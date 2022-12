Dopo le recenti notizie che hanno visto l’abbandono di Henry Cavill dal ruolo di Superman per i prossimi futuri progetti del DC Universe, che vedrebbero l’impegno di un supereroe di fattezze di giovanili, anche la serie TV Smallville sta tornando sulla bocca dei fan di lunga data facendo in qualche modo parlare di sé. Infatti, viste le dichiarazioni di James Gunn circa lo sviluppo del nuovo personaggio di Superman, in molti si sono chiesti quanto questo potesse essere simile a quanto visto nella serie icona Smallville e se ci si possa aspetta un suo rilancio. A tal proposito, secondo quanto riportato, gli showrunner di Smallville, Al Gough e Miles Millar, hanno rivelano al grande pubblico di non aver nessun interesse nel tornare al franchise DC per farne un reboot. Scopriamo più nel dettaglio le loro parole.

No al reboot di Smallville

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, che aveva come protagonista la promozione della serie Netflix di Mercoledì, ad Al Gough e Miles Millar è stato chiesto se fossero interessati a far rivivere Smallville.

La risposta di Al Gough è stata decisamente eloquente, i motivi sembrano essere per lo più imputati a quella che allora era una grande libertà espressiva e progettuale! Di seguito condividiamo con voi alcuni passaggi chiave dell’intervista.

Ad essere onesti, no. Ho appena letto ieri sera che James Gunn sta scrivendo un nuovo film su Superman più giovane, e io ho pensato: ‘OK.’ Sento che siamo stati molto, molto fortunati a fare lo spettacolo quando l’abbiamo fatto perché potevamo fare lo spettacolo che volevamo fare e, francamente, non c’era nessun comitato seduto su di noi che ci dicesse cosa potevamo o non potevamo fare. Voglio dire, avevamo i lungometraggi della Warner, che non ci davano certi personaggi che volevamo, ma dovevamo fare lo show che volevamo fare e non ci sarebbe stato permesso di farlo oggi.

Dette queste considerazioni da parte degli showrunner, e dunque consapevoli che allo stato attuale delle cose un reboot di Smallville non prenderà mai luce, nel caso non abbiate mai avuto occasione di seguire queste vicende e vogliate recuperarle, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il cofanetto completo di tutte le stagioni.

Qualche curiosità sulla serie TV

Una delle curiosità circa la produzione di Smallville, che vi ricordiamo aver debutto nel lontano 2001 e che oggi vanta la bellezza di 10 stagioni complessive, è che la serie TV doveva avere una regola imprescindibile, ovvero Superman non avrebbe mai dovuto indossare l’iconico vestito che tutti noi siamo abituati a vedere. Questa caratteristica ha permesso agli sceneggiatori di concentrarsi maggiormente su altri aspetti del personaggio, e di narrare quelli che sono stai i primi passi del supereroe. Nel cast di Smallville, oltre a Tom Welling nei panni del protagonista, sono stati presenti anche Kristen Kreuk nei panni di Lana Lang, Michael Rosenbaum in quelli del misterioso Lex Luthor, Erica Durance in quelli di Lois Lane, Allison Mack in quelli di Chloe Sullivan e infine Justin Hartley nel ruolo di Oliver Queen/Green Arrow.