Snowpiercer 2 – trailer e data di uscita

Attraverso il proprio canale ufficiale youtube, TNT ha diffuso il primo trailer di Snowpiercer 2 che debutterà il prossimo 25 gennaio 2021 negli Stati Uniti. La prima stagione della serie è stata trasmessa in Italia su Netflix.

Eccovelo:

Il trailer ci offre anche un primo sguardo al misterioso Mr Wilford interpretato da Sean Bean:

Snowpiercer 2 e Mr Wilford

Mr. Wilford è il miliardario che ha finanziato il treno, in continuo movimento, all’interno del quale si svolgono le vicende della serie. È sopravvissuto a dispetto di quanto si pensasse e ora guida Big Alice, un altro treno; tra gli altri personaggi a bordo anche Alexandra Cavill (Rowan Blanchard), la presunta figlia morta di Melanie che abbiamo visto rivolgersi ai passeggeri dello Snowpiercer nella scena finale della prima stagione.

Snowpiercer 2 – dove eravamo rimasti

Snowpiercer è la trasposizione del graphic novel Le Transperceneige, fumetto post apocalittico creato dagli autori belgi Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. Nel 2013 fu realizzato un film diretto da Bong Joon-ho, il noto regista del pluripremiato Parasite, che vedeva la partecipazione nel cast di Chris Evans.

I protagonisti si trovano in un futuro in cui il mondo è divenuto un enorme deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova e terribile era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano costantemente su un treno gigantesco che compie un movimento continuo intorno alla Terra. I temi ricorrenti saranno la lotte di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza. Le vicende narrate precedono di qualche anno quanto raccontato nella pellicola.

Snowpiercer ha come protagonisti Daveed Diggs e la premio Oscar in A Beautiful Mind Jennifer Connelly. Nel cast ancheAlison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings). Lo showrunner della serie è lo scrittore e produttore Graeme Manson che ha ricevuto numerosi premi grazie ad Orphan Black. Il regista è James Hawes, i produttori dono Mackenzie Donaldson e Holly Redford e infine i produttori esecutivi sono Graeme Manson, James Hawes, Scott Derrickson (Doctor Strange), Matthew O’Connor (Continuum) e gli stessi della pellicola cinematografica ovvero Bong Joon Ho, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi.