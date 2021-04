Snake Eye: anticipata la data d’uscita del film

L’uscita di Snake Eye, il film Hasbro e Paramount, ispirato all’iconico personaggio G.I. Joe, è stata, contrariamente alla linea comune, anticipata. La pandemia COVID-19 in corso e l’implementazione del vaccino più lenta di quanto volevamo ha costretto gli studi cinematografici a continuare a ritardare i loro film oppure puntare su un’uscita ibrida dei film sulle piattaforme di streaming online.

La Paramount ha annunciato che avrebbe accorciato la finestra delle sale per i loro film da novanta a quarantacinque giorni con nuove uscite, trasmesse poi in streaming su Paramount +. Probabilmente per questo motivo, la Paramount ha deciso di anticipare l’uscita di uno dei suoi film già in ritardo, Snake Eye. Infatti, durante lo streaming live dell’Hasbro Pulse Fan Fest e successivamente confermato tramite i social media ufficiali, è stato annunciato che l’uscita di Snake Eyes è stata spostata dal 22 ottobre 2021 al 23 luglio 2021. Dalla pagina ufficiale G.I. Joe di Twitter ci fanno sapere che il film sarà proiettato solo sul grande schermo.

Summer plans made. #SnakeEyes is now coming to theatres July 23, 2021 – Experience it only on the big screen. 🐍👀@GIJoeMovie pic.twitter.com/5r9hn3JR6Z — G.I. JOE (@GIJoeOfficial) April 9, 2021

L’annuncio di rilascio è arrivato anche con un nuovo logo, anche se la pellicola rientra ufficialmente nella rosa di quei film di cui nessuno conosce il titolo ufficiale. L’anticipazione dell’uscita nelle sale darà presto il via alle operazioni di marketing pubblicitario, quindi ben presto potremo capire il titolo ufficiale e qualcosa in più circa le ambientazioni e i vari look dei personaggi e, probabilmente, qualcosa in più circa la trama di questo film ambientato nell’universo G.I Joe targato Hasbro.

Vi ricordiamo che Snake Eyes sarà diretto da Robert Schwentke, nel cast ci sono attori del calibro di Henry Golding, Andrew Koji, Iko Uwais, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, Steven Allerick e Peter Mensah e, quindi, uscirà ufficialmente nelle sale cinematografiche il 23 luglio 2021 nelle sale.