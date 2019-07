Smokescreen arriva un nuovo Transformers Masterpiece

Per la serie Transformers arriva il nuovo Masterpiece MP19+ dedicato al robot di Smokescreen nella sua nuova versione anime color.

TakaraTomy poche ora fa ha annunciato l’uscita di Smokescreen ( in Italia conosciuto come Leo ), nella colorazione anime color. In effetti questo robot era già uscito per la linea Masterpiece un pò di anni fa ma aveva i colori leggermente diversi. Takara prosegue quindi nella sua riproposizione di vecchie uscite con prodotti più fedeli nella colorazione alla loro controparte del cartone animato e aggiungendo qualche extra in più non presente nella vecchia versione.

Tutti questi robot sono realizzati completamente in plastica di una qualità molto elevata, ed il livello di posabilità è davvero notevole. Tutti i modelli sono completamente snodabili e si possono trasformare nella loro controparte veicolare ( in questo caso un’auto tratta dal modello Datsun 280ZX ). Per la trasformazione vi consigliamo sempre di munirvi di istruzioni alla mano e di seguirle passo dopo passo perché non sono intuitive come i vecchi giocattoli che avevamo da bambini.

La confezione si presenterà di piccole dimensioni, visto che il robot non sarà grandissimo, misurerà circa 18 cm di altezza. Come di consueto troveremo degli extra tra cui dei volti intercambiabili, il fucile e in questo caso degli effetti di fumo che nella precedente uscita non c’erano. Anche in questo caso come tutti i precedenti robot di questa linea, vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

Smokescreen appare per la prima volta nella seconda stagione dell’anime e fa parte degli Autobot. Il suo leader è Optimus Prime ( per i nostalgici Commander ) e da molti anni sono in guerra con i Decepticon ( Distructor ), comandati dal perfido Megatron.

Smokescreen MP19+ uscirà nel mercato Giapponese a Gennaio 2020 al prezzo di 9.180 Yen.