Ciò che inizialmente era nata solo come una scarpa sportiva si è trasformata in un vero e proprio fenomeno globale, influenzando la moda e lo stile di vita di tantissime persone. Se cercassimo il segreto del loro successo, una delle ragioni principali sarebbe sicuramente la loro versatilità, ed è innegabile, che le sneakers abbiano avuto un impatto enorme sia nella moda sia nella cultura pop.

Sneakers, simbolo della Cultura Pop

Queste scarpe, per chi non lo sapesse, sono state inizialmente pensate solo per l’attività fisica, ma negli anni sono diventate più di questo, molto di più, sono diventate un elemento essenziale della moda casual e un vero e proprio simbolo di appartenenza e della cultura pop. Le sneakers sono state indossate in ogni contesto possibile, da quelli più formali, come matrimoni e cene di gala, a eventi informali come feste in spiaggia o uscite serali, ma la loro flessibilità le ha rese un’opzione perfetta per chiunque cercasse un’alternativa comoda e cool alla moda ai tradizionali stivali e scarpe da ginnastica.

Il classico colore bianco, rosso e nero delle Air Jordan 1 del 1985 è la colorazione che ha dato via a tutto, questa palette di colori si ispirava ai Chicago Bulls ed ha affascinato gli appassionati di sneakers per decenni.

Altro elemento fondamentale del successo riscosso dalle sneakers sta nel fatto che sono diventate un simbolo di status e di appartenenza a un gruppo. Molte marche di sneakers hanno sviluppato una vera e propria cultura intorno al loro brand, vi basti pensare anche solo alle mitiche Air Jordan, di cui a breve uscirà un film che ne descrive la genesi e crescita intorno alla figura di un campione indiscusso del Basket come Michael Jordan. Ci sono poi anche altri casi noti che hanno visto collaborazioni con artisti, musicisti e designer, spesso in edizioni limitate ed esclusive che hanno reso alcuni modelli di sneakers ancora più desiderabili, creando una sorta di mercato parallelo in cui si comprano e si vendono scarpe a prezzi molto alti.

L’influenza delle sneakers non si è limitata solo mondo della moda, ma si è gradualmente estesa anche a tutta la cultura pop in generale. Film, programmi televisivi e videogiochi hanno spesso fatto apparire le sneakers come simbolo di coolness e di appartenenza a un gruppo. Personaggi iconici come Marty McFly di “Ritorno al futuro Parte II”, Will Smith de “Il principe di Bel-Air” o Miles Morales di “Spider-Man: Un nuovo Universo” hanno indossato sneakers che sono diventate iconiche contribuendo a farle diventare un elemento essenziale e rappresentativo della nostra società.

Messe in vendita nel 2011 in soli 15 mila esemplari, le Air Mag ispirate al modello visto in Ritorno al Futuro Parte II sono poi state riproposte nel 2016 e si…sono dotate di auto lacci come nel film!

Quando sono nate?

Le sneakers, conosciute anche come scarpe da ginnastica o scarpe sportive, hanno una storia che risale al XIX secolo. La prima scarpa da ginnastica è stata creata nel 1830 da Charles Goodyear, l’inventore della gomma vulcanizzata, si…quello dell’azienda di pneumatici. Questa scarpa da ginnastica, va detto, era molto diversa dalle sneakers moderne che conosciamo oggi in quanto aveva una suola rigida e non era molto confortevole, ma era sicuramente un primo, timido approccio verso quella scarpa che conosciamo oggi. La vera rivoluzione delle sneakers è avvenuta nel 1917, quando la Converse ha creato le sue famose All Star. Queste scarpe segnavano un punto di svolta nella storia di questo tipo di indumento, il loro punto di forza che le differenziava dalle altre scarpe sportive dell’epoca, era quello di avere una suola morbida e flessibile in gomma, che le rendeva molto più comode. Le All Star sono state inizialmente create per i giocatori di basket, ma hanno in seguito conquistato anche altri sportivi e appassionati di moda.

Chuck Taylor, giocatore di basket per gli Akron Firestones, si unì al team di vendita della Converse nel 1921 dopo aver scoperto la scarpa e visto un enorme potenziale nel suo design, il suo nome fu aggiunto nel 1932 come dettaglio della patch alla caviglia, e da quella, è nata la ‘Chuck Taylor All Star’.

