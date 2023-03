Proseguono gli annunci legati alla linea Dragon Ball SH Figuarts con i personaggi tratti dall’ultimo film d’animazione Dragon Ball Super: Super Hero. Sono giunti, infatti, nelle scorse ore, i comunicati ufficiali per Son Gohan Beast e per Orange Piccolo le ultime potentissime trasformazioni a cui abbiamo assistito nel lungometraggio campione di incassi. La linea SH Figuarts da svariati anni propone più di una lineup legata a Dragon Ball e mentre porta avanti i personaggi dalla serie Z e GT prosegue anche la wave legata all’ultima storia con protagonisti proprio Son Gohan e Piccolo. Ricordiamo che le prime uscite sono state quelle di Son Goku e Piccolo (trovate qui la recensione), a cui sono seguite quelle di Vegeta (trovate qui la recensione) e Son Gohan, mentre ci accingiamo ad aspettare i prossimi arrivi: Gamma 1, Gamma 2, la piccola Pan e Broly (tutti rispettivamente con degli add-on per Gohan).

Dragon Ball Super: Super Hero inizia con il ritorno del Red Ribbon, l’organizzazione criminale che diede battaglia a Son Goku in più occasioni, nel tentativo di vendicarsi nuovamente. Goku, Vegeta e Broly sono sul pianeta di Beerus e non possono intervenire, a difendere la terra rimangono solamente Piccolo e Gohan che dovranno dar fondo a tutte le loro energie per evitare una nuova catastrofe.

Le figure di Son Gohan Beast e Orange Piccolo SH Figuarts saranno realizzate in plastica e potranno godere delle nuove tipologie di snodo. La nuova versione di Son Gohan avrà inclusa sia la testa normale che quella della nuova trasformazione, un nuovo sculpt per il Gi da combattimento, questa volta con gli strappi, e un bellissimo effect part del Makankōsappō (Cannone Speciale) per poter ricreare la scena del film. Ovviamente l’effetto energetico potrà essere utilizzato anche con Piccolo. Orange Piccolo sarà invece una nuova versione totalmente rivisitata e progettata per l’occasione. Il corpo sarà dunque più grande e massiccio evidenziando la nuova colorazione arancione scelta per questo inedito power up del Namecciano.

Son Gohan Beast e Orange Piccolo SH Figuarts saranno disponibili rispettivamente dai mesi di Luglio e Agosto 2023 ad un costo di 7150 Yen e 9350 Yen. Le figure di questo tipo sono distribuite in Italia da Cosmic Group.