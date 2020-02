Son Gohan Super Saiyan di Banpresto: la recensione

Da Banpresto arriva una nuova figure di Son Gohan Super Saiyan tratta dall’anime di Dragon Ball Super per la linea Father & Son. Questa statua di Gohan in forma di Super Saiyan è raffigurata mentre attacca con una ginocchiata e contemporaneamente si difende il volto.

Il personaggio

Dopo la fine della saga di Majin Bu in Dragon Ball Z, Son Gohan ha trascurato gli allenamenti per dedicarsi allo studio non è più riuscito a trasformarsi nella versione Ultimate che era stata risvegliata dal vecchio Kaiohshin. In Dragon Ball Super in vista del Torneo del Potere, Gohan decide di allenarsi nuovamente con Piccolo per risvegliare questa forza sopita da anni. Il namecciano si dimostra più forte di lui ma dopo una serie di tentativi Gohan riesce a ritrovare nuovamente la sua vera forza ottenendo la potenza suprema che ricevette sul Pianeta dei Kaiohshin e con la quale poté combattere contro Super Bu.

La confezione

Come da tradizione per questa linea di uscite doppie, nel frontespizio troviamo in primo piano l’immagine di Son Gohan in versione super Saiyan, mentre sullo sfondo in secondo piano appare il viso di Son Goku Super Saiyan 3 che è il primo personaggio che andrà a formare il set di uscita, che abbiamo già scritto la nostra prima parte di recensione. Nei due lati posteriori ci viene mostrato in diverse prospettive il guerriero saiyan che troveremo all’interno, mentre nella parte posteriore come di consueto troveremo la confezione divisa a metà: sul lato sinistro Super Sayan 3 Son Goku denominato A, mentre sul lato destro Super Saiyan Son Gohan denominato B. La statua all’interno è divisa in due parti (mezzo busto e gambe) che con un veloce assemblaggio con incastro sarà pronta per l’esposizione attraverso un apposito perno che andrà fissato su una basetta ovale fumè.

Super Saiyan Son Gohan (B)

La figure di Son Gohan è ritratta in una posa molto più dinamica rispetto a quella di Son Goku nel set A, infatti possiamo sin da subito notare le varie sfumature di colore nella parte frontale della statua dove ogni elemento viene esaltato e valorizzato: ovviamente stiamo parlando della divisa da combattimento arancione di Gohan indossata per rendere omaggio al padre, della muscolatura ben delineata e dei capelli biondi che risultano molto fedeli con uno sculpt davvero impeccabile che ne delinea la chioma ciuffo per ciuffo. La posa scelta per Son Gohan non permette una sua esposizione senza piedistallo, infatti non essendo molto pesante l’incastro posizionato dietro i pantaloni ne permette un ottimo equilibrio.

Conclusioni

La figure di Son Gohan Super Saiyan ha uno sculpt decisamente ben fatto abbinato ad una colorazione molto curata che si distingue da altre statiche simili per le varie differenze cromatiche e di finitura. Sicuramente la figure è adeguata al prezzo in cui viene proposta con la possibilità di essere utilizzata per creare degli scenari con gli altri prodotti appartenenti a questa linea.