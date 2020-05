Something is Killing The Childen e Once & Future in uscita per Edizioni BD

Edizioni BD conferma l’arrivo in fumetteria e libreria il prossimo 27 maggio di due serie campioni di incasso negli USA e targate Boom! Studios ovvero Something is Killing the Children 1 di James Tynion IV e Werther Dell’Edera e Once & Future 1 di Kieron Gillen e Dan Mora.

Per celebrare questo evento editoriale, Edizioni BD ha preparato due splendidi taccuini da collezione, uno per ciascun titolo, disponibili esclusivamente in fumetteria. Inoltre, grazie a una retailer exclusive in collaborazione con POPStore i primi 100 preordini di Something is Killing the Children su popstore.it riceveranno il volume autografato da Werther dell’Edera. Di questi, 10 fortunati riceveranno anche uno sketch originale di Erica Slaughter, protagonista della serie!

Marco Schiavone di Edizioni BD ha detto:

Abbiamo seguito con grande interesse il lancio dei primi albi di Something is Killing the Children e Once & Future, perché, da lettori, abbiamo un apprezzamento speciale per i talenti coinvolti. Il successo in USA ci ha incoraggiato a impegnarci a pubblicare questi due titoli che possono soddisfare la crescente voglia tra i lettori di comics per storie originali dai tratti evocativi, adatte anche ai lettori più esigenti senza perdere il valore di intrattenimento. Siamo molto orgogliosi di potere continuare a pubblicare questi titoli BOOM! Studios in Italia.

Something is Killing the Children 1

di James Tynion IV, Werther Dell’Edera

Formato 17×25, 144pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

James Tynion, nuovo sceneggiatore di Batman, e l’italiano Werther Dell’Edera (Il Corvo: Memento Mori, Le Voci dell’acqua) hanno lanciato nel 2019 questa serie action-horror con un primo numero andato esaurito negli USA il giorno stesso dell’uscita e ristampato più volte in pochi mesi, una storia che mescola misteri alla Twin Peaks, Buffy e Supernatural.

Nella cittadina di Archer’s Peak c’è qualcosa che rapisce i bambini. Pochi fanno ritorno, raccontando storie orribili a cui nessuno crede. Ma un giorno fa la sua comparsa Erica Slaughter, una donna enigmatica che dichiara di voler eliminare la minaccia mostruosa che si nasconde in città…

Once & Future 1

di Kieron Gillen, Dan Mora

Formato 17×25, 144pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €