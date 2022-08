Dopo avervi recentemente presentato la nuovissima S.H. Figuarts Bandai di Vegeta Super Hero, oggi andiamo ad analizzare un’altra nuova proposta direttamente dedicata all’universo di Dragon Ball. Nello specifico, questa volta l’oggetto protagonista di questa recensione è però una statua. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Super Saiyan Son Goku per la linea Figuarts Zero di Bandai.

Il Personaggio

Giunto sul pianeta Terra per conquistarlo, a seguito di una brusca caduta il piccolo Kakaroth perde totalmente la memoria e viene allevato da Son Gohan tra le montagne. Con il nome terrestre di Son Goku verrà messo davanti a sfide sempre più grandi, partendo dalla ricerca delle sfere del drago fino ad arrivare a proteggere la terra da minacce provenienti da altri pianeti. Nella serie Dragon Ball Z scopriamo che Son Goku è in realtà un alieno, e lo scopre anche lui, spiegando così capacità innate rispetto ad altri guerrieri che abbiamo imparato a conoscere. Son Goku non si da mai per vinto e lotta sempre fino alla fine anche se questo aspetto potrebbe portare alla sua morte, come per altro è avvenuto più e più volte. Per fortuna ci sono le sfere del Drago, pronte a sistemare tutto con un desiderio!

Super Saiyan Son Goku Figuarts Zero

Packaging

Come sempre iniziamo la nostra analisi partendo da quella che è la confezione all’interno del quale è contenuta la nostra statua. Il box, di medie dimensioni, è realizzato in cartoncino leggero e mostra nella parte anteriore una grande finestra trasparente attraverso la quale è possibile dare una prima occhiata al personaggio. Sempre nella parte frontale della confezione trovano poi posto quelli che sono i loghi Bandai, Tamashii, Figuarts Zero e Dragon Ball. Posteriormente e lateralmente troviamo invece due grandi fotografie che mostrano la statua nella sua completa interezza. Quest’ultima è poi protetta a sua volta all’interno di un blister trasparente in plastica.

Il design

Dal punto di vista del design, il personaggio è proposto in posa dinamica, intento a sprigionare tutta la sua potenza. Dalle immagini possiamo vedere come l’intera statua abbia una certa complessità data anche dalla base molto articolata che va a creare un vero e proprio diorama.

Super Saiyan Son Goku

Dal punto di vista tecnico sono state adottate alcune accortezze che vanno a creare ancora più dinamismo all’insieme. Nello specifico ci riferiamo alla modalità con il quale i progettisti sono riusciti a simulare il personaggio sospeso in aria, sfruttando una serie di punti d’appoggio ben nascosti. La stessa tecnica è stata utilizzata anche per bloccare le parti rocciose esplose, in volo, che aiutano a simboleggiare tutta la potenza della scena.

Super Saiyan Son Goku

Lo sculpt di Son Goku Figuarts Zero

Dal punto di vista dello sculpt, la statua gode di una buona realizzazione e un buon impatto visivo generale. Quest’ultimo è aiutato anche dalle discrete dimensioni della statua stessa. Parendo dalla base, questa è ben realizzata e sufficientemente articolata. Ottimo il lavoro svolto per ciò che concerne l’effetto posto posteriormente al personaggio.

Super Saiyan Son Goku Figuarts Zero di Bandai

Goku è complessivamente ben realizzato, in particolar modo modo per quanto riguarda la cura nei dettagli degli abiti e della muscolatura. Sono infatti ottimi gli stappi dei tessuti, svolazzanti e dinamici. Il corpo di Goku mostra invece la muscolatura possente del personaggio, arricchita persino di striature che mettono in risalto le fibre sotto sforzo.

Super Saiyan Son Goku

In fine, data la versione extra battle della figure, non mancano nemmeno tanti segni sanguinanti causati dalla battaglia. Per completezza, seppure non molto rilevante, avremmo preferito maggior cura nella realizzazione dello stacco tra i capelli e il viso.

La colorazione di Son Goku Figuarts Zero

Sotto il profilo della colorazione, la statua è in linea con molte altre proposte della medesima collezione. I colori sono privi di sbavature seppur non siano eccellenti per ciò che riguarda le sfumature. Quest’ultime sono presenti ad esempio negli abiti del personaggio e nei suoi capelli.

Super Saiyan Son Goku Figuarts Zero di Bandai

Super Saiyan Son Goku Figuarts Zero di Bandai

Avremmo gradito una maggior attenzione anche per ciò che riguarda la colorazione della base. Invece, lode alla realizzazione dell’effetto posto dietro a Goku, realizzato in pvc trasparente. La colorazione di questo componente è ottima e la sfumatura è un tocco di classe.

In conclusione

Per concludere, Super Saiyan Son Goku di Bandai è globalmente una buona realizzazione. La statua è di buone dimensioni e la posa del personaggio garantisce un ottimo impatti visivo complessivo. Lo sculpt è ben realizzato e ogni dettaglio è proposto in maniera corretta. Tra questi troviamo ad esempio gli abiti strappati e le texture che mettono in risalto la fibra muscolare del personaggio. Buona anche la base, seppur avremmo preferito la presenza di maggiori sfumature di colore. Nel complesso siamo di fronte a un buona proposta per gli amanti di Dragon Ball Z e per chi cerca una statua di Goku in grado di offrire un buon impatto visivo.

La statua oggetto di questa recensione è distribuito in Italia da Cosmic Group.