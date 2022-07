La vera eredità di Ms. Marvel, l’ultima serie del Marvel Cinematic Universe presentata da Disney+, è la rivelazione finale contenuta nell’episodio, No Normal. Una battuta rapidissima che apre a interessanti scenari non solamente per Kamala Khan, ma per tutto il franchise, considerato come l’incredibile scoperta di Bruno potrebbe rivelarsi come il punto di ingresso di una delle più amata formazioni del Marvel Universe. Se non avete ancora visto l’ultimo episodio di Ms. Marvel, sarebbe meglio non proseguire la lettura onde evitare spoiler, in caso contrario potete scoprire con noi chi sia l’unica persona a conoscere il futuro dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Ms. Marvel

Chi è l’unica persona a conoscere il futuro dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe?

Quando nell’ultima puntata di Ms. Marvel Bruno svela di aver scoperto come Kamala abbia una mutazione, i fan del Marvel Universe hanno subito sperato che finalmente i mutanti di casa Marvel possano comparire nel Marvel Cinematic Universe. A dare ancora più enfasi a questa rivelazione è la presenza di un breve cenno della sigla di Gli insuperabili X-Men, celebre serie animata degli anni ’90 dedicata ai pupilli di Xavier. Per quanto minimizzata dalla stessa Kamala, questa scoperta è da molti considerata la prima menzione al Gene X nel Marvel Cinematic Universe, o quantomeno un’apertura all’arrivo degli X-Men nel franchise.

Motivo per cui questa rivelazione è stata tenuta in segreto il più a lungo possibile, persino a Matt Lintz, interprete di Bruno, che fino all’ultimo non ha saputo di questa incredibile battura.

“Non mi avevano nemmeno inserito la battuta nella sceneggiatura, ricordo che in ogni conversazione in merito a quel momento gli sceneggiatori mi dicevano ‘E poi tu dirai questa cosa assurda’, ma non volevano dirmi di cosa si trattasse! Sono stati estremamente riservati!”

Solamente Iman Vellani, ossia Kamal Khan, aveva ricevuto notizia di questo passaggio centrale del futuro dell’MCU, come ha raccontato a Marvel. Com:

“Hanno inviato a me, soltanto a me, la bozza dell’ultimo episodio, e sono immediatamente impazzita. Ho scritto immediatamente a Kevin Feige, tutto in maiuscolo, chiedendogli se lo stessimo facendo veramente. Siete sicuri? Ero così onorata! In pratica gli stavo urlando contro attraverso un’e-mail. Si tratta della cosa più esplosiva del franchise, e pensare che avveniva nella nostra serie era una follia”

I piani su futuro dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, nonostante questa sorprendente rivelazione in Ms. Marvel, sono ancora un mistero, anche esiste una persona che sa esattamente quale sarà il destino degli X-Men: Kevin Fegie. Il presidente dei Marvel Studios e pianificatore del franchise ha una visione completa di cosa accadrà in futuro agli eroi del Marvel Cinematic Universe. Una conoscenza che, come ha raccontato a TVLine il regista dell’ultimo episodio di Ms. Marvel, Bilall Fallah, Feige aveva condiviso con una ristretta cerchia durante la presentazione della serie su Kamala Khan durante il San Diego ComiCon del 2019

“La rivelazione della ‘mutazione’ è stata il segreto più gelosamente protetto dell’intera serie. Non lo sapevamo nemmeno noi, finché non abbiamo ricevuto la sceneggiatura. Quando la abbiamo ricevuta, abbiamo subito chiesto ‘Di che stiamo parlando? Che cosa accardà?’. E Kevin Feige ci ha solamente detto ‘Limitatevi a girarla, mettete quella musichetta e fine. Se sarete parte del futuro di Ms. Marvel, saprete qualcosa in più’. Kevin è il solo ad avere il progetto completo, solo lui conosce il futuro dei mutanti”

