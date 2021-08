Son Goku Super Saiyan Full Power di Tamashii Nations: recensione

Ritornano le nostre recensioni in anteprima alle proposte di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts dedicata al mondo di Dragon Ball Z, nello specifico oggi andremmo ad analizzare la nuova action figure di Son Goku Super Saiyan Full Power.

Il personaggio

Il Super Saiyan Full Power o Super Saiyan del quarto stadio è la forma più efficace che consente di sfruttare appieno le potenzialità del Super Saiyan. Son Goku e il figlio Son Gohan raggiungono questo stadio nella stanza dello spirito e del tempo, per allenarsi e combattere il malvagio Cell. Una volta usciti decidono di rimanere in questa forma per dieci giorni (fino allo scontro con Cell al Cell Game). Durante il duro allenamento Goku capisce che rimanendo trasformato per un lungo periodo di tempo il corpo si adatta alla trasformazione annullando quasi del tutto lo spreco di energie e sfruttando appieno il proprio potere nascosto. Inoltre il taglio degli occhi torna normale e scompare il nervosismo dovuto alla battaglia.

Confezione e Blister

La confezione che contiene il nostro personaggio e i relativi accessori è di dimensioni compatte, realizzata in cartoncino, si presenta con il classico design pulito e minimale. Il colore dominante è il giallo che richiama appunto il colore dei capelli del Super Saiyan spicca sullo sfondo bianco. Sulla parte frontale trova posto l’immancabile vetrinetta trasparente che consente di vedere parte del contenuto senza aprire il box. Posteriormente trovano posto anche svariate immagini ufficiali che ritraggono la figure in svariate pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare.

Aperta la confezione oltre al classico foglietto illustrativo con le istruzioni per la sostituzione delle parti intercambiabili, troviamo solamente un blister, dove oltre la figure ci saranno quei pochi ma giusti accessori che ci permetteranno di arricchire la figure. Oltre a Son Goku Super Saiyan Full Power troveremo quattro coppie di mani con diverse aperture grazie alle quali sarà possibile simulare svariate pose dinamiche da combattimento e tre volti alternativi con differenti espressioni. Purtroppo anche stavolta non è presente nella confezione nessuna basetta che possa aiutarci nel posare la figure in pose particolarmente dinamiche.

Son Goku Super Saiyan Full Power

La posabilità è decisamente il punto di forza di queste figure e Son Goku non ha alcun tipo d’impedimenti, la testa si muove liberamente e ci permette di realizzare davvero ogni posa che ci passa per la testa. Infatti il corpo che è stato utilizzato dall’azienda non è per nulla nuovo, lo abbiamo già visto nelle precedenti uscite, tra cui una di quelle che abbiamo anche recensito di Son Goku Kaioken. L’action figure è abbastanza piatta nelle tinte e presenta dei colori molto fedeli a quelli visti nell’anime. Abbiamo notato alcune leggere sfumature nere nelle pieghe dei pantaloni, il Gi è di un arancione molto forte e le altre parti come maglia, cintura e polsini di un bel blu scuro. I volti sono ben realizzati e non presentano sbavature o difetti, tra cui uno inedito con l’espressione da super saiyan rilassato che abbiamo visto durante la saga di Cell, dopo che si è allenato con il figlio Gohan nella Stanza dello Spirito e del Tempo.

Conclusioni

L’action figure di Son Goku Super Saiyan Full Power è davvero ottima sotto tutti i punti di vista e il corpo è già stato collaudato e utilizzato in altre versioni precedenti. Per la vostra collezione di Dragon Ball è davvero essenziale, è una figure con la quale vi divertirete molto a creare molteplici pose fino a essere indecisi su quale adottare in via definitiva.

Son Goku Super Saiyan Full Power sarà disponibile nei negozi in Italia ad Agosto 2021 a un prezzo indicativo di 39,90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.