E’ negli anni ’70 che le sneakers hanno iniziato a diventare un vero e proprio fenomeno culturale come lo conosciamo oggi, le persone iniziavano ad indossarle non solo per fare sport, ma anche per esprimere la propria personalità e il proprio stile. In poco tempo le sneakers sono diventate un simbolo di ribellione e di non conformismo, e sono state indossate da molti personaggi famosi, come ad esempio i Ramones. Negli anni ’80, le sneakers hanno avuto un enorme successo grazie alla cultura hip hop. I rapper indossavano sneakers vistose e colorate, come le Air Jordan di Nike, e questo ha reso le sneakers un’icona della cultura hip hop.

Negli anni ’90, le sneakers sono diventate ancora più importanti nella cultura pop, grazie al successo di marchi come Adidas e Reebok. Oggi, le sneakers sono ancora molto popolari e vengono indossate sia per fare sport che per moda, non vi è più alcun tipo di anticonformismo, è normale. Nel tempo molte aziende sono cresciute e hanno affermato la loro popolarità, tra quelli più noti non possiamo non citare Nike, Adidas, Puma, Converse e molti altri. Questo crescendo esponenziale decennio dopo decennio le ha fatte diventare anche un oggetto da collezionare, con persone disposte a spendere migliaia di dollari per i modelli più rari e costosi.

Custom Sneakers

Il mercato delle sneakers personalizzate, anche conosciuto come “custom sneakers“, è diventato molto popolare negli ultimi anni. Le sneakers personalizzate sono scarpe che sono state modificate o decorate in modo da renderle uniche e individuali, riflettendo i gusti e lo stile del proprietario. Ci sono diverse tecniche specifiche che vengono utilizzate per personalizzare le sneakers, come la verniciatura, la stampa o la modifica del materiale. Questo ambiente è sempre più in crescita grazie ai numerosi artisti e designer che si sono specializzati nella personalizzazione di sneakers e che hanno iniziato ad offrire servizi di personalizzazione su commissione.

Il campo delle sneakers personalizzate, in continua espansione, è cresciuto a dismisura anche per merito di diverse piattaforme online che permettono ai clienti di personalizzare le proprie sneakers, come ad esempio Nike By You o Adidas mi. Le sneakers personalizzate, quelle più artigianali, se vogliamo chiamarle così, sono spesso molto costose, poiché richiedono molte ore di lavoro e materiali di alta qualità come vernici o colle particolari. Proprio per questi motivi, il valore di una sneakers personalizzata, resa famosa grazie alla pubblicazione su riviste di settore, anche online, può anche aumentare nel tempo, soprattutto se sono state personalizzate da artisti o designer di successo. Tutto questo ha portato anche alla nascita di una cultura di appassionati e collezionisti di sneakers personalizzate, che organizzano eventi e mostre in tutto il mondo per mostrare le loro creazioni uniche e per scambiare idee e tecniche di personalizzazione.

Come personalizzare una scarpa?

Ci sono diverse guide e tutorial disponibili online per la personalizzazione di sneakers. Queste guide possono essere utilizzate da chiunque voglia approcciarsi per la prima volta in questo “hobby” ma anche da artisti e designer che magari apprendono nuove tecniche e spunti di personalizzazione finalizzati a migliorare le proprie abilità. Ci sono anche diverse riviste, libri, community online e forum dedicati alla personalizzazione di sneakers, dove gli appassionati possono condividere le loro creazioni, discutere di nuove tecniche e condividere consigli e trucchi. Se state cercando un modo per iniziare ecco alcune risorse online che possono essere utili:

YouTube : ci sono numerosi tutorial e video su YouTube che mostrano come personalizzare le sneakers. Puoi cercare video di artisti e designer di successo o guardare tutorial su tecniche specifiche come la verniciatura o la stampa.

: ci sono numerosi tutorial e video su YouTube che mostrano come personalizzare le sneakers. Puoi cercare video di artisti e designer di successo o guardare tutorial su tecniche specifiche come la verniciatura o la stampa. Sneaker Customization : questo è un sito web dedicato alla personalizzazione di sneakers che offre guide dettagliate su diverse tecniche di personalizzazione, come la verniciatura e la modifica del materiale.

: questo è un sito web dedicato alla personalizzazione di sneakers che offre guide dettagliate su diverse tecniche di personalizzazione, come la verniciatura e la modifica del materiale. Reddit : ci sono diverse comunità su Reddit dedicate alla personalizzazione di sneakers, come r/CustomSneakers o r/SneakerCustomization. Questi forum possono essere utili per connettersi con altri appassionati e condividere idee e consigli.

