia che, con le proprie doti segrete potrebbe rovesciare il destino della sua popolazione sulla scacchiera di una guerra capace di sovvertire l’intero universo. In attesa del quarto e ultimo volume della saga avviata da Sanderson nel 2018, facciamo chiarezza sui romanzi pubblicati finora e sul perché non dovrebbero passare inosservati.

L’azione sfrenata a bordo di un astrocaccia…

Le avventure spaziali di Spensa Nightshade hanno inizio in Skyward – Conquista le Stelle, romanzo young adult di Brandon Sanderson che apre la saga. Qui, su Detritus, pianeta inospitale su cui gli umani sono riusciti a fuggire dagli attacchi degli alieni Krell e a formare una nuova società, vive Spensa Nightshade: una giovane che sogna da sempre di diventare pilota di astrocaccia, come lo fu il padre, per sconfiggere i Krell che impongono il loro brutale dominio attaccando quotidianamente gli umani dai cieli di Detritus. Zeen Nightshade, però, sembra sia fuggito durante una delle battaglie più decisive, scomparendo e lasciando su Spensa un marchio impresso per sempre come fuoco: quello di “figlia del codardo”. Addestrarsi al volo, salire a bordo di un astrocaccia e combattere i sanguinari Krell, potrebbe essere così per Spensa (nome in codice: Turbina) l’occasione per dimostrare quanto tutti si sbaglino su di lei e sul padre, dimostrando il proprio coraggio.

Il primo volume della serie, Skyward – Conquista le Stelle, è dunque una sorta di introduzione che ritrae dettagliatamente la protagonista (grazie anche a una narrazione in prima persona e quindi un punto di vista personale particolareggiato sulle vicende), oltre che il mondo entro cui gli umani sembrano essere prigionieri e in balìa dei loro carcerieri. Non si tratta però di una presentazione che agisce creando “passivamente” un elenco di questo e di quello senza stimoli, lasciando che siano i volumi successivi a parlare “attivamente”. Già con Skyward – Conquista le Stelle veniamo infatti lanciati nel vivo dell’azione: ogni singola pagina, anche quelle contenenti le riflessioni di Spensa, conduce rapidamente all’altra senza soluzione di continuità attraverso una narrazione incalzante e dinamica, un susseguirsi di eventi che non lasciano al lettore altra scelta che leggere questo magnifico romanzo tutto d’un fiato. All’autore, va il merito non solo di utilizzare un linguaggio semplice e agevole, ma anche di dimostrare una grande abilità di world building che spinge a voler saperne sempre di più su questo universo ricco e variegato.

La struttura adottata da Brandon Sanderson sembra addirittura quella di un videogioco, in cui noi – attraverso l’esperienza diretta di Turbina – veniamo catapultati in movimentati ed esaltanti scontri aerei partendo “dal basso”: dalla magra esistenza che la protagonista conduce tra le caverne di Igneus, città sotterranea di Detritus, disprezzata ed evitata da chiunque la incroci; passando dall’addestramento per piloti (una sorta di “tutorial ai comandi”); fino ad arrivare agli sfrenati scontri a bordo dell’astrocaccia di Spensa contro i Krell, in una turbinosa ascesa fino alla battaglia e alle rivelazioni finali. L’azione e i pericoli incalzanti di Skyward – Conquista le Stelle, d’altra parte, non sono sinonimo di mancanza di spessore: qui non si spara e basta. La saga di Sanderson ha inizio con velate allusioni a certi segreti che la protagonista (e noi con lei) sarà determinata a risolvere, se vuole realmente salvare la propria gente e liberarla dal giogo Krell e, lungo i romanzi successivi, l’elemento misterioso-avventuroso viene costantemente offerto, sempre vivo e presente, ottenendo in cambio la massima attenzione da parte del lettore.

