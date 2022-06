Snowpiercer, la serie televisiva statunitense distribuita sul canale statunitense TNT, basata sulle graphic novel pubblicate nei paesi francofoni a partire dal 1982 con l’opera Le Transperceneige, fumetto postapocalittico creato dagli autori francesi Jacques Lob e Jean-Marc Rochette (leggete la nostra recensione del fumetto a questo articolo), si concluderà dopo la quarta stagione come riportato da Deadline.

La serie televisiva Snowpiercer è stata creata dal regista sudcoreano premio Oscar Bong Joon-ho, che è produttore esecutivo della serie. Le riprese della quarta stagione sono attualmente in corso ma i produttori hanno deciso di non rinnovare il contratto del cast e la TNT ha annunciato che questa sarà l’ultima.

“Possiamo confermare che Snowpiercer finirà dopo più stagioni di successo su TNT. Gli sceneggiatori, attori e membri della troupe di talento hanno preso una premessa straordinaria e l’hanno portata in vita in modi elettrizzanti . La serie è stata acclamata e dai critici, ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e ora rimarrà per sempre nel cuore e nelle menti.”