Slitta l’episodio 4 di Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen

L’episodio 4 dell’anime Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen, slitterà dal 31 ottobre al 7 novembre a causa della copertura televisiva delle elezioni parlamentari. Anche lo streaming slitterà di una settimana. A dare l’annuncio il sito web.

A proposito di Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen

Per chi non lo sapesse Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen è l’adattamento televisivo del film, il cui primo episodio parla di un evento completamente originale tutto focalizzato sul viaggio di Rengoku Kyojuro dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni per svolgere la missione al treno Mugen. I restanti sei episodi, invece, esplorano in televisione il film animato di Demon Slayer: Il Treno Mugen con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e nuovi preview mai visti prima la cinema.

Alla conclusione dei 6 episodi il palcoscenico sarà lasciato alla Stagione 2 di Demon Slayer che narrerà gli eventi de Il Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara con il primo episodio dalla durata di ben un’ora.

In Italia è possibile guardarlo su Crunchyroll, mentre la prima stagione è disponibile su VVVVID, su Amazon Prime Video e in home video grazie a Dynit, mentre il film è un’esclusiva Amazon Prime Video.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di Demon Slayer, adattamento dell’omonimo manga di Koyoharu Gotouge, edito in Italia dalla Star Comics (recuperatelo su Amazon), arriverà il 5 dicembre. Come la prima stagione è prodotta da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

Questa la sinossi: