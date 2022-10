Come ampiamente prevedibile, la sospensione delle riprese del reboot di Blade ha portato i Marvel Studios a cambiare la schedule di numerosi film della Fase 5 e 6 dell’MCU annunciati in pompa magna nei mesi scorsi. Tra questi rientrano progetti molto attesi dai fan come il terzo capitolo di Deadpool, che vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, e Avengers: Secret Wars, basato su uno dei fumetti più celebri di sempre.

Cambia la schedule del Marvel Cinematic Universe

Andando nello specifico, il primo film a cambiare data è proprio Blade: passerà dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024 (i Marvel Studios sono ancora alla ricerca di un nuovo regista e stanno rimaneggiando la sceneggiatura). Deadpool 3 passa invece dal 6 settembre 2024 all’8 novembre dello stesso anno (uno slittamento di soli due mesi). Il film sui Fantastici 4, invece, di cui ancora non si conosce il cast ufficiale, slitta dall’8 novembre 2024 al 14 febbraio 2025. Un film ancora senza titolo, originariamente previsto per il 14 febbraio 2025 passa al 7 novembre 2025. Dulcis in fundo, l’attesissimo Avengers: Secret Wars passa dal 7 novembre 2025 al 1 maggio 2026. Non ci saranno più, dunque, due film sugli Avengers nello stesso anno.

Rimane invece inalterata la data di uscita degli altri film della Fase 5 dell’MCU ovvero Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol.3, The Marvels, Captain America: New World Order e Thunderbolts. Per quanto riguarda la Fase 6 dell’MCU, l’unico film al momento invariato è Avengers: The Kang Dynasty. Rimangono ancora quattro film Marvel da annunciare, ma le date di uscita sono già fissate: 25 luglio 2025, 13 febbraio 2026, 24 luglio 2026 e 6 novembre 2026. Con molta probabilità uno di questi slot sarà occupato da Armor Wars: la serie Disney+ ispirata alla celebra Guerra delle Armature di Iron Man è stata tramutata in film. Nel cast Don Cheadle nuovamente nei panni di James Rhodes.