Good Smile Company ha annunciato che il gioco per smartphone Warau, Arsnotoria (Smile of the Arsnotoria) riceverà un adattamento anime e per l’occasione ha anche aperto il sito web ufficiale dell’anime in cui rivela il cast principale, lo staff di produzione, il teaser e la key visual. L’adattamento animato di Smile of the Arsnotoria sarà presentato in anteprima il 6 luglio alle 23:00 su Tokyo MX, seguito da BS-NTV.

Smile of the Arsnotoria diventa un anime

Il gioco per smartphone Smile of the Arsnotoria è stato sviluppato da NextLevel e Good Smile Company lo ha pubblicato in Giappone su iOS e Android nel febbraio 2021. Basato proprio gioco Smile of the Arsnotoria the Animation racconta la vita degli studenti dell’accademia di magia Ashram mentre studiano materie magiche e culturali.

I membri del cast principale del gioco riprenderanno i loro ruoli anche nell’anime: Misaki Kuno è Arsnotoria, Miharu Hanai è Mel, Miyu Tomita è Petit Albert, Eri Yukimura interpreta Picatrix e Eriko Matsui interpreta Abramelin.

Qui sotto la key visul dell’adattamento animato di Smile of the Arsnotoria che mostra anche alcuni personaggi che non sono apparsi nel gioco:

Lo scrittore di Nitroplus Hajime Ninomae è accreditato per la stesura della storia originale del gioco, mentre l’illustratore del romanzo Re:ZERO -Starting Life in Another World- Shinichirou Otsuka si occuperà dei disegni dei personaggi principali del gioco. Naoyuki Tatsuwa (Monogatari Series Second Season, Nisekoi) dirigerà l’anime presso LIDEN FILMS mentre Midori Gotou (Hozuki’s Coolheadedness, The World Ends with You the Animation) supervisionerà e scriverà le sceneggiature della serie. Takahiro Kishida (Durarara!!, Puella Magi Madoka Magica, Haikyu!!) sta disegnando i personaggi per l’animazione. Pony Canyon produrà le musiche.

Qui sotto potete guardare il teaser:

La serie riceverà anche un adattamento a fumetti e un romanzo. Il manga inizierà la serializzazione sulla rivista Monthly Dragon Age il 9 giugno, sarà disegnato da Masaki Hattori e riprenderà la storia dell’anime. Il romanzo sarà pubblicato da Famitsu Bunko e racconterà una storia spin-off incentrata sui personaggi originali presenti nell’adattamento animato.