…e i misteri “citonici” da svelare

Come ci riesce? Innanzitutto, parlando di “poteri citonici”: neanche Spensa all’inizio sa esattamente cosa siano e, nelle prime fasi, è addirittura spaventata da tali poteri che la caratterizzano, bollati come un “difetto” da quanti ne conoscono l’esistenza su Detritus. Introdotti gradualmente, man mano che la protagonista acquisisce una maggiore consapevolezza e padronanza, tali poteri rappresentano forse l’elemento più alieno dell’opera e sono costantemente pervasi da un’aura di mistero, su cui viene fatta luce pian piano dapprima tra le pagine di Starsight – Missione nello Spazio e poi in quelle di Cytonic – Affronta la Paura, accompagnandoci per gradi attraverso un percorso avvincente e da brividi.

Ai poteri citonici della protagonista (che non sono tuttavia una sua peculiarità, ma caratterizzano anche altri individui nell’universo), si aggiunge un altro elemento su cui è facile interrogarsi: M-Bot, un astrocaccia altamenente avanzato che Spensa scopre in una caverna inesplorata su Detritus, dotato di una IA in grado di comunicare ma quasi del tutto ignaro del suo passato. Da dove arriva? Qual era la sua missione e quella del suo precedente pilota? Chi ha potuto costruire una nave tanto tecnologica e intelligente? E perché sembra che M-Bot abbia qualcosa a che fare con i citonici? Una prerogativa, quella di inserire delle meccaniche relative al disvelamento di uno o più misteri, che in un’opera sci-fi non dovrebbe mai mancare e che Brandon Sanderson sfrutta abilmente inserendo con astuzia velati riferimenti a tutti quei quesiti escatologici e sulle origini dell’esistenza che inevitabilmente sorgono laddove si parli dell’universo.

Evolversi è comprendere e abbracciare il cambiamento

Talvolta il rischio di una saga è quello di ripetersi, proponendo ciclicamente le stesse vicende sotto vesti diverse tra le pagine di ciascun volume. La serie di Skyward, invece, risalta anche per la sua varietà, narrando vicende che evolvono vertiginosamente attraverso percorsi differenti. Il primo volume, Skyward – Conquista le Stelle, è ad esempio un’incalzante spinta all’autodeterminazione e alla consapevolezza di chi siamo davvero, con la crescita graduale di Turbina che, sempre tesa fin da bambina alla ricerca di un modo per scrollarsi di dosso il marchio da codarda attribuitole a causa del padre, scopre a poco a poco quanto sia difficile in realtà adottare una scala di valori assoluta nel giudicare il coraggio e quanto può essere incosciente, talvolta, voler dimostrare la propria temerarietà ad ogni costo. Questo, avviene grazie al suo duro addestramento come pilota di astrocaccia e alle esperienze condivise con la sua squadriglia, con la quale può finalmente essere se stessa nonostante il marchio di infamia.

Starsight – Guerra nello Spazio, procede più per gradi: dopo un avvio più disteso, riesce ancora una volta a proporre l’azione frenetica che aveva caratterizzato Skyward e, allo stesso tempo, a delineare una storia che, seguendo la maturazione della protagonista, si presenta a sua volta più matura. Qui infatti Spensa viaggia verso Starsight, un pianeta colonizzato da una forza suprema chiamata Superiorità e sul quale vivono le razze aliene più disparate, inclusi i Krell. Gli esseri umani sono aspramente combattuti da tutte le altre razze e così Spensa giunge sul posto sotto le sembianze di un’aliena aiutata da M-Bot. La sua missione sotto copertura, tuttavia, squarcia le sue convinzioni come un lampo nel cielo: coloro i quali hanno sempre attaccato gli umani non sono che un piccolo gruppo che esegue gli ordini, ma Starsight è in realtà popolato da persone che vivono, ridono, soffrono, amano e hanno paura esattamente come gli umani. E la guerra combattuta finora è perciò solo un’insensata follia che coinvolge milioni di innocenti, a cui Turbina non è più sicura di voler partecipare.

