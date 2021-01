Snowpiercer: la sinossi della Stagione 2

Mancano ormai un paio di settimane alla messa in onda della seconda stagione di Snowpiercer, la serie TV distribuita su Netflix basata sull’omonimo film del 2013 di Bong Joon-ho, a sua volta creato come trasposizione del fumetto francese Le Transperceneige. La prima stagione non è stata accolta in modo trionfale, soprattutto dalla critica, ma allo stesso tempo si è creata una schiera di fan che hanno reclamato la seconda stagione, che per loro fortuna non ha tardato a manifestarsi.

Con l’avvicinarsi della data è stata resa pubblica la sinossi della seconda stagione che ci dà un’idea di cosa ci spetterà nelle prossime puntate (quindi se non volete alcuno spoiler evitate di leggere oltre):

Alla fine della prima stagione i sopravvissuti alla rivoluzione stanno cercando di raccogliere i pezzi e mantenere una fragile pace tra le classi ormai unite mentre Layton è emerso come leader del treno. Avendo scoperto che il signor Wilford è vivo e diretto su un treno rivale, Melanie rischia di uscire per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Mentre è là fuori, viene rivelato che Alexandra, la figlia di Melanie che pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta di Wilford. Nella seconda stagione una lotta di potere completamente nuova mergerà, causando una pericolosa spaccatura tra le persone che saranno combattute tra la loro lealtà a Layton e il signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano che fa pensare tutti quanti. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima dello Snowpiercer, Melanie guida la carica in una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

La seconda stagione di Snowpiercer sarà trasmessa su Netflix dal prossimo 25 gennaio.