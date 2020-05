Snowpiercer: Estinzioni, Vol. 1 – Editoriale Cosmo annuncia la pubblicazione del graphic novel

Proprio in queste ore Netflix ha messo in onda la nuova serie tv Snowpiercer, adattamento del film diretto nel 2013 dal regista coreano divenuto celebre per Parasite, Bong Joon-ho, e che prende spunto dall’omonima serie di graphic novel realizzata da Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette. Annunciato l’anno scorso, arriva finalmente Snowpiercer: Estinzione, Vol. 1, il prequel sia del fumetto originale, sia del film e della serie.

Snowpiercer: Estinzione, Vol. 1, edito in Italia da Editoriale Cosmo, è suddiviso in tre volumi ed è ambientato prima del cambiamento climatico che ha costretto l’umanità a bordo dell’iconico treno. Questa miniserie si concentra sui terribili eventi che hanno portato l’umanità a rifugiarsi sul treno a locomozione eterna e ci permette di scoprire cosa accadde prima dell’evento apocalittico che portò ad un’era glaciale ed al conseguente congelamento dell’intero pianeta e di tutti i suoi abitanti lasciando in vita solo i protagonisti della storia.

La miniserie di graphic novel è scritta da Matz (Triggerman) e disegnata da Jean-Marc Rochette, il co-creatore della trilogia originale ed è uscita a settembre negli Stati Uniti grazie alla Titan Comics. In Italia sarà disponibile il 28 maggio prossimo insieme ad un’altra sorpresa: Snowpiercer: La Morte Bianca in edizione variant limitata. È anche conosciuto come Transperceneige poiché è il titolo col quale il fumetto è approdato al cinema nell’adattamento per il grande schermo.

Si tratta, infatti, della storia originale da cui ha avuto inizio la pellicola di Bong Joon-ho e narra di un futuro post-apocalittico dove vi è un mondo sconvolto dai ghiacci perenni in cui i pochi esseri umani sopravvissuti vivono su di un treno che percorre all’infinito i bianchi ghiacciai mortali che avvolgo l’intera superficie terreste. Il treno, a sua volta, grazie al movimento perenne produce l’energia con la quale possono sopravvivere. Nonostante la sciagura abbattutasi sull’intero genere umano, la società non ha posto fine alle diseguaglianze e la divisione in classi e nel poco spazio all’interno del treno è più feroce che mai con i vagoni di testa destinati alle classi dominanti e quelli di coda affollati all’inverosimile di poveri e malati. La situazione non è destinata a durare a lungo e il fumetto ne mostra gli sviluppi.