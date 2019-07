Sommers e McKenna: film ispirato a Secret Invasion?

Dopo aver realizzato Spider-Man: Far From Home, gli scrittori dell'ultimo capitolo dedicato all'Uomo Ragno hanno le idee abbastanza chiare in merito ai loro progetti futuri

Dopo aver realizzato Spider-Man: Far From Home, gli scrittori dell’ultimo capitolo dedicato alla sega dell’Uomo Ragno hanno le idee abbastanza chiare in merito ai loro progetti futuri. Dunque dopo aver incassato, a pochi giorni dal debutto nelle sale cinematografiche, 635 milioni di dollari in tutto il mondo con la loro nuova pellicola cinematografica, Erik Sommers e Chris McKenna non hanno intenzione di fermarsi.

I due scrittori del sequel di Spider Man: Homecoming, vorrebbero realizzare un nuovo film basato sulla storia di Secret Invasion. C’è da dire però che Erik Sommers e Chris McKenna non sono del tutto sicuri che i Marvel Studios accettino la loro proposta. Infatti, sarebbero state queste le parole rilasciate proprio da McKenna in marito all’argomento:

“Non lo sappiamo ancora. Ci spero davvero tanto perché mi piacerebbe vedere l’adattamento di Secret Invasion. Effettivamente non sappiamo cosa voglia la Marvel. Non ci mostrano neanche il menu del pranzo”.

Dunque, come si può capire dalle parole dello scrittore di Spider Man: Far From Home, film diretto da Jon Watts, per il momento c’è solo l’idea ma ancora nulla è ufficiale. Molto probabilmente, per saperne di più bisognerà aspettare il tanto atteso Comic-Con di San Diego, che si terrà a breve, esattamente dal 18 al 21 luglio.

In ogni caso, cosa ne pensate dei progetti di Erik Sommers e Chris McKenna, quindi del probabile arrivo di un nuovo film dell'MCU ispirato a Secret Invasion?