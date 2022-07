Il sito web ufficiale del nuovo film animato di Slam Dunk e numerose catene cinematografiche giapponesi hanno svelato la data di uscita e key visual del progetto diretto e scritto direttamente dal creatore originale del manga, Takehiko Inoue.

Slam Dunk: la data di uscita e key visual del nuovo film animato

La data di uscita è fissata, pertanto, al 3 dicembre 2022 e la key visual riporta come descrizione “Il Primo Slam Dunk“, tuttavia non è ancora chiaro se si tratti del titolo del film.

Ecco di seguito la key visual con i personaggi principali dello storico spokon:

Shueisha, Weekly Shonen Jump, Takehiko Inoue, Toei Animation

Viene anche precisato, infine, che il nuovo teaser video dedicato al film animato sarà disponibile il 7 luglio alle ore 12:00 italiane. Restate con noi per gli aggiornamenti.

In merito allo staff, il maestro Inoue dirige e scrive la sceneggiatura del progetto, Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) è accreditato nel ruolo di character designer e responsabile delle animazioni, tra i responsabili per l’esecuzione del progetto vi sono Katsuhiko Kitada (episodi de L’Attacco dei Giganti, Major: Yujo no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ohashi (LayereD Stories 0) e Yu Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!). Lo studio lavora presso Toei Animation.

Slam Dunk: il manga e l’anime

Slam Dunk è stato serializzato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1990 al 1996 ed è stato raccolto in 31 tankobon. Il manga è stato pubblicato in Italia da Planet Manga nel 1997; nel 2010 i diritti passarono a d/visual che lo ripubblicò in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Planet Manga ha ripresentato la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi. Invitiamo caldamente a recuperare questa versione del manga con il 1° numero disponibile su Amazon.

La serie ha goduto di un adattamento anime nel 1993. Si tratta di un’unica serie da 101 episodi a cui si aggiungono quattro OAV. In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video. A voi, di seguito, una trama: