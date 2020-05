Small World of Warcraft: in estate arriva lo Small World di WOW

Days of Wonder ha annunciato Small World of Warcraft, edizione del celebre gioco da tavolo dedicata al MMORPG di Blizzard Entertainment. Presentato durante la scorsa Blizzcon (dove sono stati mostrati anche i primi prototipi del gioco) Small World of Warcraft trasporterà su Azeroth le meccaniche tipiche di Small World.

In Small World of Warcraft Orda e Alleanza si contenderanno il controllo del territorio e i giocatori potranno prendere il controllo di una delle iconiche razze del MMO come Orchi, Nani, Troll e Worgen.

Small World of Warcraft sarà un gioco standalone progettato per 2-5 giocatori, della durata media di 40-80 minuti. A seconda della razza controllata sarà possibile avere accesso a combinazioni di potere esclusive, grazie alle quali sarà possibile il dominio del territorio. Durante ogni partita i giocatori occuperanno terreni leggendari e cercheranno di prendere il controllo di potenti artefatti. Ad un certo punto del gioco però i giocatori dovranno essere pronti a fare entrare in Declino una razza ormai sul viale del tramonto e a guidarne una nuova alla conquista di Azeroth.

Small World of Warcraft è stato realizzato da Days of Wonder in stretto contatto con Blizzard per realizzare un gioco che incarnasse sia lo spirito di Small World che quello di World of Warcraft. Per enfatizzare ulteriormente il suo tema, Small World of Warcraft, sarà arricchito da una varietà di colorate illustrazioni nuove ed esclusive che ritrarranno razze e poteri speciali familiari ai milioni di giocatori di WoW che hanno esplorato Azeroth fin nei suoi confini più remoti.

All’interno della scatola sarà possibile trovare: 6 tabelloni a due facce, 16 vessilli Razza Warcraft, 182 segnalini Razza e 15 segnalini Murloc, 20 tessere Potere Speciale, 5 schede riassuntive dei giocatori, 12 segnalini Manufatti e Luogo Leggendario, 10 Montagne, 9 Mura di Fuochi Fatui, 4 segnalini Armonia, 12 Bombe, 1 Campione, 10 Guarnigione, 2 Obiettivi Militari, 5 Bestie, 6 Torri di Guardia, 110 Monete Vittoria, 1 Dado dei Rinforzi, 1 percorso Round di Gioco, 1 segnalino Round di Gioco, 1 regolamento e 1 Regolamento Variante a Squadre.

Small World of Warcraft sarà messo in commercio per l’estate 2020 in Nord America ed Europa, a un prezzo suggerito di 59,99 euro. Il gioco sarà disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco, portoghese brasiliano, ceco, slovacco, cinese semplificato e cinese tradizionale.