Con Cytonic – Affronta la Paura l’ambientazione sci-fi incontra toni e atmosfere più avventurosi ed esplorativi, con l’arrivo di Spensa nel Nowhere: realizzando di non poter ancora tornare a casa, la giovane pilota si reca nell’unico luogo dove sa di poter trovare finalmente delle risposte, nonostante esso sia probabilmente il posto più pericoloso nell’universo, soprattutto per una citonica come lei. Qui sperimenterà paesaggi differenti, avventurose vicissitudini, l’incontro con pirati e nuove razze aliene, ma soprattutto toccherà con mano il dramma della scelta: mettere al primo posto se stessi, i propri desideri e la propria felicità, o patire e soffrire nel tentativo di adempiere al proprio dovere per cercare di salvare milioni di vite? Il terzo volume della saga di Skyward si riconferma turbinoso e ricco d’azione, benché carico di spunti riflessivi sul cambiamento, sulla sua accettazione, su come evolvere possa essere sì doloroso, ma anche necessario per progredire.

In conclusione: Skyward e gli altri

Dalla lettura dei tre romanzi pubblicati da Armenia, abbiamo tratto una conclusione: Skyward è una bellissima saga da leggere. Ciò avviene tra l’altro molto scorrevolmente, grazie al linguaggio che Brandon Sanderson adotta, semplice, veloce, privo di pomposità, con periodi che seguono naturalmente il fluire incalzante degli eventi senza inciampare nelle parole. Vi potreste ritrovare, dunque, a ultimare la lettura dei volumi più in fretta di quanto avreste creduto! Se ciò non è ancora abbastanza, immaginiamo Skyward come una fantastica avventura sci-fi che prende spunto dagli “altri” plasmando un’opera nuova: ci sono i velivoli che sfrecciano e combattono su Detritus o nello spazio, come in Star Wars; ci sono le città variegate, razze aliene di innumerevoli forme e colori, tecnologie e scenari naturali multiformi come in Valerian; c’è il contatto, su un piano psichico-dimensionale, con un’intelligenza aliena pericolosa, “pressoché a sciame”, come in The Expanse.

Freschi, turbolenti, rapidi, toccanti: i romanzi della serie Skyward di Brandon Sanderson portano nel panorama young adult un prodotto sci-fi che sa il fatto suo e merita grande attenzione. Da avere, inoltre, l’edizione Armenia, che dimostra un’ottima cura editoriale (fatti salvi piccoli refusi qua e là) e una scelta grafica per le copertine suggestiva e appropriata, con colorazioni che richiamano la bellezza misteriosa di galassie lontane: affiancati l’uno all’altro, i volumi creano davvero un ottimo effetto visivo. Un elemento, infine, sicuramente interessante e molto utile al lettore, sono le pagine illustrate contenenti i disegni dei diversi modelli di velivoli, mappe delle aree esplorate da Spensa e confronti tra le varie creature aliene che popolano questo universo.

Skyward – Conquista le Stelle

Clicca qui per acquistare Skyward – Conquista le Stelle su Amazon: Spensa sogna di diventare pilota di caccia stellari… esattamente come il padre. Ma è proprio l’ombra del padre, tacciato di tradimento e sparito nel nulla dopo un’ultima battaglia con i Krell alieni, che le impedisce di realizzare il suo sogno e di rivelare a tutti il suo dono. Le cose, però, stanno per cambiare. Su Detritus, tutti i ragazzi della sua età si addestrano alla guerra contro quegli alieni sanguinari che hanno distrutto le noro astronavi e li tengono ostaggi su quel pianeta spoglio. Ma un giorno, lassù nel cielo, le cose prenderanno un nuovo corso. Spensa capirà che le cose non stanno come tutti credono e anche suo padre, in realtà..

Starsight – Missione nello Spazio

Clicca qui per acquistare Starsight – Missione nello Spazio su Amazon: In una missione disperata per rubare la tecnologia di iperguida dei Krell, gli invasori simili a crostacei che minacciano di distruggere la colonia umana assediata su Detritus, Spesa prende olograficamente le sembianze UrDail dalla pelle viola e si infiltra in un programma krell di addestramento per piloti, destinato alle “specie inferiori”. A questo punto, la giovane scopre che lo scopo del training è quello di sterminare gli umani, considerati in alcuni ambienti una specie irrazionale e aggressiva (avendo innescato tre querre interstellari nei secoli passati). Questa è solo la prima di una serie di inquietanti rivelazioni. Ma Spensa scopre anche qualcosa su se stessa e viaggerà fino ai confini della galassia, se necessario, per salvare l’umanità…

Cytonic – Affronta la Paura