Dalla collaborazione fra USL Toscana Nord Ovest e Lucca Comics & Games nasce l’iniziativa Slow Life Slow Games volta alla promozione del gioco come antidoto naturale alle problematiche correlate al gioco d’azzardo. L’iniziativa sarà anche protagonista di un approfondimento presso lo stand di Lucca Comics & Gamesal Salone del Libro di Torino.

Slow Life Slow Games: Lucca Comics and Games e USL Toscana contro la ludopatia

Il progetto Slow Life Slow Games si focalizza sui valori del gioco come strumento per contrastare le insidie delle azzardopatie. Questa iniziativa rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale che coinvolge tutte le fasce d’età e promuove l’adozione di uno stile di vita legato al gioco sano, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, come alternativa naturale al gioco d’azzardo e ai suoi rischi. Slow Life Slow Games mira a riscoprire l’essenziale e il concetto di benessere, prevenendo i pericoli delle azzardopatie e del gioco veloce.

Questo ambizioso progetto ha un impatto significativo e prevede iniziative specifiche per ogni fascia di età. Slow Life Slow Games si introduce nelle scuole, privilegiando gli aspetti del gioco che sono adatti alle diverse fasi dello sviluppo. Per le scuole primarie, vengono selezionati titoli dal Game Science Research Center che favoriscono l’apprendimento e la socialità, coinvolgendo anche le famiglie tramite il gioco Playa Pirata, vincitore del concorso Gioco Inedito di Lucca Crea e DV Games. Ogni studente riceverà una copia speciale del gioco con le illustrazioni di Pera Toons.

Per la scuola secondaria di primo grado, il gioco di ruolo guidato da ludo-educatori assume un ruolo centrale, promuovendo lo sviluppo della fantasia, la cooperazione, la crescita e le capacità di problem solving degli studenti.

Nelle scuole secondarie di secondo grado, il progetto si concentra sul teatro interattivo, con uno spettacolo che richiama il mondo del gioco di ruolo e utilizza un linguaggio coinvolgente per i ragazzi.

Slow Life Slow Games riconosce anche l’importanza del gioco anche per gli adulti. Pertanto, sono previste iniziative di stand-up comedy in collaborazione con Ubaldo Pantani per le aziende del territorio, oltre a un progetto grafico interattivo per i dipendenti della USL Toscana Nord Ovest.

Silvia Ceccarelli, Program Manager Kids & Fantasy di Lucca Crea Srl, ha commentato l’iniziativa dicendo:

Per noi, promuovere la cultura del gioco come ‘passatempo umanista’ è una vera e propria missione, come ha sottolineato Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games. Presentare questo messaggio al Salone del Libro di Torino è particolarmente significativo, poiché attribuisce al gioco da tavolo la stessa importanza di un libro e sottolinea che il tempo trascorso a giocare non è tempo sprecato, ma tempo guadagnato. La capacità di interpretare il mondo, rispettare le regole e comprendere le insidie che possono limitare la nostra libertà sono solo alcune delle competenze che acquisiamo attraverso il gioco. Il gioco è una palestra di democrazia, e questa è la lezione che ci ispira quando creiamo un progetto ludico. L’introduzione di oltre 15.000 giochi da tavolo nelle scuole è un atto rivoluzionario anche dal punto di vista educativo, poiché costringe gli insegnanti a sedersi al tavolo insieme agli studenti, imparando insieme le regole che i ragazzi stessi assimilano facilmente e creando un ambiente di apprendimento fluido e basato sulla scelta, simile all’esperienza videoludica che ancora fatica ad entrare nell’ambiente educativo tradizionale. Per gli insegnanti che sono interessati a saperne di più, conoscere alcuni trucchi di gamification può fare miracoli anche nell’insegnamento ordinario, coinvolgendo e responsabilizzando gli studenti. Questo è ciò che facciamo a Lucca Comics & Games dal 2007, e speriamo che nei prossimi anni venga implementato e riconosciuto nel sistema educativo italiano.

