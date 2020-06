Son Goku Imagination Works da Tamashii Nations

IMAGINATION WORKS SON GOKU Promo Video!

Bringing two dimensional characters into vivid three dimensional life, using the large format 1/9 scale to achieve rich, fine detail and faithfully detailed coloring for the ultimate in visual appearance, Tamashii Nations is proud to announce the arrival of the true pinnacle of action figures.IMAGINATION WORKS SON GOKURelease:2020-10 Product type:ABS, PVC, Silicon Action Figure Product size:Approx. 180mm

Publiée par Tamashii Nations/ Bandai Spirits Collectors Toy Department sur Vendredi 5 juin 2020