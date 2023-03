Slam Dunk è stato uno dei manga più amati e popolari degli anni ’90, con una storia emozionante e tantissimi personaggi memorabili che hanno conquistato il cuore dei lettori, l’arrivo nei cinema del nuovo lungometraggio The First Slam Dunk, annunciato qualche giorno fa anche per l’Italia, ha acceso la passione in nuovi e vecchi appassionati incrementando la vendita di prodotti legati al Basket e al manga stesso. Se siete fan di questo manga o del suo adattamento anime (trasmesso in Italia grazie a Mtv), allora probabilmente siete anche alla ricerca di alcuni prodotti legati a questa serie che possano arricchire la vostra collezione personale. In questa guida all’acquisto, vi forniremo una selezione dei migliori prodotti legati a Slam Dunk, che includono abiti e scarpe, action figure, manga e artbook. Vi daremo tutte le informazioni necessarie per scegliere il prodotto perfetto per voi stessi o per fare un regalo ad un amico o ad un familiare appassionato di questo Spokon. Quindi, se sei pronto ad entrare nel mondo di Slam Dunk e scoprire i migliori prodotti legati a questo manga epico, prendi la palla al balzo e leggi cosa abbiamo selezionato.

Slam Dunk, i migliori Gadget del 2023

Slam Dunk | Manga e Artbook

Slam Dunk è un manga di genere spokon che parla di un liceale chiamato Hanamichi Sakuragi che, dopo essere stato respinto da 50 ragazze, decide di entrare nella squadra di basket della sua scuola per attirare l’attenzione di una ragazza di cui è innamorato, si scoprirà poi che la ragazza, Aruko, è la sorella più piccola di Takenori Akagi, il capitano dello Shohoku, la squadra del liceo. Sakuragi, che inizialmente non sa niente di basket, impara a giocare grazie al suo allenatore e ai compagni di squadra, diventando un giocatore sempre più abile e appassionato del gioco. La nuova edizione datata 2019 è ancora reperibile e il nostro consiglio è quello di non farvela sfuggire prima che diventi, nuovamente, introvabile.

Il manga include anche rivalità sportive, intrighi amorosi e molta comicità. Esistono ormai diverse edizioni di Slam Dunk, tra gli appassionati sono sempre molto ricercate in ogni edizione, l’ultima e più facile da reperire è quella edita da Planet Manga con copertine inedite e due splendidi artbook (Illustration Book vol.1 e vol.2) con gli sketch originali del Maestro Inoue.

Slam Dunk | Action Figure e Statue

Quando si sceglie tra action figure e statue, che siano di Slam Dunk o altri soggetti, ci sono alcuni fattori da considerare. In generale, le action figure sono più piccole, più economiche e più posizionabili, il che significa che possono essere messe in pose diverse. D’altra parte, le statue sono spesso più grandi, più dettagliate ma più costose, hanno un aspetto più realistico e spesso mostrano i personaggi in pose dinamiche. Se siete dei collezionisti o fan accaniti di Slam Dunk, potreste optare per le statue poiché solitamente offrono una qualità maggiore, una presenza imponente e una raffinatezza dei dettagli che spesso non si trova nelle normali action figure. Tuttavia, se state cercando qualcosa di più versatile e posizionabile, potreste optare per le action figure. In ogni caso, dovreste considerare anche lo spazio che avete a disposizione per esporre e valorizzare al meglio la collezione. Infine, indipendentemente dalla vostra scelta, assicuratevi di acquistare da rivenditori affidabili che possano garantire anche che il prodotto sia autentico e di alta qualità.

Slam Dunk | Abbigliamento e Scarpe

Ci sono vari aspetti da considerare quando si deve scegliere cosa acquistare tra abbigliamento e scarpe di Slam Dunk. Per quanto riguarda l’abbigliamento, la scelta principale potrebbero essere le riproduzioni delle divise di squadra. È importante considerare la qualità dei tessuti e dei materiali utilizzati, nonché la precisione della riproduzione della divisa. Inoltre, si dovrebbe anche considerare la vestibilità, per assicurarsi che si adatti bene al proprio corpo.

Per quanto riguarda le scarpe, le mitiche Air Jordan 1 indossate dal protagonista, Hanamichi Sakuragi, sono sicuramente un’opzione abbastanza comune tra i fan di Slam Dunk. Tuttavia, è importante assicurarsi di acquistare scarpe autentiche e di alta qualità, in modo da ottenere la stessa esperienza di comfort e prestazioni che le scarpe originali offrono. Oltre alla scelta di marca e modello, dovreste considerare anche la taglia e la vestibilità delle scarpe per assicurarvi che siano confortevoli e si adattino bene al vostro piede. Inoltre, se doveste decidere di acquistare scarpe di edizione limitata o di collezione, assicuratevi di acquistarle da rivenditori affidabili per garantire l’autenticità del prodotto, proprio per questo secondo noi la migliore scelta è quella di prenderle direttamente dal sito ufficiale.