: ci sono diverse comunità su Reddit dedicate alla personalizzazione di sneakers, come r/CustomSneakers o r/SneakerCustomization. Questi forum possono essere utili per connettersi con altri appassionati e condividere idee e consigli. Corsi Online : ci sono anche corsi online disponibili su piattaforme come Skillshare e Udemy che insegnano tecniche di personalizzazione di sneakers.

: ci sono anche corsi online disponibili su piattaforme come Skillshare e Udemy che insegnano tecniche di personalizzazione di sneakers. Libri: Ci sono diversi libri sull’argomento che potrebbero esservi utili, uno di questi è uscito da pochissimo in Italia edito da Panini e si chiama proprio Come Customizzare le Sneakers (lo trovate a questo indirizzo, in caso).

Come evitare le truffe?

Il mercato delle sneakers è diventato sempre più grande e popolare e come spesso accade dove girano molti soldi e interessi si potrebbe incorrere anche in alcune fregature. Per evitare tutto questo possiamo consigliarvi alcuni accorgimenti utili che potrebbero sembrarvi banali ma risultano essere in ogni caso l’arma più efficace da adottare per non restare scottati.

Acquistate solamente da venditori affidabili : controllate sempre le recensioni e le valutazioni dei venditori da chi ha già acquistato prima di voi prima di effettuare un acquisto. Cercate anche di acquistare da negozi di sneakers autorizzati o da rivenditori ufficiali dei marchi, se possibile.

: controllate sempre le recensioni e le valutazioni dei venditori da chi ha già acquistato prima di voi prima di effettuare un acquisto. Cercate anche di acquistare da negozi di sneakers autorizzati o da rivenditori ufficiali dei marchi, se possibile. Fate attenzione alle edizioni limitate : le edizioni limitate e le collaborazioni con brand di lusso sono le sneakers più ricercate, ma purtroppo anche le più facilmente contraffatte. Fate attenzione a prezzi troppo bassi rispetto al valore di mercato, comparatelo tra più siti cercando di fare una media aritmetica che vi dia un parametro credibile.

: le edizioni limitate e le collaborazioni con brand di lusso sono le sneakers più ricercate, ma purtroppo anche le più facilmente contraffatte. Fate attenzione a prezzi troppo bassi rispetto al valore di mercato, comparatelo tra più siti cercando di fare una media aritmetica che vi dia un parametro credibile. Controllate l’autenticità: ci sono diverse piattaforme online che offrono servizi di verifica dell’autenticità delle sneakers, come ad esempio StockX o GOAT. Utilizza questi servizi per verificare l’autenticità delle sneakers prima di effettuare un acquisto.

ci sono diverse piattaforme online che offrono servizi di verifica dell’autenticità delle sneakers, come ad esempio StockX o GOAT. Utilizza questi servizi per verificare l’autenticità delle sneakers prima di effettuare un acquisto. Fate attenzione alle informazioni sulla confezione: le confezioni originali delle sneakers contengono informazioni importanti come il codice prodotto, il logo del marchio e le informazioni sulla produzione. Controllate sempre che le informazioni sulla confezione corrispondano alle informazioni sulle sneakers.

le confezioni originali delle sneakers contengono informazioni importanti come il codice prodotto, il logo del marchio e le informazioni sulla produzione. Controllate sempre che le informazioni sulla confezione corrispondano alle informazioni sulle sneakers. Verificate la provenienza delle sneakers: fate attenzione ai venditori che offrono sneakers provenienti da paesi come la Cina o la Thailandia. In questi paesi, dove il mercato delle sneakers contraffatte è molto diffuso, è molto facile incorrere in qualche fregatura. In ogni caso non abbiate timore se a proporvi il prodotto è uno store ufficiale che possa offrirvi anche delle garanzie.

Dove acquistare?

I siti migliori per acquistare una scarpa sono sicuramente i siti ufficiali dei marchi a cui siete interessati ma anche a grossi brand che trattano i marchi stessi. Acquistare una scarpa da un sito ufficiale presenta inoltre diversi vantaggi, tra cui la garanzia di autenticità del prodotto, la qualità garantita in quanto il sito lavora direttamente con il produttore, un servizio clienti completo che include assistenza pre-vendita e post-vendita, la possibilità di fare resi e di ottenere rimborsi e l’accesso ad edizioni limitate e esclusive che potrebbero non essere disponibili altrove. I migliori su cui fare acquisti sono sicuramente i seguenti: