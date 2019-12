Son Gohan (Dragon Ball Z) Banpresto Figure Colosseum

Andiamo a scoprire nel dettaglio questa nuova figure di Son Gohan in versione Super Saiyan 2 di Banpresto, ispirata al figlio di Goku durante il combattimento contro Cell. La statua realizzata in PVC ritrae il nostro protagonista con la divisa da combattimento di Piccolo proprio in omaggio al suo “maestro” nelle prime fasi di addestramento nel combattimento all’inizio della saga di Dragon Ball Z.

Il Personaggio

Son Gohan fa la sua prima comparsa durante la seconda serie del manga ed è il primogenito del protagonista Son Goku e della moglie Chichi. Durante la saga di Cell il giovane Gohan è diventato un esperto combattente di arti marziali, grazie agli allenamenti di Piccolo e del padre. Per riuscire a fronteggiare il nemico il nostro giovane combattente si allena nella stanza dello spirito e del tempo con Goku per un giorno (che equivale ad un anno), per riuscire a potenziare le sue abilità ma sopratutto per trasformarsi in Super Saiyan. Inizialmente durante il Cell Game sappiamo che Gohan si possa trasformare solo in Super Saiyan, ma scopriremo che durante l’incontro con Cell l’uccisione di C-16 scatenerà la sua furia inarrestabile fino a farlo raggiungere lo stadio di Super Saiyan di 2° livello diventando più forte di Goku stesso, riuscendo a sconfiggere l’avversario con un grande sacrificio.

La Confezione

Come di consuetudine da Banpresto, la confezione è realizzata in cartoncino con una grafica minimale e semplice. Nella facciata frontale possiamo vedere a figura intera frontale Gohan mentre sferra il pugno con lo sfondo di colore grigio, spostandoci nella facciata posteriore invece possiamo vedere la rappresentazione di questa statua realizzata in due versioni diverse; la versione A che è quella a colori che sarà oggetto della nostra recensione e la versione B che sarà completamente grigia ma uguale identica nella realizzazione. In fondo abbiamo un piccolo riquadro che ci mostra l’autore della statua con qualche piccola informazione.

Son Gohan Super Sayan 2 – BFC

La statica di Gohan è realizzata completamente in plastica, appartenendo a una delle linee di Dragon Ball che vede i guerrieri in pose action. L’assemblaggio della statua risulta essere molto semplice, infatti è formata solamente da un unico pezzo, basta solo incastrarla nella basetta con gli appositi supporti.

Una volta montata ci siamo soffermati ad osservare tutti i particolari con cui è stata realizzata, questa volta siamo rimasti davvero colpiti dal lavoro che ha svolto Banpresto per ricreare tutti i minimi particolari sopratutto per quanto riguarda i vestiti che sono stati ricreati ottimamente senza tralasciare nulla. Gohan è rappresentato in una posa action aerea mentre sta sferrando un pugno verso l’alto sul volto di Cell (la posa da combattimento è tratta durante le fasi finali nello scontro con Cell). La colorazione generale risulta piuttosto piatta in tutta la statua, sia il colore del vestito, dei capelli o della pelle hanno una colorazione unica senza nessun tipo di sfumatura. Passando ad analizzare lo sculpt del prodotto siamo rimasti colpiti dalla precisione e del dettaglio del vestito, sia per quanto riguarda le pieghe del tessuto che rendono benissimo l’idea del personaggio in movimento, sia per gli strappi curati nei minimi dettagli dove possiamo intravedere la pelle con la relativa muscolatura del personaggio. Concludendo con il viso possiamo dire che la somiglianza del personaggio è perfettamente uguale alla controparte animata, l’unico difetto che non abbiamo apprezzato è il colore dei capelli che è stato fatto con un effetto dorato al posto del classico biondo che rappresenta la trasformazione in Super Sayan.

Conclusioni

Questa statua di Son Gohan è un prodotto che ogni fan di Dragon Ball non dovrebbe lasciarsi sfuggire, se sorvolerete al problema delle sfumature del colore non rimarrete delusi visto l’ottimo rapporto del prezzo e l’elevata qualità nel dettaglio. Ci sentiamo di promuoverla a pieni voti sopratutto per le dimensioni davvero contenute (17,5 cm circa), sia se siete amanti del personaggio che non vi farà rimpiangere l’acquisto fatto una volta che lo avrete tra le vostre mani.